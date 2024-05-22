Россияне обстреляли Сумщину 30 раз в течение дня: применили минометы, артиллерию и дроны

В течение 22 мая российская армия осуществила 30 обстрелов приграничных территорий и населенных пунктов Сумской области. Зафиксировано 139 взрывов.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом пишут в телеграмм-канале Сумской ОВА.

В частности, обстрелам подверглись:

Великописаревская громада: враг бил из минометов (55 взрывов), артиллерии (10 взрывов), сбросил боеприпасы ВОГ с БПЛА (5 взрывов) и совершил атаку с помощью дрона типа "FPV" (1 взрыв).

Середино-Будская громада: осуществлены минометные обстрелы (10 взрывов).

Шалигинская громада: был обстрел из стрелкового оружия.

Эсманская громада: зафиксирован минометный обстрел (6 взрывов).

Белопольская громада: осуществлен обстрел из танка (5 взрывов), артиллерийские обстрелы (17 взрывов), минометный обстрел (3 взрыва) и сброс боеприпасов ВОГ с БПЛА (5 взрывов).

Путивльская громада: 9 мин сбросили россияне на территорию громады.

Зноб-Новгородская громада: враг ударил из минометов (3 взрыва).

Глуховская громада: зафиксирован минометный обстрел (3 взрыва).

Николаевская громала: по территории громады совершил атаку дрон типа "FPV" (1 взрыв).

Краснопольская громада: был артиллерийский обстрел (6 взрывов).

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Напомним, в ночь на 22 мая россияне ударили по энергетическим объектам городов Шостки и Конотопа Сумской области ударными БпЛА типа "Шахед". Города были обесточены.