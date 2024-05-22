Військовослужбовець відповів Безуглій: Ви вносите деструктив, завдаєте шкоду і б’єте в спину. ВIДЕО

Критика з боку народної депутатки Мар’яни Безуглої на адресу військового командування України є деструктивною та шкідливою.

Про це заявив військовослужбовець, голова Ради ветеранів АТО Дніпровського району Києва Володимир Ірландець, передає Цензор.НЕТ.

Він заявив, що спільнота військових і ветеранів вбачають проблему в тому, що публічні особи, які не є дотичними до війська і не мають відповідних компетенцій, безпідставно критикують військово-політичне керівництво України, завдаючи цим шкоду державі.

"Відбулася зміна командувача Збройних сил України. Головнокомандувач Олександр Сирський змінив Валерія Залужного. Безугла критикувала і Валерія Залужного, і зараз критикує Олександра Сирського. Тези, які, я не побоюсь цього слова, пхає в маси пані Безугла, є абсурдними", – заявив військовий.

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Він відзначив кілька позитивних змін у війську, які відбулися останнім часом: покращена підготовка кадрів і забезпечення, зменшено бюрократію, спрощено процедуру списання майна, є зрушення у спрощенні переводів, тощо.

"Я можу казати безпосередньо про свій підрозділ, який два роки перебуває в своїй зоні відповідальності – Донецькій області. Ми не віддали жодного метра землі окупантам, і всі тилові служби працюють на бойові підрозділи. Яку б зраду так звані громадські діячі, начепивши на себе піксель, не вещалі", – сказав Володимир Ірландець.

Він назвав обвинувачення Безуглої шкідливими, адже жодних рішень вона при цьому не пропонує. Військовослужбовець також звернув увагу на відсутність у нардепки військової освіти та успішного досвіду, адже із медичною реформою в армії періоду 2014-2015 років вона, за його оцінкою, не справилась.

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"Не знаю людей, які сказали б про вас щось хороше. Ви – народна обранка, то служіть народу. Ви ж, на мою думку, вносите деструктив, завдаєте шкоду, б’єте в спину… Хто вам, цивільній особі, дає право критикувати військо або військове керівництво цієї країни? У вас є військова освіта, ви були у війську, вам є з чим порівнювати?", – відповів військовий депутатці.

Нагадаємо, 20 травня Мар’яна Безугла назвала українських генералів "злочинцями", звинувативши їх у втратах, які завдає окупаційна армія РФ. Депутатка також відома інформаційною атакою на колишнього головкома Валерія Залужного, що врешті призвела до його відставки, скаржилась на волонтерів СБУ, пропонувала дозволити командирам вбивати підлеглих.

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