Министр обороны Британии Шеппс считает, что Путину не удастся тотально перевести экономику РФ на военные рельсы
Министр обороны Великобритании Грант Шеппс прокомментировал новый обзор разведки своего ведомства, в котором говорится, что Россия сейчас испытывает дефицит рабочей силы.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на сообщение главы оборонного ведомства Британии в соцсети Х.
Глава Минобороны Великобритании Грант Шеппс высказался относительно усиления в России дефицита рабочей силы. Ранее в британской разведке сообщали, что дефицит рабочей силы в РФ, "по крайней мере, частично вызван войной России в Украине, которая привела к мобилизации части трудоспособного населения и эмиграции некоторых квалифицированных специалистов".
Шеппс заявил, что тотальная мобилизация руководителем РФ Владимиром Путиным экономики своей страны не является устойчивой.
"И он это знает", - сказал глава оборонного ведомства Британии.
Политик также призвал союзников продолжать оказывать Украине военную помощь. Шеппс также напомнил, что Британия обязалась ежегодно предоставлять Украине военную помощь.
"Если все союзники поддержат обещание Великобритании помогать Украине в течение следующих 6 лет, мы сможем использовать эту слабость и сделать невозможным поддержку российской экономикой своих военных усилий", - заявил британский министр.
Ранее глава оборонного ведомства Британии высказался относительно сотрудничества РФ и Китая. Он заявил, что союз этих двух государств представляет угрозу для западных стран.
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Ну то й що?
Йому кожного дня від Заходу надходить $1 000 000 000 за нафту.
Так можна 100 років воювати. І жодних ембарго та бойкоту, які були в часи Рейґана за вторгнення до Афганістану.
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