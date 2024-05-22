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Новости
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Планы РФ изменить морские границы являются провокацией с целью устрашения соседних стран, - МИД Литвы

У Литві відреагували на плани РФ змінити морські кордони

В Литве прокомментировали планы России изменить морские границы в Балтийском море.

Как передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Delfi, об этом заявили в МИД страны.

Там отметили, что такие действия России расцениваются как преднамеренная, целенаправленная провокация с целью запугать соседние страны.

"Это еще одно доказательство того, что агрессивная и ревизионистская политика России угрожает безопасности ее соседей и Европы в целом. Сегодня Литва приглашает представителя России для получения исчерпывающих объяснений и координирует свои ответные действия с партнерами", - отметили в министерстве.

Напомним, ранее сообщалось, что Россия планирует расширить свои территориальные воды в Балтийском море на границе с Финляндией и Литвой.

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Автор: 

Литва (2450) россия (95418)


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Топ комментарии
+11
Можна зібратися і раз і назавжди провести демаркацію кордонів між ЕС та Китаєм. Бо ця падаль не заспокоїться...
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22.05.2024 14:26
+9
Какая ещё провокация ? Это оккупация . Пора очередную озабоченность высказывать .
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22.05.2024 14:28
+9
Захід помиляється. ***** вже давно не залякує. Він пише плани, розробляє стратегій. І як правило їх починає виконувати. Україна - це його стратегія з 2000 року. Кілька тренувань з Грузією, Чечнею. Кілька спроб в Україні. І оцінка реакції Заходу. Слабка - пішов далі. Так буде й з Балтикою.
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22.05.2024 14:29
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Можна зібратися і раз і назавжди провести демаркацію кордонів між ЕС та Китаєм. Бо ця падаль не заспокоїться...
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22.05.2024 14:26 Ответить
Можна, але поки збиратись нікому.
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22.05.2024 14:33 Ответить
Какая ещё провокация ? Это оккупация . Пора очередную озабоченность высказывать .
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22.05.2024 14:28 Ответить
+ 100 !
Європа 39-го року:

Принимай нас, Суоми-красавица,
В ожерелье прозрачных озёр!

