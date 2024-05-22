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5 дней дополнительного отпуска будут давать за уничтоженный вражеский самолет, за вертолет - 4, за танк или ракету - 3 дня, - Кабмин принял постановление

Додаткова відпустка за знищену техніку

Согласно постановлению, принятому Кабинетом Министров Украины 21 мая, за каждую единицу уничтоженной вражеской техники военнослужащим предоставляется отпуск.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина.

Сколько дней отпуска можно получить:

  • за военный корабль и военный самолет - пять календарных дней;
  • за ЗРК, военный вертолет, РЗС ПВО, комплекс дальнего визуального наблюдения - четыре дня;
  • за САУ, РСЗО, танк, боевую машину десанта, БТР, командно-штабную машину, БМП, артсистему, тяжелые БПЛА большой дальности (радиус применения от 300 до 1500 километров, взлетный вес более 500 кг), крылатые или баллистические ракеты - три дня;
  • за другие бронеавтомобили или грузовые автомобили, средство контрбатарейной и радиоэлектронной борьбы, средние БПЛА средней дальности (радиус применения от 70 до 300 км, взлетный вес 150-500 кг), средства радиоэлектронной разведки - два дня; за легкие БПЛА малой дальности (радиус применения до 70 километров, взлетный вес 20-50 кг) - один день.

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Также, как отмечается, по решению командира воинской части отпуск может предоставляться другим военнослужащим (не более чем трем лицам), которые принимали непосредственное участие в выявлении или уничтожении вражеской техники.

Подтверждением уничтожения вражеской техники является:

  • журнал боевых действий;
  • рапорт командира подразделения, группы (воинской части) по подчиненности, выполнявшего задание, в котором подробно указываются обстоятельства, место (координаты), дата, время, способ и тип уничтоженной техники;
  • донесение (доклад, рапорт) командиров смежных (разведывательных) подразделений, которые по результатам визуального наблюдения подтверждают уничтожение техники;
  • данные видеофиксации, технических средств разведки (наблюдения), видеозапись.

Отмечается, что отпуск предоставляется военнослужащим, которые принимают непосредственное участие в мерах по обеспечению национальной безопасности и обороны во время действия особого периода, мероприятиях по отражению и сдерживанию вооруженной агрессии РФ.

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В документе указано, что согласно порядку, общая продолжительность отпуска не должна превышать 15 календарных дней в год и может предоставляться в течение календарного года, без учета времени, необходимого для проезда в пределах Украины к месту проведения отпуска и в обратном направлении, но не более двух суток в один конец, при условии одновременного отсутствия не более 30% общей численности военнослужащих соответствующего подразделения.

Напомним, ранее премьер Денис Шмыгаль сообщал, что за каждые 30 дней суммарного пребывания на передовой осуществляется доплата в 70 тыс. грн.

Автор: 

Кабмин (14025) отпуск (249) уничтожение (6864) техника (1734) военнослужащие (6116)


