Плани РФ змінити морські кордони є провокацією з метою залякування сусідніх країн, - МЗС Литви

У Литві прокоментували плани Росії змінити морські кордони у Балтійському морі.

Як передає Цензор.НЕТ із посиланням на Delfi, про це заявили в МЗС країни.

Там наголосили, що такі дії Росії розцінюються як навмисна, цілеспрямована провокація з метою залякати сусідні країни.

"Це ще один доказ того, що агресивна та ревізіоністська політика Росії загрожує безпеці її сусідів та Європи загалом. Сьогодні Литва запрошує представника Росії для отримання вичерпних пояснень і координує свої дії у відповідь із партнерами", - зазначили у міністерстві.

Нагадаємо, раніше повідомлялось, що Росія планує розширити свої територіальні води у Балтійському морі на кордоні з Фінляндією та Литвою.

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