Планы РФ изменить морские границы являются провокацией с целью устрашения соседних стран, - МИД Литвы
В Литве прокомментировали планы России изменить морские границы в Балтийском море.
Как передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Delfi, об этом заявили в МИД страны.
Там отметили, что такие действия России расцениваются как преднамеренная, целенаправленная провокация с целью запугать соседние страны.
"Это еще одно доказательство того, что агрессивная и ревизионистская политика России угрожает безопасности ее соседей и Европы в целом. Сегодня Литва приглашает представителя России для получения исчерпывающих объяснений и координирует свои ответные действия с партнерами", - отметили в министерстве.
Напомним, ранее сообщалось, что Россия планирует расширить свои территориальные воды в Балтийском море на границе с Финляндией и Литвой.
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Європа 39-го року:
Принимай нас, Суоми-красавица,
В ожерелье прозрачных озёр!
Ломят танки широкие просеки,
Самолёты кружат в облаках,
Невысокое солнышко осени
Зажигает огни на штыках.
А то місцевим житєлям держаться нету больше сил ат гнета пиндосогаварящих окупантов!
Більше чи менше ніж постраждалих від ракети польських дюймів, кожен з яких ната клянеться, що захищатиме?
Это вам не кисточкой герань на шахеде рисовать.
Ти ж як серло в дірку в полу так і будеш, від тої "демаркації" ти людиною не станеш...