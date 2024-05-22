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Новини
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Плани РФ змінити морські кордони є провокацією з метою залякування сусідніх країн, - МЗС Литви

У Литві відреагували на плани РФ змінити морські кордони

У Литві прокоментували плани Росії змінити морські кордони у Балтійському морі.

Як передає Цензор.НЕТ із посиланням на Delfi, про це заявили в МЗС країни.

Там наголосили, що такі дії Росії розцінюються як навмисна, цілеспрямована провокація з метою залякати сусідні країни.

"Це ще один доказ того, що агресивна та ревізіоністська політика Росії загрожує безпеці її сусідів та Європи загалом. Сьогодні Литва запрошує представника Росії для отримання вичерпних пояснень і координує свої дії у відповідь із партнерами", - зазначили у міністерстві.

Нагадаємо, раніше повідомлялось, що Росія планує розширити свої територіальні води у Балтійському морі на кордоні з Фінляндією та Литвою.

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Автор: 

Литва (2386) росія (65010)


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Топ коментарі
+11
Можна зібратися і раз і назавжди провести демаркацію кордонів між ЕС та Китаєм. Бо ця падаль не заспокоїться...
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22.05.2024 14:26
+9
Какая ещё провокация ? Это оккупация . Пора очередную озабоченность высказывать .
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22.05.2024 14:28
+9
Захід помиляється. ***** вже давно не залякує. Він пише плани, розробляє стратегій. І як правило їх починає виконувати. Україна - це його стратегія з 2000 року. Кілька тренувань з Грузією, Чечнею. Кілька спроб в Україні. І оцінка реакції Заходу. Слабка - пішов далі. Так буде й з Балтикою.
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22.05.2024 14:29
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Можна зібратися і раз і назавжди провести демаркацію кордонів між ЕС та Китаєм. Бо ця падаль не заспокоїться...
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22.05.2024 14:26 Відповісти
Можна, але поки збиратись нікому.
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22.05.2024 14:33 Відповісти
Какая ещё провокация ? Это оккупация . Пора очередную озабоченность высказывать .
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22.05.2024 14:28 Відповісти
+ 100 !
Європа 39-го року:

Принимай нас, Суоми-красавица,
В ожерелье прозрачных озёр!

