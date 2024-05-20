Министр обороны Британии Шеппс считает, что Путину не удастся тотально перевести экономику РФ на военные рельсы

Министр обороны Великобритании Грант Шеппс прокомментировал новый обзор разведки своего ведомства, в котором говорится, что Россия сейчас испытывает дефицит рабочей силы.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на сообщение главы оборонного ведомства Британии в соцсети Х.

Глава Минобороны Великобритании Грант Шеппс высказался относительно усиления в России дефицита рабочей силы. Ранее в британской разведке сообщали, что дефицит рабочей силы в РФ, "по крайней мере, частично вызван войной России в Украине, которая привела к мобилизации части трудоспособного населения и эмиграции некоторых квалифицированных специалистов".

Шеппс заявил, что тотальная мобилизация руководителем РФ Владимиром Путиным экономики своей страны не является устойчивой.

"И он это знает", - сказал глава оборонного ведомства Британии.

Также читайте: В России из-за дефицита рабочей силы могут вернуть трудовую обязанность, - британская разведка

Политик также призвал союзников продолжать оказывать Украине военную помощь. Шеппс также напомнил, что Британия обязалась ежегодно предоставлять Украине военную помощь.

"Если все союзники поддержат обещание Великобритании помогать Украине в течение следующих 6 лет, мы сможем использовать эту слабость и сделать невозможным поддержку российской экономикой своих военных усилий", - заявил британский министр.

Ранее глава оборонного ведомства Британии высказался относительно сотрудничества РФ и Китая. Он заявил, что союз этих двух государств представляет угрозу для западных стран.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Министр обороны Британии Шеппс уверен, что Украина сможет отразить российское наступление на Харьковщине