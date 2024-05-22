5 дней дополнительного отпуска будут давать за уничтоженный вражеский самолет, за вертолет - 4, за танк или ракету - 3 дня, - Кабмин принял постановление
Согласно постановлению, принятому Кабинетом Министров Украины 21 мая, за каждую единицу уничтоженной вражеской техники военнослужащим предоставляется отпуск.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина.
Сколько дней отпуска можно получить:
- за военный корабль и военный самолет - пять календарных дней;
- за ЗРК, военный вертолет, РЗС ПВО, комплекс дальнего визуального наблюдения - четыре дня;
- за САУ, РСЗО, танк, боевую машину десанта, БТР, командно-штабную машину, БМП, артсистему, тяжелые БПЛА большой дальности (радиус применения от 300 до 1500 километров, взлетный вес более 500 кг), крылатые или баллистические ракеты - три дня;
- за другие бронеавтомобили или грузовые автомобили, средство контрбатарейной и радиоэлектронной борьбы, средние БПЛА средней дальности (радиус применения от 70 до 300 км, взлетный вес 150-500 кг), средства радиоэлектронной разведки - два дня; за легкие БПЛА малой дальности (радиус применения до 70 километров, взлетный вес 20-50 кг) - один день.
Также, как отмечается, по решению командира воинской части отпуск может предоставляться другим военнослужащим (не более чем трем лицам), которые принимали непосредственное участие в выявлении или уничтожении вражеской техники.
Подтверждением уничтожения вражеской техники является:
- журнал боевых действий;
- рапорт командира подразделения, группы (воинской части) по подчиненности, выполнявшего задание, в котором подробно указываются обстоятельства, место (координаты), дата, время, способ и тип уничтоженной техники;
- донесение (доклад, рапорт) командиров смежных (разведывательных) подразделений, которые по результатам визуального наблюдения подтверждают уничтожение техники;
- данные видеофиксации, технических средств разведки (наблюдения), видеозапись.
Отмечается, что отпуск предоставляется военнослужащим, которые принимают непосредственное участие в мерах по обеспечению национальной безопасности и обороны во время действия особого периода, мероприятиях по отражению и сдерживанию вооруженной агрессии РФ.
В документе указано, что согласно порядку, общая продолжительность отпуска не должна превышать 15 календарных дней в год и может предоставляться в течение календарного года, без учета времени, необходимого для проезда в пределах Украины к месту проведения отпуска и в обратном направлении, но не более двух суток в один конец, при условии одновременного отсутствия не более 30% общей численности военнослужащих соответствующего подразделения.
Напомним, ранее премьер Денис Шмыгаль сообщал, что за каждые 30 дней суммарного пребывания на передовой осуществляется доплата в 70 тыс. грн.
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На розсуд Верховного Головнокомандувача.
Лучше за рупь лежать, чем за два бежать
Вже надавали, що вчителя не знають, куди ті єври дівати.
Я про це...
винагорода за знищену (захоплену) техніку:
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