Ломят танки широкие просеки,
Самолёты кружат в облаках,
Невысокое солнышко осени
Зажигает огни на штыках.
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22.05.2024 14:43 Відповісти
Бра́тья Покра́сс - землячки з-під Києва, курви !!!
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22.05.2024 14:45 Відповісти
А Аляску коли будуть повертати в радную говєнь.
А то місцевим житєлям держаться нету больше сил ат гнета пиндосогаварящих окупантов!
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22.05.2024 14:28 Відповісти
Пару років тому в географічній ТБ передачі про Аляску один з місцевих персонажів відео сказав - На жаль, мій народ вже забув свої історичні особливості і тепер мало хто говорить(трам-пам-пам!) російською. Але в церкві служба йде англо-російською мішаниною. І це сказав типовий широкомордий вузькоокий представник північних народів. Так що ваш допис може пророчим. Тьфу-тьфу-тьфу. Чур мене!
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22.05.2024 14:40 Відповісти
Захід помиляється. ***** вже давно не залякує. Він пише плани, розробляє стратегій. І як правило їх починає виконувати. Україна - це його стратегія з 2000 року. Кілька тренувань з Грузією, Чечнею. Кілька спроб в Україні. І оцінка реакції Заходу. Слабка - пішов далі. Так буде й з Балтикою.
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22.05.2024 14:29 Відповісти
Ну то нехай НАТО, та Пентагон і далі стурбовується. А *уйло буде лізти до тих пір допоки йому не почнуть пиз**лін навалювати.
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22.05.2024 14:30 Відповісти
Цікаво, а на скільки конкретно "дюймів НАТО", кожен з яких ната клянеться захищати, претендує раїся?
Більше чи менше ніж постраждалих від ракети польських дюймів, кожен з яких ната клянеться, що захищатиме?
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22.05.2024 14:33 Відповісти
Ну коли і далі боятиметесь розпаду росії і не допоможете як слід Україні, буде два варіанта: воюватимете самі або йтимите на всі забаганки москалів які будуть постійно нагліть.
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22.05.2024 14:33 Відповісти
Гопник понимает только язык силы. Если бы ВСУ не создали и самое главное не применяли морские дроны, то корабли московитов до сих пор плавали бы возле Одессы и блокировали все судоходство Украины под скуления озабоченности ООН.
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22.05.2024 14:35 Відповісти
Вот это технологический прорыв конечно был, все просто офигели тогда. Год 2017 вроде был, британских инженеров плотно епли в штабе, что они никак не развивают свой впк. И тогда гениальному британскому инженеру Джону Смиту пришлось поработать. За 6 месяцев он и его команда инженеров изобрели машину времени и отправились в самое технологичное место будущего - Украину образца 2022 года. Там они подсмотрели за одесситом - инженером Мыколой Москольковым и уже на оружейной выстаке в Абу Даби в 2018 году британцы показали первые беки, seahunter. Украинских технологий у них конечно не было, поэтому вместо старлинка они управлялись через радио канал, но зато какой технологический прорыв. Королевство тогда было спасено!
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22.05.2024 18:09 Відповісти
Когда считаешь себя вяликим инжынером, хотя из собственных разработок только своя опа, то тяжело признавать, что Украина разрабатывает такое оружие, которое множит на ноль весь черноморский флот. Скажу по секрету, сейчас активно идет работа над своими ракетами. Ещё год два и будут ваши заводы за уралом гореть, как крейсер моцква.
Это вам не кисточкой герань на шахеде рисовать.
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23.05.2024 12:41 Відповісти
Свои ракеты у Украины были еще в середине нулевых, причем с отличными характеристиками, поэтому свои офигенные истории сохрани для фанатов марафона и юниана пожалуйста.
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23.05.2024 18:53 Відповісти
Посилання на російську версію Делфі?! Про що тоді можна коментувати?!
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22.05.2024 14:40 Відповісти
Kacapi posmotreli reakciji na eto i oprovergli skazali sto pretenziji netu ne finam ne Litve.Delfi konecno mogli i ubrat ruski jazyk
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22.05.2024 14:49 Відповісти
Саме цікаве що спитай кацапа - А нах-уя? - Шо в твоїй іпаній рпсєї зміниться від оцих понтів?
Ти ж як серло в дірку в полу так і будеш, від тої "демаркації" ти людиною не станеш...
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22.05.2024 14:40 Відповісти
Uze sami kacapi oprovergli etu informaciju i skazali sto neimejet pretenziji po morskim granicam
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22.05.2024 14:45 Відповісти
Кремлевский режим уже захватывает границы НАТО, зато нам навязывают переговоры с ******, которые якобы должны привети к миру. О чем переговоры? О том как ***** ими жопу вытрет в 100500-й раз?
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22.05.2024 15:06 Відповісти
Да понты все это, как ответ балтам на их - "это внутренние море нато". По факту там со всех сторон включая шведов сидят барыги, которые максимально заинтересованы в безопасности судоходства, ибо конкуренты не дремлят. Поэтому как обычно договорятся по середине, как это было каждый раз за последние 70 лет в этом регионе.
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22.05.2024 18:13 Відповісти
не ссіть. ЗСУ вас захистить
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22.05.2024 15:18 Відповісти
Все це відбувається, тому що в Вашингтоні сидить сцикливий дід.
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22.05.2024 15:21 Відповісти
Закуповуйте барабани та будуйте дороги.
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22.05.2024 15:27 Відповісти
Все починається в житті з малого...
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22.05.2024 16:37 Відповісти
Бибачте. Хтось хоч мапу дивився?
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22.05.2024 16:49 Відповісти
Шо там за асфальт до Клайпеди йде))))
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22.05.2024 16:50 Відповісти
 
 