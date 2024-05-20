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Министр обороны Британии Шеппс считает, что Путину не удастся тотально перевести экономику РФ на военные рельсы

Шеппс вважає, що РФ не вдасться тотально перевести економіку на воєнні рейки

Министр обороны Великобритании Грант Шеппс прокомментировал новый обзор разведки своего ведомства, в котором говорится, что Россия сейчас испытывает дефицит рабочей силы.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на сообщение главы оборонного ведомства Британии в соцсети Х.

Глава Минобороны Великобритании Грант Шеппс высказался относительно усиления в России дефицита рабочей силы. Ранее в британской разведке сообщали, что дефицит рабочей силы в РФ, "по крайней мере, частично вызван войной России в Украине, которая привела к мобилизации части трудоспособного населения и эмиграции некоторых квалифицированных специалистов".

Шеппс заявил, что тотальная мобилизация руководителем РФ Владимиром Путиным экономики своей страны не является устойчивой.

"И он это знает", - сказал глава оборонного ведомства Британии.

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Политик также призвал союзников продолжать оказывать Украине военную помощь. Шеппс также напомнил, что Британия обязалась ежегодно предоставлять Украине военную помощь.

"Если все союзники поддержат обещание Великобритании помогать Украине в течение следующих 6 лет, мы сможем использовать эту слабость и сделать невозможным поддержку российской экономикой своих военных усилий", - заявил британский министр.

Ранее глава оборонного ведомства Британии высказался относительно сотрудничества РФ и Китая. Он заявил, что союз этих двух государств представляет угрозу для западных стран.

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Автор: 

Великобритания (4941) россия (95413) Грант Шеппс (56)


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Шеппс вважає, що Путіну не вдасться тотально перевести економіку РФ на воєнні рейки

Ну то й що?
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20.05.2024 17:15 Ответить
Саме так.

Йому кожного дня від Заходу надходить $1 000 000 000 за нафту.

Так можна 100 років воювати. І жодних ембарго та бойкоту, які були в часи Рейґана за вторгнення до Афганістану.
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20.05.2024 17:29 Ответить
Він вже її перевів. Прилітають свіжі ракети набиті електронікою зі всього світу. Так працюють санкції?
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20.05.2024 17:38 Ответить
Якщо чесно, то я більше повірю що хутін переведе на військові рейки, чім Великобританія і її союзники))))
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20.05.2024 17:48 Ответить
Захід хоче висратись і не надутись
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20.05.2024 18:11 Ответить
Супер! Замість того щоб подумати яким чином колективно замочити *****, вони, ****, думають, що йому вдасться, а що ні
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20.05.2024 19:05 Ответить
Ну так и у нас ще кот не женился.
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20.05.2024 23:15 Ответить
Суд Санкт-Петербурга заарештував понад 700 млн євро активів, що належать трьом західним банкам - UniCredit, Deutsche Bank і Commerzbank, що є одним з найбільших кроків рф проти західних фінустанов з початку вторгнення.

Замороження активів двох німецьких та італійського банків повʼязують із відповіддю на заклики Європейського центрального банку пришвидшити вихід європейських банків з рф
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21.05.2024 08:05 Ответить
 
 