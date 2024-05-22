Латвія цього року виділить 6 млн євро на підтримку української інфраструктури

У 2024 році Латвія виділить 6 мільйонів євро на підтримку розвитку інфраструктури в Україні, очікується, що аналогічний обсяг підтримки буде закладено і на 2025 рік.

Про це повідомили в Міністерстві розвитку громад, територій та інфраструктури України, передає Цензор.НЕТ.

Як зазначається, представники Міністерства розвитку громад, території та інфраструктури України провели зустріч із делегацією Латвії, на якій обговорювалися питання розвитку логістичних шляхів, збільшення обсягів транспортування через порти Балтії, залізничних та автомобільних перевезень, а також збільшення експорту української продукції.

Представники латвійської делегації на чолі з міністром економіки Латвії Вікторсом Валайнісом повідомили, що у 2024 році Латвія виділить 6 мільйонів євро на підтримку розвитку інфраструктури в Україні. Очікується, що аналогічний обсяг підтримки буде закладено і на 2025 рік.

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Крім того, під час зустрічі сторони обговорили розбудову логістичних ланцюжків, створення вигідних фінансових та економічних умов та стимулювання економічного співробітництва між країнами.

"Латвійська Республіка зацікавлена в зміцнені економічних зв’язків, зокрема, в питаннях заміщення експорту сільськогосподарської продукції з РФ та розвитку експортних шляхів. Передбачається, що для українських експортерів, так і для латвійських партнерів буде сформована пропозиція щодо комбінованого логістичного рішення, яке включатиме як наземний, так і морський транспорт", - йдеться в повідомленні міністерства.

Сторони також обговорили розширення співпраці у сфері залізничного транспорту і використання сервісу єЧерга. Крім того, представники латвійської делегації запевнили в готовності авіаперевізника airBaltic розпочати роботу в Україні, як тільки буде відновлене повітряне сполучення.

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Повідомляється, що учасники зустрічі домовилися про створення робочої групи, яка дозволить напрацювати рішення у сфері транспортної співпраці – як на рівні двох країн, так і на рівні Європейського Союзу.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що Латвія виділить 10 мільйонів євро на чеську ініціативу щодо закупівлі боєприпасів Україні. На ці гроші передбачається придбати понад три тисячі великокаліберних 155-міліметрових снарядів.