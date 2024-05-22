Сегодня фракция "Слуга народа" обсудит запрет УПЦ МП

Фракция "Слуга народа" соберется в среду, 22 мая, чтобы обсудить законопроект о запрете УПЦ МП.

Об этом сообщил депутат от "Слуги народа" Александр Качура, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на NV.ua.

По его словам, на сегодняшнем заседании нардепы фракции собираются обсудить законопроект, который предусматривает запрет религиозных организаций, связанных с Россией.

Качура отметил, что "слуги" хотят услышать мнение фактического автора законопроекта - ученого религиоведа и председателя Государственной службы этнополитики и свободы совести Виктора Еленского.

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Нардеп отметил, что уже после заседания "Слуги народа" примут решение по законопроекту.

"Мы должны принимать решение, которое будет в интересах государства, с холодной головой, как говорится", - добавил Качура.

Напомним, накануне, 21 мая, народные депутаты "Европейской Солидарности" заблокировали трибуну Верховной Рады, требуя принятия решения о создании ВСК относительно фортификаций и дронов для ВСУ, а также рассмотрения законопроекта о запрете УПЦ МП.

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