Сьогодні фракція "Слуга народу" обговорить заборону УПЦ МП

Фракція "Слуга народу" збереться в середу, 22 травня, щоб обговорити законопроєкт про заборону УПЦ МП.

Про це повідомив депутат від "Слуги народу" Олександр Качура, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на NV.ua.

За його словами, на сьогоднішньому засіданні нардепи фракції збираються обговорити законопроєкт, який передбачає заборону релігійних організацій, пов’язаних з Росією.

Качура зауважив, що "слуги" хочуть почути думку фактичного автора законопроєкту - вченого релігієзнавця та голови Державної служби етнополітики й свободи совісті Віктора Єленського.

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Нардеп зауважив, що вже після засідання "Слуги народу" ухвалять рішення щодо законопроєкту.

"Ми повинні приймати рішення, яке буде в інтересах держави, з холодною головою, як-то кажуть", - додав Качура.

Нагадаємо, напередодні, 21 травня, народні депутати "Європейської Солідарності" заблокували трибуну Верховної Ради, вимагаючи ухвалення рішення про створення ТСК щодо фортифікацій та дронів для ЗСУ, а також розгляду законопроєкту про заборону УПЦ МП.

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