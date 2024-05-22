5 днів додаткової відпустки даватимуть за знищений ворожий літак, за гелікоптер - 4, за танк чи ракету - 3 дні, - постанова Кабміну
Згідно з постановою, ухваленою Кабінетом Міністрів України 21 травня, за кожну одиницю знищеної ворожої техніки військовослужбовцям надається відпустка.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна.
Скільки днів відпустки можна отримати:
- за військовий корабель і військовий літак – п’ять календарних днів;
- за ЗРК, військовий гелікоптер, РЗС ППО, комплекс дальнього візуального спостереження – чотири дні;
- за САУ, РСЗВ, танк, бойову машину десанту, БТР, командно-штабну машину, БМП, артсистему, важкі БПЛА великої дальності (радіус застосування від 300 до 1500 кілометрів, злітна вага понад 500 кг), крилаті або балістичні ракети - три дні;
- за інші бронеавтомобілі або вантажні автомобілі, засіб контрбатарейної та радіоелектронної боротьби, середні БПЛА середньої дальності (радіус застосування від 70 до 300 км, злітна вага 150-500 кг), засоби радіоелектронної розвідки - два дні; за легкі БПЛА малої дальності (радіус застосування до 70 кілометрів, злітна вага 20-50 кг) - один день.
Також, як зазначається, за рішенням командира військової частини відпустка може надаватися іншим військовослужбовцям (не більш як трьом особам), які брали безпосередню участь у виявленні або знищенні ворожої техніки.
Підтвердженням знищення ворожої техніки є:
- журнал бойових дій;
- рапорт командира підрозділу, групи (військової частини) за підпорядкованістю, що виконував завдання, в якому докладно зазначаються обставини, місце (координати), дата, час, спосіб і тип знищеної техніки;
- донесення (доповідь, рапорт) командирів суміжних (розвідувальних) підрозділів, які за результатами візуального спостереження підтверджують знищення техніки;
- дані відеофіксації, технічних засобів розвідки (спостереження), відеозапис.
Зазначається, що відпустка надається військовослужбовцям, які беруть безпосередню участь у заходах із забезпечення національної безпеки та оборони під час дії особливого періоду, заходах із відбиття і стримування збройної агресії РФ.
В документі зазначено, що згідно з порядком, загальна тривалість відпустки не повинна перевищувати 15 календарних днів на рік і може надаватися протягом календарного року, без урахування часу, необхідного для проїзду в межах України до місця проведення відпустки та у зворотному напрямку, але не більше двох діб в один кінець, за умови одночасної відсутності не більше ніж 30% загальної чисельності військовослужбовців відповідного підрозділу.
Нагадаємо, раніше прем'єр Денис Шмигаль повідомляв, що за кожні 30 днів сумарного перебування на передовій здійснюється доплата в 70 тис. грн.
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На розсуд Верховного Головнокомандувача.
Лучше за рупь лежать, чем за два бежать
Вже надавали, що вчителя не знають, куди ті єври дівати.
Я про це...
винагорода за знищену (захоплену) техніку:
корабля 1 рангу - 243 600 грн.корабля 2 рангу - 182 700 грн.корабля 3 рангу - 121 800 грн.корабля 4 рангу - 97 440 грн.бойового літака (винищувальної та штурмової авіації), зенітного ракетного комплексу - 121 800 грн.реактивної системи залпового вогню - 60 900 грн.тактичного ракетного комплексу, військового літака - 54 810 грн.танка, наземної артилерії (самохідної), бойового вертольота - 48 720 грн.наземної артилерії (іншої), військового вертольота, протитанкового ракетного комплексу - 42 630 грн.бойової машини піхоти (десанту), бронетранспортера, броньованої розвідувально-дозорної машини - 42 630 грн.іншого літального апарата (об'єкта), оснащеного засобами ураження або спостереження (у тому числі безпілотного) - 36 540 грн.переносного зенітного ракетного комплексу - 30 450 грн.судна військового (допоміжного) забезпечення водотоннажністю понад 5 тис. тонн - 30 450 грн.судна військового (допоміжного) забезпечення водотоннажністю до 5 тис. тонн включно - 24 360 грн.військового автомобіля (вантажного, спеціалізованого), малогабаритного судна бойового (розвідувального) призначення, військового тягача, військових інженерних машин: розвідки, розмінування, мінного загородження, мостоукладних, розгородження, для прокладання шляхів, для здійснення землерийних робіт, для подолання водних перешкод - 12 180 грн.