Ломят танки широкие просеки,
Самолёты кружат в облаках,
Невысокое солнышко осени
Зажигает огни на штыках.
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22.05.2024 14:43 Ответить
Бра́тья Покра́сс - землячки з-під Києва, курви !!!
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22.05.2024 14:45 Ответить
А Аляску коли будуть повертати в радную говєнь.
А то місцевим житєлям держаться нету больше сил ат гнета пиндосогаварящих окупантов!
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22.05.2024 14:28 Ответить
Пару років тому в географічній ТБ передачі про Аляску один з місцевих персонажів відео сказав - На жаль, мій народ вже забув свої історичні особливості і тепер мало хто говорить(трам-пам-пам!) російською. Але в церкві служба йде англо-російською мішаниною. І це сказав типовий широкомордий вузькоокий представник північних народів. Так що ваш допис може пророчим. Тьфу-тьфу-тьфу. Чур мене!
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22.05.2024 14:40 Ответить
Захід помиляється. ***** вже давно не залякує. Він пише плани, розробляє стратегій. І як правило їх починає виконувати. Україна - це його стратегія з 2000 року. Кілька тренувань з Грузією, Чечнею. Кілька спроб в Україні. І оцінка реакції Заходу. Слабка - пішов далі. Так буде й з Балтикою.
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22.05.2024 14:29 Ответить
Ну то нехай НАТО, та Пентагон і далі стурбовується. А *уйло буде лізти до тих пір допоки йому не почнуть пиз**лін навалювати.
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22.05.2024 14:30 Ответить
Цікаво, а на скільки конкретно "дюймів НАТО", кожен з яких ната клянеться захищати, претендує раїся?
Більше чи менше ніж постраждалих від ракети польських дюймів, кожен з яких ната клянеться, що захищатиме?
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22.05.2024 14:33 Ответить
Ну коли і далі боятиметесь розпаду росії і не допоможете як слід Україні, буде два варіанта: воюватимете самі або йтимите на всі забаганки москалів які будуть постійно нагліть.
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22.05.2024 14:33 Ответить
Гопник понимает только язык силы. Если бы ВСУ не создали и самое главное не применяли морские дроны, то корабли московитов до сих пор плавали бы возле Одессы и блокировали все судоходство Украины под скуления озабоченности ООН.
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22.05.2024 14:35 Ответить
Вот это технологический прорыв конечно был, все просто офигели тогда. Год 2017 вроде был, британских инженеров плотно епли в штабе, что они никак не развивают свой впк. И тогда гениальному британскому инженеру Джону Смиту пришлось поработать. За 6 месяцев он и его команда инженеров изобрели машину времени и отправились в самое технологичное место будущего - Украину образца 2022 года. Там они подсмотрели за одесситом - инженером Мыколой Москольковым и уже на оружейной выстаке в Абу Даби в 2018 году британцы показали первые беки, seahunter. Украинских технологий у них конечно не было, поэтому вместо старлинка они управлялись через радио канал, но зато какой технологический прорыв. Королевство тогда было спасено!
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22.05.2024 18:09 Ответить
Когда считаешь себя вяликим инжынером, хотя из собственных разработок только своя опа, то тяжело признавать, что Украина разрабатывает такое оружие, которое множит на ноль весь черноморский флот. Скажу по секрету, сейчас активно идет работа над своими ракетами. Ещё год два и будут ваши заводы за уралом гореть, как крейсер моцква.
Это вам не кисточкой герань на шахеде рисовать.
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23.05.2024 12:41 Ответить
Свои ракеты у Украины были еще в середине нулевых, причем с отличными характеристиками, поэтому свои офигенные истории сохрани для фанатов марафона и юниана пожалуйста.
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23.05.2024 18:53 Ответить
Посилання на російську версію Делфі?! Про що тоді можна коментувати?!
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22.05.2024 14:40 Ответить
Kacapi posmotreli reakciji na eto i oprovergli skazali sto pretenziji netu ne finam ne Litve.Delfi konecno mogli i ubrat ruski jazyk
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22.05.2024 14:49 Ответить
Саме цікаве що спитай кацапа - А нах-уя? - Шо в твоїй іпаній рпсєї зміниться від оцих понтів?
Ти ж як серло в дірку в полу так і будеш, від тої "демаркації" ти людиною не станеш...
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22.05.2024 14:40 Ответить
Uze sami kacapi oprovergli etu informaciju i skazali sto neimejet pretenziji po morskim granicam
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22.05.2024 14:45 Ответить
Кремлевский режим уже захватывает границы НАТО, зато нам навязывают переговоры с ******, которые якобы должны привети к миру. О чем переговоры? О том как ***** ими жопу вытрет в 100500-й раз?
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22.05.2024 15:06 Ответить
Да понты все это, как ответ балтам на их - "это внутренние море нато". По факту там со всех сторон включая шведов сидят барыги, которые максимально заинтересованы в безопасности судоходства, ибо конкуренты не дремлят. Поэтому как обычно договорятся по середине, как это было каждый раз за последние 70 лет в этом регионе.
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22.05.2024 18:13 Ответить
не ссіть. ЗСУ вас захистить
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22.05.2024 15:18 Ответить
Все це відбувається, тому що в Вашингтоні сидить сцикливий дід.
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22.05.2024 15:21 Ответить
Закуповуйте барабани та будуйте дороги.
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22.05.2024 15:27 Ответить
Все починається в житті з малого...
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22.05.2024 16:37 Ответить
Бибачте. Хтось хоч мапу дивився?
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22.05.2024 16:49 Ответить
Шо там за асфальт до Клайпеди йде))))
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22.05.2024 16:50 Ответить
 
 