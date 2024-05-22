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5 днів додаткової відпустки даватимуть за знищений ворожий літак, за гелікоптер - 4, за танк чи ракету - 3 дні, - постанова Кабміну

Додаткова відпустка за знищену техніку

Згідно з постановою, ухваленою Кабінетом Міністрів України 21 травня, за кожну одиницю знищеної ворожої техніки військовослужбовцям надається відпустка.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна.

Скільки днів відпустки можна отримати:

  • за військовий корабель і військовий літак – п’ять календарних днів;
  • за ЗРК, військовий гелікоптер, РЗС ППО, комплекс дальнього візуального спостереження – чотири дні;
  • за САУ, РСЗВ, танк, бойову машину десанту, БТР,  командно-штабну машину, БМП, артсистему, важкі БПЛА великої дальності (радіус застосування від 300 до 1500 кілометрів, злітна вага понад 500 кг), крилаті або балістичні ракети - три дні;
  • за інші бронеавтомобілі або вантажні автомобілі, засіб контрбатарейної та радіоелектронної боротьби, середні БПЛА середньої дальності (радіус застосування від 70 до 300 км, злітна вага 150-500 кг), засоби радіоелектронної розвідки - два дні; за легкі БПЛА малої дальності (радіус застосування до 70 кілометрів, злітна вага 20-50 кг) - один день.

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Також, як зазначається, за рішенням командира військової частини відпустка може надаватися іншим військовослужбовцям (не більш як трьом особам), які брали безпосередню участь у виявленні або знищенні ворожої техніки.

Підтвердженням знищення ворожої техніки є:

  • журнал бойових дій;
  • рапорт командира підрозділу, групи (військової частини) за підпорядкованістю, що виконував завдання, в якому докладно зазначаються обставини, місце (координати), дата, час, спосіб і тип знищеної техніки;
  • донесення (доповідь, рапорт) командирів суміжних (розвідувальних) підрозділів, які за результатами візуального спостереження підтверджують знищення техніки;
  • дані відеофіксації, технічних засобів розвідки (спостереження), відеозапис.

Зазначається, що відпустка надається військовослужбовцям, які беруть безпосередню участь у заходах із забезпечення національної безпеки та оборони під час дії особливого періоду, заходах із відбиття і стримування збройної агресії РФ.

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В документі зазначено, що згідно з порядком, загальна тривалість відпустки не повинна перевищувати 15 календарних днів на рік і може надаватися протягом календарного року, без урахування часу, необхідного для проїзду в межах України до місця проведення відпустки та у зворотному напрямку, але не більше двох діб в один кінець, за умови одночасної відсутності не більше ніж 30% загальної чисельності військовослужбовців відповідного підрозділу.

Нагадаємо, раніше прем'єр Денис Шмигаль повідомляв, що за кожні 30 днів сумарного перебування на передовій  здійснюється доплата в 70 тис. грн.

Автор: 

Кабмін (14077) відпустка (123) знищення (7180) техніка (1824) військовослужбовці (4726)