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Топ комментарии
+21
Виглядає як знущання.
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22.05.2024 15:41
+16
Якщо ви знаходитесь в дурдомі, то не думайте, що це військових мотивує! Як соромно за цей уряд, дебіли!!!!
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22.05.2024 15:45
+14
ці покидьки спершу хай спробують щось з цього знищити......ганьбище зелена....
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22.05.2024 15:38
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Правила форума Совет форумчан
За гольфкар щось дають?
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22.05.2024 15:22 Ответить
Колесо від гольфкара. Чи шкарпетки водія гольфкара.
На розсуд Верховного Головнокомандувача.
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22.05.2024 16:03 Ответить
Нахер эти 3 дня, хай танк едет дальше, кому дней мало имеет шанс.
Лучше за рупь лежать, чем за два бежать
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22.05.2024 20:54 Ответить
А грамоти даватимуть?
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22.05.2024 15:27 Ответить
заохочувальний погляд командира
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22.05.2024 15:32 Ответить
З особистим підписом палководця!)))
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22.05.2024 15:47 Ответить
Грошима ж не дають як обіцяно
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22.05.2024 15:33 Ответить
За літак. 4 танк..3......В цьому вся тупість і далекість шмигуля та іншої братії від того що відбувається на фронті...вони думають що таку техніку можна знищити з автомата
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22.05.2024 15:38 Ответить
Сподіваюсь, відпустки на весь підрозділ
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22.05.2024 15:43 Ответить
ПОТУЖНО
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22.05.2024 15:36 Ответить
Прикол-95 ...
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22.05.2024 16:09 Ответить
" 5 днів додаткової відпустки даватимуть за знищений ворожий літак, за гелікоптер - 4, за танк чи ракету - 3"-- просто оху...нні бонуси, мотивація зашкалює...
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22.05.2024 15:36 Ответить
Так Грошима це якось банально
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22.05.2024 15:39 Ответить
Гроші, поки не стають потрібними, - зайві.
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22.05.2024 15:51 Ответить
ці покидьки спершу хай спробують щось з цього знищити......ганьбище зелена....
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22.05.2024 15:38 Ответить
Виглядає як знущання.
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22.05.2024 15:41 Ответить
Це воно і є.
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22.05.2024 16:12 Ответить
Якщо ви знаходитесь в дурдомі, то не думайте, що це військових мотивує! Як соромно за цей уряд, дебіли!!!!
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22.05.2024 15:45 Ответить
5 днів за літак??? С*** зелені, щоб ви вдавилися!!!
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22.05.2024 15:50 Ответить
Відпустка - 15 діб на рік, а тут його третина.
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22.05.2024 15:52 Ответить
Ты думаешь что человек, который имеет возможность сбить самолет - не будет его сбивать? Будет - вне зависимости от того получит он дополнительный отпуск или нет. Ну а тут еще и приятный бонус.
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22.05.2024 16:16 Ответить
Та це все піндьож від зелених шмарклей, як і зарплати вчителям у 3000 євро.
Вже надавали, що вчителя не знають, куди ті єври дівати.
Я про це...
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22.05.2024 15:57 Ответить
П*здьож. 10 місяців провели на харківському напрямку, зараз судимось з цієї державою за гроші.
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22.05.2024 16:04 Ответить
Тоесть тем кто в ПВО есть все шансы получить призы. А кто на 0 в окопах каждую секунду рискует жизнью тем ни вознаграждения не светит ни отпуска. Жостко конечно.
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22.05.2024 16:09 Ответить
Оце так мотивація) ставком смердить
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22.05.2024 16:13 Ответить
А якже

винагорода за знищену (захоплену) техніку:

корабля 1 рангу - 243 600 грн.корабля 2 рангу - 182 700 грн.корабля 3 рангу - 121 800 грн.корабля 4 рангу - 97 440 грн.бойового літака (винищувальної та штурмової авіації), зенітного ракетного комплексу - 121 800 грн.реактивної системи залпового вогню - 60 900 грн.тактичного ракетного комплексу, військового літака - 54 810 грн.танка, наземної артилерії (самохідної), бойового вертольота - 48 720 грн.наземної артилерії (іншої), військового вертольота, протитанкового ракетного комплексу - 42 630 грн.бойової машини піхоти (десанту), бронетранспортера, броньованої розвідувально-дозорної машини - 42 630 грн.іншого літального апарата (об'єкта), оснащеного засобами ураження або спостереження (у тому числі безпілотного) - 36 540 грн.переносного зенітного ракетного комплексу - 30 450 грн.судна військового (допоміжного) забезпечення водотоннажністю понад 5 тис. тонн - 30 450 грн.судна військового (допоміжного) забезпечення водотоннажністю до 5 тис. тонн включно - 24 360 грн.військового автомобіля (вантажного, спеціалізованого), малогабаритного судна бойового (розвідувального) призначення, військового тягача, військових інженерних машин: розвідки, розмінування, мінного загородження, мостоукладних, розгородження, для прокладання шляхів, для здійснення землерийних робіт, для подолання водних перешкод - 12 180 грн.
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22.05.2024 16:29 Ответить
Автор, покажи приклад😂😂😂😂
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22.05.2024 17:09 Ответить
компартія
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22.05.2024 17:09 Ответить
Цілих п'ять днів відпустки за корабель! Все-таки вміє Батьківщина цінувати наших солдатів!
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22.05.2024 18:17 Ответить
Квартал 95 все ще на сцені
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22.05.2024 20:21 Ответить
Ну авиацию уничтожить может только расчет ПВО, танк - противотанковый,или удача пехотинца с Джевелином. Отпуск на весь расчет поделят?))))
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22.05.2024 20:43 Ответить
А обещали деньги, денег жалко,на ВР не хватает?
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22.05.2024 20:45 Ответить
 
 