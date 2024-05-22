Планы РФ изменить морские границы являются провокацией с целью устрашения соседних стран, - МИД Литвы

В Литве прокомментировали планы России изменить морские границы в Балтийском море.

Как передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Delfi, об этом заявили в МИД страны.

Там отметили, что такие действия России расцениваются как преднамеренная, целенаправленная провокация с целью запугать соседние страны.

"Это еще одно доказательство того, что агрессивная и ревизионистская политика России угрожает безопасности ее соседей и Европы в целом. Сегодня Литва приглашает представителя России для получения исчерпывающих объяснений и координирует свои ответные действия с партнерами", - отметили в министерстве.

Напомним, ранее сообщалось, что Россия планирует расширить свои территориальные воды в Балтийском море на границе с Финляндией и Литвой.

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