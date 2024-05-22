Военнослужащий ответил Безуглой: Вы вносите деструктив, наносите вред и бьете в спину. ВИДЕО

Критика со стороны народного депутата Марьяны Безуглой в адрес военного командования Украины является деструктивной и вредной.

Об этом заявил военнослужащий, председатель Совета ветеранов АТО Днепровского района Киева Владимир Ирландец, передает Цензор.НЕТ.

Он заявил, что сообщество военных и ветеранов видят проблему в том, что публичные лица, которые не имеют отношения к войску и не имеют соответствующих компетенций, безосновательно критикуют военно-политическое руководство Украины, нанося этим вред государству.

"Произошла смена командующего Вооруженных сил Украины. Главнокомандующий Александр Сырский сменил Валерия Залужного. Безуглая критиковала и Валерия Залужного, и сейчас критикует Александра Сырского. Тезисы, которые, я не побоюсь этого слова, пихает в массы госпожа Безуглая, являются абсурдными", - заявил военный.

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Он отметил несколько положительных изменений в армии, которые произошли в последнее время: улучшена подготовка кадров и обеспечение, уменьшена бюрократия, упрощена процедура списания имущества, есть сдвиги в упрощении переводов и тому подобное.

"Я могу говорить непосредственно о своем подразделении, которое два года находится в своей зоне ответственности - Донецкой области. Мы не отдали ни одного метра земли оккупантам, и все тыловые службы работают на боевые подразделения. Какую бы измену так называемые общественные деятели, нацепив на себя пиксель, не вещали", - сказал Владимир Ирландец.

Он назвал обвинения Безуглой вредными, поскольку никаких решений она при этом не предлагает. Военнослужащий также обратил внимание на отсутствие у нардепа военного образования и успешного опыта, так как с медицинской реформой в армии периода 2014-2015 годов она, по его оценке, не справилась.

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"Не знаю людей, которые сказали бы о вас что-то хорошее. Вы - народный избранник, так служите народу. Вы же, по моему мнению, вносите деструктив, наносите вред, бьете в спину... Кто вам, гражданскому лицу, дает право критиковать войско или военное руководство этой страны? У вас есть военное образование, вы были в армии, вам есть с чем сравнивать?", - ответил военный депутату.

Напомним, 20 мая Марьяна Безуглая назвала украинских генералов "преступниками", обвинив их в потерях, которые наносит оккупационная армия РФ. Депутат также известна информационной атакой на бывшего главкома Валерия Залужного, что, в конце концов, привело к его отставке, жаловалась на волонтеров СБУ, предлагала разрешить командирам убивать подчиненных.

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