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Сьогодні фракція "Слуга народу" обговорить заборону УПЦ МП

Фракція Слуга народу

Фракція "Слуга народу" збереться в середу, 22 травня, щоб обговорити законопроєкт про заборону УПЦ МП.

Про це повідомив депутат від "Слуги народу" Олександр Качура, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на NV.ua.

За його словами, на сьогоднішньому засіданні нардепи фракції збираються обговорити законопроєкт, який передбачає заборону релігійних організацій, пов’язаних з Росією.

Качура зауважив, що "слуги" хочуть почути думку фактичного автора законопроєкту - вченого релігієзнавця та голови Державної служби етнополітики й свободи совісті Віктора Єленського.

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Нардеп зауважив, що вже після засідання "Слуги народу" ухвалять рішення щодо законопроєкту.

"Ми повинні приймати рішення, яке буде в інтересах держави, з холодною головою, як-то кажуть", - додав Качура.

Нагадаємо, напередодні, 21 травня, народні депутати "Європейської Солідарності" заблокували трибуну Верховної Ради, вимагаючи ухвалення рішення про створення ТСК щодо фортифікацій та дронів для ЗСУ, а також розгляду законопроєкту про заборону УПЦ МП.

Читайте також: 63% українців підтримують повну заборону УПЦ МП в Україні, - опитування КМІС. ІНФОГРАФІКА

Автор: 

заборона (1449) УПЦ МП (1207) Слуга народу (2811) Качура Олександр (170)


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Топ коментарі
+15
Будуть обговорювати, як захистити своїх мацьковиских попів.
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22.05.2024 11:59
+12
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22.05.2024 12:08
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22.05.2024 12:19
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Будуть обговорювати, як захистити своїх мацьковиских попів.
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22.05.2024 11:59 Відповісти
Спочатку потрібно визнати їх сектою, а тоді забороняйте!
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22.05.2024 11:59 Відповісти
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22.05.2024 12:20 Відповісти
Так ви за Україну, чи за мацковію??
Бо щось, слизьке таке, під ногами …
Але, не пластилін, точно!
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22.05.2024 12:22 Відповісти
В церкву не можна пхати носа, бо вони упцмп буде кричати, що їх утискають! А от коли , коли визнає держава, що УПЦМП є секта та терористична організація, от тоді не буде проблем для України!
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22.05.2024 13:29 Відповісти
Церква це релігійне об'єднання, яке має в установленому, канонічному порядку ТОМОС, як і усі НОРМАЛЬНІ церкви сьогодення!

