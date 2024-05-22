Сьогодні фракція "Слуга народу" обговорить заборону УПЦ МП
Фракція "Слуга народу" збереться в середу, 22 травня, щоб обговорити законопроєкт про заборону УПЦ МП.
Про це повідомив депутат від "Слуги народу" Олександр Качура, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на NV.ua.
За його словами, на сьогоднішньому засіданні нардепи фракції збираються обговорити законопроєкт, який передбачає заборону релігійних організацій, пов’язаних з Росією.
Качура зауважив, що "слуги" хочуть почути думку фактичного автора законопроєкту - вченого релігієзнавця та голови Державної служби етнополітики й свободи совісті Віктора Єленського.
Нардеп зауважив, що вже після засідання "Слуги народу" ухвалять рішення щодо законопроєкту.
"Ми повинні приймати рішення, яке буде в інтересах держави, з холодною головою, як-то кажуть", - додав Качура.
Нагадаємо, напередодні, 21 травня, народні депутати "Європейської Солідарності" заблокували трибуну Верховної Ради, вимагаючи ухвалення рішення про створення ТСК щодо фортифікацій та дронів для ЗСУ, а також розгляду законопроєкту про заборону УПЦ МП.
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Бо щось, слизьке таке, під ногами …
Але, не пластилін, точно!
А московіти, в рясах, з МГБ/КГБ, мають лише, якесь примітивне рішення сраліна від 1944 року! Жодного відношення, до масово убитих священників з 1917 року, по таборах ГУЛАГУ, воно не має!
Тому балаканина ротом, усяких ригоАНАЛІВ у рясах з мацковскага паханату, це точно не ЦЕРКВА!
Але ж це на сьогодні, та упродовж часу відновлення Незалежності України, є « мотивом» теліпати изиком, для отих ЖДУНІВ+ мішєбратія+ АтінРот …
У Ющенка братуха, теж, під кінець його каденції, «чомусь» приміряв на себе вбрання священника, як і новинський, добкін…
Але це, уже тема ЛІКАРІВ щодо психічних захворювань/розладів людини…
Пильнуймо Україну, від привладної секти, приблуд95!!
- Зачем?
- Народ недоволен. Говорят, что мы никуя не делаем, на фронте катастрофа, в экономике жопа, с мобилизацией вилы и т.п.
- И шо ты предлагаешь?
- Ну, давайте собремся, примем какой-нибудь закончик чтобы элехторату понравился. Кинем им, так сказать, кость.
- Ну и какой "закончик"? Дембельнем вояк с фронта? (смех среди присутсвующих)
- Придумал! Давайте УПЦ МП запретим. Элехторат будет в восторге. И делать ничего не надо.
- В смысле "не надо"? Просто запретить и ничего дальше не делать?
- А че такого? Мы всегда так делали. И ничего, пятый год у власти ...
Паша Мерседес скупив не менше третини фракції.
А "слуги" за бабло не те що Україну - маму рідну продадуть у роздріб.
Теща уже забезпечена …. Тепер для онуків ще треба, бо він послідовний… От тільки, отой РИГламент ВРУ …. Точно, як і литвин гадив!!…
До цих лютих ворогів України приєдналися ще й зелені виродки,
віддані слуги кремля та слуги московських попів МП.