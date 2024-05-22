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Новости Война
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Россияне обстреляли Сумщину 30 раз в течение дня: применили минометы, артиллерию и дроны

Обстріл Сумщини

В течение 22 мая российская армия осуществила 30 обстрелов приграничных территорий и населенных пунктов Сумской области. Зафиксировано 139 взрывов.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом пишут в телеграмм-канале Сумской ОВА.

В частности, обстрелам подверглись:

  • Великописаревская громада: враг бил из минометов (55 взрывов), артиллерии (10 взрывов), сбросил боеприпасы ВОГ с БПЛА (5 взрывов) и совершил атаку с помощью дрона типа "FPV" (1 взрыв).
  • Середино-Будская громада: осуществлены минометные обстрелы (10 взрывов).
  • Шалигинская громада: был обстрел из стрелкового оружия.
  • Эсманская громада: зафиксирован минометный обстрел (6 взрывов).
  • Белопольская громада: осуществлен обстрел из танка (5 взрывов), артиллерийские обстрелы (17 взрывов), минометный обстрел (3 взрыва) и сброс боеприпасов ВОГ с БПЛА (5 взрывов).
  • Путивльская громада: 9 мин сбросили россияне на территорию громады.
  • Зноб-Новгородская громада: враг ударил из минометов (3 взрыва).
  • Глуховская громада: зафиксирован минометный обстрел (3 взрыва).
  • Николаевская громала: по территории громады совершил атаку дрон типа "FPV" (1 взрыв).
  • Краснопольская громада: был артиллерийский обстрел (6 взрывов).

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Напомним, в ночь на 22 мая россияне ударили по энергетическим объектам городов Шостки и Конотопа Сумской области ударными БпЛА типа "Шахед". Города были обесточены.

Автор: 

обстрел (27016) Сумская область (3059)


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москаль , знай, задній "проход" у твоему роті
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22.05.2024 23:05 Ответить
Готуються і туди полізти, щоб відкусити декілька кілометрів..
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22.05.2024 22:51 Ответить
Поки кацапи говилися до захоплення нашої території і потім до повномасштабного наступу, ми спочатку готувалися до виборів 2014 , а потім до виборів 2019.
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22.05.2024 23:07 Ответить
Главное, что деньги на дорогу выделили, за 4 км от границы.
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22.05.2024 23:15 Ответить
 
 