А московіти, в рясах, з МГБ/КГБ, мають лише, якесь примітивне рішення сраліна від 1944 року! Жодного відношення, до масово убитих священників з 1917 року, по таборах ГУЛАГУ, воно не має!
Тому балаканина ротом, усяких ригоАНАЛІВ у рясах з мацковскага паханату, це точно не ЦЕРКВА!
Але ж це на сьогодні, та упродовж часу відновлення Незалежності України, є « мотивом» теліпати изиком, для отих ЖДУНІВ+ мішєбратія+ АтінРот …
У Ющенка братуха, теж, під кінець його каденції, «чомусь» приміряв на себе вбрання священника, як і новинський, добкін…
Але це, уже тема ЛІКАРІВ щодо психічних захворювань/розладів людини…
Пильнуймо Україну, від привладної секти, приблуд95!!
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22.05.2024 14:22 Відповісти
В 2014 році секта розпалила війну на Донбасі, якби вони мали хоч трішки християнства та дотримувались Заповдей Божих, то б не допустили війни, а ще вони благословляни та благословляють росіян на вбивства! Між іншим в них є молодіжні організації, в яку входять терористи, бойовики, які допомагають росіянцям наводити ракети! Щодо Ющенка, то він розпочав визнання УПЦКП, він запросив Вселенського патріарха, після чого порох завершив, отриманням томосу!
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22.05.2024 14:39 Відповісти
Зелень збереться не для того щоб заборонити рпц , а як самим з цієї ситуації вийти .
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22.05.2024 12:00 Відповісти
Голова ВР. України Р. Стефанчук сумнівається, що в парламенті знайдуться необхідні 226 голосів для заборони діяльності УПЦ (МП), якщо відповідні законопроєкти будуть винесені на голосування. Про це Стефанчук сказав в ексклюзивному інтервʼю Радіо Свобода. Але дві третини українців, або 66%, вважають, що діяльність Української православної церкви, яка перебуває в єдності з Московським патріархатом, необхідно обовязково заборонити. Такими є результати опитування (КМІС).Виходить, що антиукраїнська зРада зовсім не представляє Український народ і злочинно працює на кремль та його церкву МП.
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22.05.2024 12:04 Відповісти
Да, Слуги Урода ждут когда ********* захватит Украину, зачем им запрещать филиал КГБ ?
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22.05.2024 12:06 Відповісти
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22.05.2024 12:08 Відповісти
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22.05.2024 12:19 Відповісти
"мой пес дюк".))
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22.05.2024 12:26 Відповісти
Дозріли, на третій рік війни. І треба щось дуже популярне серед патріотів зробити, щоб не кричали, що президент - прострочений.🤓
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22.05.2024 12:08 Відповісти
ніхєра не приймуть і не заборонять... ІБД...
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22.05.2024 12:11 Відповісти
- Пацаны, надо собраться
- Зачем?
- Народ недоволен. Говорят, что мы никуя не делаем, на фронте катастрофа, в экономике жопа, с мобилизацией вилы и т.п.
- И шо ты предлагаешь?
- Ну, давайте собремся, примем какой-нибудь закончик чтобы элехторату понравился. Кинем им, так сказать, кость.
- Ну и какой "закончик"? Дембельнем вояк с фронта? (смех среди присутсвующих)
- Придумал! Давайте УПЦ МП запретим. Элехторат будет в восторге. И делать ничего не надо.
- В смысле "не надо"? Просто запретить и ничего дальше не делать?
- А че такого? Мы всегда так делали. И ничего, пятый год у власти ...
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22.05.2024 12:12 Відповісти
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22.05.2024 12:21 Відповісти
Да просто примите закон о запрещении организаций подчиняющихся моцкве,всех,общественных,религиозных,коммерческих и политических,наказание штраф и конфискация майна во внесуденбном порядке,вопрос будет быстро решен.
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22.05.2024 12:15 Відповісти
Зелені гниди будуть дупами крутити до останнього.
Паша Мерседес скупив не менше третини фракції.
А "слуги" за бабло не те що Україну - маму рідну продадуть у роздріб.
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22.05.2024 12:16 Відповісти
Показовим, є то, як агентура московіі у ВРУ серед фракцій, усіляко гадить Україні, а Стефанчук на цій «маржі», отримує собі дивіденти!
Теща уже забезпечена …. Тепер для онуків ще треба, бо він послідовний… От тільки, отой РИГламент ВРУ …. Точно, як і литвин гадив!!…
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22.05.2024 12:18 Відповісти
Хто обговорить? Зелені кнопочки від "слуг"??? Вже смішно. Вони зроблять рух в той бік, в який смикне Єрмак.
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22.05.2024 12:21 Відповісти
Шоо, обговорити? Та ви не поспішайте так, ще війна точиться, та й оманські договорняки..
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22.05.2024 12:21 Відповісти
Запросіть баканова, тріфонова, Зеленського, "суку православну", як то без них? Вони ж є завзятими прихожанами тієї кривавої сатаністської московської секти. Бо виходить так, що прокацпським "слугам наріду" не вистачило 5 років зустрітися і обговорити цю тему? Чи Пашка мерседес заборонив, наклавши прокльон чи анафему? Чи наклав хтось у штани від страху, що зборонять його лехторальну контрорку в декілька мільйонів?
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22.05.2024 12:21 Відповісти
"Слуги Кремля" заборонять ФСБ МП?Не вірю
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22.05.2024 12:49 Відповісти
А ніхто і не казав, в інтерсах якої держави: ""Ми повинні приймати рішення, яке буде в інтересах держави"
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22.05.2024 13:03 Відповісти
На Полтавщині відкрили https://bastion.tv/na-poltavshini-vidkrili-novu-kultovu-sporudu-rpc-fsb_n62764 нову культову споруду РПЦ-ФСБ

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22.05.2024 13:29 Відповісти
Навіть у першій в Європі і в усьому світі Українській Конституції 1710 року, Конституції Великого Українського патріота гетьмана Пилипа Орлика. У першому її розділі мова йде про віру, в ньому зазначено що в підпорядкуванні нашої рідної Української церкви вона має бути підпорядкована не лютим ворогам кацапам окупантам в Москві. А Вселенському Константинопольському патріархатові. З подальшим вже обов'язковим незалежним автокефальним Патріархатом Київським і всієї Русі-України. Що зараз і збувається хоч зі скрипом і з великою потугою через слуг і видно які дуже схожі на слуг кремлівських попів (МП), і виходить що в не зовсім проукраїнській Раді яка злочинно не хоче заборонити цю ворожу Україні кацапську церкву МП!
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22.05.2024 13:30 Відповісти
это не церковь, это апельсин, и их место у параши
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22.05.2024 14:24 Відповісти
Якщо УПЦ МП проголосить себе незалежною від рашки церквою,то цей закон автоматично втратить свій сенс.При цьому нова "незалежна" церква спокійно зможе продовжувати вести свою проросійську діяльність.
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22.05.2024 15:34 Відповісти

До цих лютих ворогів України приєдналися ще й зелені виродки,
віддані слуги кремля та слуги московських попів МП.
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22.05.2024 16:40 Відповісти
 
 