Росіяни обстріляли Сумщину 30 разів протягом дня: застосували міномети, артилерію і дрони
Протягом 22 травня російська армія здійснила 30 обстрілів прикордонних територій та населених пунктів Сумської області. Зафіксовано 139 вибухів.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це пишуть у телеграм-каналі Сумської ОВА.
Зокрема, обстрілів зазнали:
- Великописарівська громада: ворог бив з мінометів (55 вибухів), артилерії (10 вибухів), скинув боєприпаси ВОГ з БПЛА (5 вибухів) та здійснив атаку за допомогою дрону типу "FPV" (1 вибух).
- Середино-Будська громада: здійснено мінометні обстріли (10 вибухів).
- Шалигинська громада: був обстріл зі стрілецької зброї.
- Есманьська громада: зафіксовано мінометний обстріл (6 вибухів).
- Білопільська громада: здійснено обстріл з танку (5 вибухів), артилерійські обстріли (17 вибухів), мінометний обстріл (3 вибухи) та скидання боєприпасів ВОГ з БПЛА (5 вибухів).
- Путивльська громада: 9 мін скинули росіяни на територію громади.
- Зноб-Новгородська громада: ворог вдарив з мінометів (3 вибухи).
- Глухівська громада: зафіксовано мінометний обстріл (3 вибухи).
- Миколаївська громада: по території громади здійснив атаку дрон типу "FPV" (1 вибух).
- Краснопільська громада: був артилерійський обстріл (6 вибухів).
Нагадаємо, в ніч проти 22 травня росіяни вдарили по енергетичних об’єктах міст Шостки та Конотопу Сумської області ударними БпЛА типу "Шахед". Міста були знеструмлені.
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Вася Путлер
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Валерій Кваша
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Serg #591156
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Alex #587628
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