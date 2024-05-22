5 дней дополнительного отпуска будут давать за уничтоженный вражеский самолет, за вертолет - 4, за танк или ракету - 3 дня, - Кабмин принял постановление

Согласно постановлению, принятому Кабинетом Министров Украины 21 мая, за каждую единицу уничтоженной вражеской техники военнослужащим предоставляется отпуск.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина.

Сколько дней отпуска можно получить:

за военный корабль и военный самолет - пять календарных дней;

за ЗРК, военный вертолет, РЗС ПВО, комплекс дальнего визуального наблюдения - четыре дня;

за САУ, РСЗО, танк, боевую машину десанта, БТР, командно-штабную машину, БМП, артсистему, тяжелые БПЛА большой дальности (радиус применения от 300 до 1500 километров, взлетный вес более 500 кг), крылатые или баллистические ракеты - три дня;

за другие бронеавтомобили или грузовые автомобили, средство контрбатарейной и радиоэлектронной борьбы, средние БПЛА средней дальности (радиус применения от 70 до 300 км, взлетный вес 150-500 кг), средства радиоэлектронной разведки - два дня; за легкие БПЛА малой дальности (радиус применения до 70 километров, взлетный вес 20-50 кг) - один день.

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Также, как отмечается, по решению командира воинской части отпуск может предоставляться другим военнослужащим (не более чем трем лицам), которые принимали непосредственное участие в выявлении или уничтожении вражеской техники.

Подтверждением уничтожения вражеской техники является:

журнал боевых действий;

рапорт командира подразделения, группы (воинской части) по подчиненности, выполнявшего задание, в котором подробно указываются обстоятельства, место (координаты), дата, время, способ и тип уничтоженной техники;

донесение (доклад, рапорт) командиров смежных (разведывательных) подразделений, которые по результатам визуального наблюдения подтверждают уничтожение техники;

данные видеофиксации, технических средств разведки (наблюдения), видеозапись.

Отмечается, что отпуск предоставляется военнослужащим, которые принимают непосредственное участие в мерах по обеспечению национальной безопасности и обороны во время действия особого периода, мероприятиях по отражению и сдерживанию вооруженной агрессии РФ.

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В документе указано, что согласно порядку, общая продолжительность отпуска не должна превышать 15 календарных дней в год и может предоставляться в течение календарного года, без учета времени, необходимого для проезда в пределах Украины к месту проведения отпуска и в обратном направлении, но не более двух суток в один конец, при условии одновременного отсутствия не более 30% общей численности военнослужащих соответствующего подразделения.

Напомним, ранее премьер Денис Шмыгаль сообщал, что за каждые 30 дней суммарного пребывания на передовой осуществляется доплата в 70 тыс. грн.