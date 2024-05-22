Латвия в этом году выделит 6 млн евро в поддержку украинской инфраструктуры

В 2024 году Латвия выделит 6 миллионов евро на поддержку развития инфраструктуры в Украине, ожидается, что аналогичный объем поддержки будет заложен и на 2025 год.

Об этом сообщили в Министерстве развития громад, территорий и инфраструктуры Украины, передает Цензор.НЕТ.

Как отмечается, представители Министерства развития громад, территории и инфраструктуры Украины провели встречу с делегацией Латвии, на которой обсуждались вопросы развития логистических путей, увеличение объемов транспортировки через порты Балтии, железнодорожных и автомобильных перевозок, а также увеличение экспорта украинской продукции.

Представители латвийской делегации во главе с министром экономики Латвии Викторсом Валайнисом сообщили, что в 2024 году Латвия выделит 6 миллионов евро на поддержку развития инфраструктуры в Украине. Ожидается, что аналогичный объем поддержки будет заложен и на 2025 год.

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Кроме того, во время встречи стороны обсудили развитие логистических цепочек, создание выгодных финансовых и экономических условий и стимулирование экономического сотрудничества между странами.

"Латвийская Республика заинтересована в укреплении экономических связей, в частности, в вопросах замещения экспорта сельскохозяйственной продукции из РФ и развития экспортных путей. Предполагается, что как для украинских экспортеров, так и для латвийских партнеров будет сформировано предложение по комбинированному логистическому решению, которое будет включать как наземный, так и морской транспорт", - говорится в сообщении министерства.

Стороны также обсудили расширение сотрудничества в сфере железнодорожного транспорта и использование сервиса "е-Черга". Кроме того, представители латвийской делегации заверили в готовности авиаперевозчика airBaltic начать работу в Украине, как только будет восстановлено воздушное сообщение.

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Сообщается, что участники встречи договорились о создании рабочей группы, которая позволит наработать решения в сфере транспортного сотрудничества - как на уровне двух стран, так и на уровне Европейского Союза.

Напомним, ранее сообщалось, что Латвия выделит 10 миллионов евро на чешскую инициативу по закупке боеприпасов Украине. На эти деньги предполагается приобрести более трех тысяч крупнокалиберных 155-миллиметровых снарядов.