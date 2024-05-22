5 днів додаткової відпустки даватимуть за знищений ворожий літак, за гелікоптер - 4, за танк чи ракету - 3 дні, - постанова Кабміну

Згідно з постановою, ухваленою Кабінетом Міністрів України 21 травня, за кожну одиницю знищеної ворожої техніки військовослужбовцям надається відпустка.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна.

Скільки днів відпустки можна отримати:

за військовий корабель і військовий літак – п’ять календарних днів;

за ЗРК, військовий гелікоптер, РЗС ППО, комплекс дальнього візуального спостереження – чотири дні;

за САУ, РСЗВ, танк, бойову машину десанту, БТР, командно-штабну машину, БМП, артсистему, важкі БПЛА великої дальності (радіус застосування від 300 до 1500 кілометрів, злітна вага понад 500 кг), крилаті або балістичні ракети - три дні;

за інші бронеавтомобілі або вантажні автомобілі, засіб контрбатарейної та радіоелектронної боротьби, середні БПЛА середньої дальності (радіус застосування від 70 до 300 км, злітна вага 150-500 кг), засоби радіоелектронної розвідки - два дні; за легкі БПЛА малої дальності (радіус застосування до 70 кілометрів, злітна вага 20-50 кг) - один день.

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Також, як зазначається, за рішенням командира військової частини відпустка може надаватися іншим військовослужбовцям (не більш як трьом особам), які брали безпосередню участь у виявленні або знищенні ворожої техніки.

Підтвердженням знищення ворожої техніки є:

журнал бойових дій;

рапорт командира підрозділу, групи (військової частини) за підпорядкованістю, що виконував завдання, в якому докладно зазначаються обставини, місце (координати), дата, час, спосіб і тип знищеної техніки;

донесення (доповідь, рапорт) командирів суміжних (розвідувальних) підрозділів, які за результатами візуального спостереження підтверджують знищення техніки;

дані відеофіксації, технічних засобів розвідки (спостереження), відеозапис.

Зазначається, що відпустка надається військовослужбовцям, які беруть безпосередню участь у заходах із забезпечення національної безпеки та оборони під час дії особливого періоду, заходах із відбиття і стримування збройної агресії РФ.

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В документі зазначено, що згідно з порядком, загальна тривалість відпустки не повинна перевищувати 15 календарних днів на рік і може надаватися протягом календарного року, без урахування часу, необхідного для проїзду в межах України до місця проведення відпустки та у зворотному напрямку, але не більше двох діб в один кінець, за умови одночасної відсутності не більше ніж 30% загальної чисельності військовослужбовців відповідного підрозділу.

Нагадаємо, раніше прем'єр Денис Шмигаль повідомляв, що за кожні 30 днів сумарного перебування на передовій здійснюється доплата в 70 тис. грн.