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Топ коментарі
+21
Виглядає як знущання.
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22.05.2024 15:41
+16
Якщо ви знаходитесь в дурдомі, то не думайте, що це військових мотивує! Як соромно за цей уряд, дебіли!!!!
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22.05.2024 15:45
+14
ці покидьки спершу хай спробують щось з цього знищити......ганьбище зелена....
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22.05.2024 15:38
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За гольфкар щось дають?
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22.05.2024 15:22 Відповісти
Колесо від гольфкара. Чи шкарпетки водія гольфкара.
На розсуд Верховного Головнокомандувача.
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22.05.2024 16:03 Відповісти
Нахер эти 3 дня, хай танк едет дальше, кому дней мало имеет шанс.
Лучше за рупь лежать, чем за два бежать
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22.05.2024 20:54 Відповісти
А грамоти даватимуть?
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22.05.2024 15:27 Відповісти
заохочувальний погляд командира
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22.05.2024 15:32 Відповісти
З особистим підписом палководця!)))
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22.05.2024 15:47 Відповісти
Грошима ж не дають як обіцяно
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22.05.2024 15:33 Відповісти
За літак. 4 танк..3......В цьому вся тупість і далекість шмигуля та іншої братії від того що відбувається на фронті...вони думають що таку техніку можна знищити з автомата
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22.05.2024 15:38 Відповісти
Сподіваюсь, відпустки на весь підрозділ
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22.05.2024 15:43 Відповісти
ПОТУЖНО
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22.05.2024 15:36 Відповісти
Прикол-95 ...
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22.05.2024 16:09 Відповісти
" 5 днів додаткової відпустки даватимуть за знищений ворожий літак, за гелікоптер - 4, за танк чи ракету - 3"-- просто оху...нні бонуси, мотивація зашкалює...
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22.05.2024 15:36 Відповісти
Так Грошима це якось банально
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22.05.2024 15:39 Відповісти
Гроші, поки не стають потрібними, - зайві.
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22.05.2024 15:51 Відповісти
ці покидьки спершу хай спробують щось з цього знищити......ганьбище зелена....
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22.05.2024 15:38 Відповісти
Виглядає як знущання.
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22.05.2024 15:41 Відповісти
Це воно і є.
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22.05.2024 16:12 Відповісти
Якщо ви знаходитесь в дурдомі, то не думайте, що це військових мотивує! Як соромно за цей уряд, дебіли!!!!
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22.05.2024 15:45 Відповісти
5 днів за літак??? С*** зелені, щоб ви вдавилися!!!
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22.05.2024 15:50 Відповісти
Відпустка - 15 діб на рік, а тут його третина.
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22.05.2024 15:52 Відповісти
Ты думаешь что человек, который имеет возможность сбить самолет - не будет его сбивать? Будет - вне зависимости от того получит он дополнительный отпуск или нет. Ну а тут еще и приятный бонус.
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22.05.2024 16:16 Відповісти
Та це все піндьож від зелених шмарклей, як і зарплати вчителям у 3000 євро.
Вже надавали, що вчителя не знають, куди ті єври дівати.
Я про це...
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22.05.2024 15:57 Відповісти
П*здьож. 10 місяців провели на харківському напрямку, зараз судимось з цієї державою за гроші.
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22.05.2024 16:04 Відповісти
Тоесть тем кто в ПВО есть все шансы получить призы. А кто на 0 в окопах каждую секунду рискует жизнью тем ни вознаграждения не светит ни отпуска. Жостко конечно.
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22.05.2024 16:09 Відповісти
Оце так мотивація) ставком смердить
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22.05.2024 16:13 Відповісти
А якже

винагорода за знищену (захоплену) техніку:

корабля 1 рангу - 243 600 грн.корабля 2 рангу - 182 700 грн.корабля 3 рангу - 121 800 грн.корабля 4 рангу - 97 440 грн.бойового літака (винищувальної та штурмової авіації), зенітного ракетного комплексу - 121 800 грн.реактивної системи залпового вогню - 60 900 грн.тактичного ракетного комплексу, військового літака - 54 810 грн.танка, наземної артилерії (самохідної), бойового вертольота - 48 720 грн.наземної артилерії (іншої), військового вертольота, протитанкового ракетного комплексу - 42 630 грн.бойової машини піхоти (десанту), бронетранспортера, броньованої розвідувально-дозорної машини - 42 630 грн.іншого літального апарата (об'єкта), оснащеного засобами ураження або спостереження (у тому числі безпілотного) - 36 540 грн.переносного зенітного ракетного комплексу - 30 450 грн.судна військового (допоміжного) забезпечення водотоннажністю понад 5 тис. тонн - 30 450 грн.судна військового (допоміжного) забезпечення водотоннажністю до 5 тис. тонн включно - 24 360 грн.військового автомобіля (вантажного, спеціалізованого), малогабаритного судна бойового (розвідувального) призначення, військового тягача, військових інженерних машин: розвідки, розмінування, мінного загородження, мостоукладних, розгородження, для прокладання шляхів, для здійснення землерийних робіт, для подолання водних перешкод - 12 180 грн.
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22.05.2024 16:29 Відповісти
Автор, покажи приклад😂😂😂😂
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22.05.2024 17:09 Відповісти
компартія
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22.05.2024 17:09 Відповісти
Цілих п'ять днів відпустки за корабель! Все-таки вміє Батьківщина цінувати наших солдатів!
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22.05.2024 18:17 Відповісти
Квартал 95 все ще на сцені
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22.05.2024 20:21 Відповісти
Ну авиацию уничтожить может только расчет ПВО, танк - противотанковый,или удача пехотинца с Джевелином. Отпуск на весь расчет поделят?))))
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22.05.2024 20:43 Відповісти
А обещали деньги, денег жалко,на ВР не хватает?
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22.05.2024 20:45 Відповісти
 
 