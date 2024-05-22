Сегодня фракция "Слуга народа" обсудит запрет УПЦ МП
Фракция "Слуга народа" соберется в среду, 22 мая, чтобы обсудить законопроект о запрете УПЦ МП.
Об этом сообщил депутат от "Слуги народа" Александр Качура, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на NV.ua.
По его словам, на сегодняшнем заседании нардепы фракции собираются обсудить законопроект, который предусматривает запрет религиозных организаций, связанных с Россией.
Качура отметил, что "слуги" хотят услышать мнение фактического автора законопроекта - ученого религиоведа и председателя Государственной службы этнополитики и свободы совести Виктора Еленского.
Нардеп отметил, что уже после заседания "Слуги народа" примут решение по законопроекту.
"Мы должны принимать решение, которое будет в интересах государства, с холодной головой, как говорится", - добавил Качура.
Напомним, накануне, 21 мая, народные депутаты "Европейской Солидарности" заблокировали трибуну Верховной Рады, требуя принятия решения о создании ВСК относительно фортификаций и дронов для ВСУ, а также рассмотрения законопроекта о запрете УПЦ МП.
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Бо щось, слизьке таке, під ногами …
Але, не пластилін, точно!
А московіти, в рясах, з МГБ/КГБ, мають лише, якесь примітивне рішення сраліна від 1944 року! Жодного відношення, до масово убитих священників з 1917 року, по таборах ГУЛАГУ, воно не має!
Тому балаканина ротом, усяких ригоАНАЛІВ у рясах з мацковскага паханату, це точно не ЦЕРКВА!
Але ж це на сьогодні, та упродовж часу відновлення Незалежності України, є « мотивом» теліпати изиком, для отих ЖДУНІВ+ мішєбратія+ АтінРот …
У Ющенка братуха, теж, під кінець його каденції, «чомусь» приміряв на себе вбрання священника, як і новинський, добкін…
Але це, уже тема ЛІКАРІВ щодо психічних захворювань/розладів людини…
Пильнуймо Україну, від привладної секти, приблуд95!!
- Зачем?
- Народ недоволен. Говорят, что мы никуя не делаем, на фронте катастрофа, в экономике жопа, с мобилизацией вилы и т.п.
- И шо ты предлагаешь?
- Ну, давайте собремся, примем какой-нибудь закончик чтобы элехторату понравился. Кинем им, так сказать, кость.
- Ну и какой "закончик"? Дембельнем вояк с фронта? (смех среди присутсвующих)
- Придумал! Давайте УПЦ МП запретим. Элехторат будет в восторге. И делать ничего не надо.
- В смысле "не надо"? Просто запретить и ничего дальше не делать?
- А че такого? Мы всегда так делали. И ничего, пятый год у власти ...
Паша Мерседес скупив не менше третини фракції.
А "слуги" за бабло не те що Україну - маму рідну продадуть у роздріб.
Теща уже забезпечена …. Тепер для онуків ще треба, бо він послідовний… От тільки, отой РИГламент ВРУ …. Точно, як і литвин гадив!!…
До цих лютих ворогів України приєдналися ще й зелені виродки,
віддані слуги кремля та слуги московських попів МП.