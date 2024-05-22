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Новини Війна
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Росіяни обстріляли Сумщину 30 разів протягом дня: застосували міномети, артилерію і дрони

Обстріл Сумщини

Протягом 22 травня російська армія здійснила 30 обстрілів прикордонних територій та населених пунктів Сумської області. Зафіксовано 139 вибухів.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це пишуть у телеграм-каналі Сумської ОВА.

Зокрема, обстрілів зазнали:

  • Великописарівська громада: ворог бив з мінометів (55 вибухів), артилерії (10 вибухів), скинув боєприпаси ВОГ з БПЛА (5 вибухів) та здійснив атаку за допомогою дрону типу "FPV" (1 вибух).
  • Середино-Будська громада: здійснено мінометні обстріли (10 вибухів).
  • Шалигинська громада: був обстріл зі стрілецької зброї.
  • Есманьська громада: зафіксовано мінометний обстріл (6 вибухів).
  • Білопільська громада: здійснено обстріл з танку (5 вибухів), артилерійські обстріли (17 вибухів), мінометний обстріл (3 вибухи) та скидання боєприпасів ВОГ з БПЛА (5 вибухів).
  • Путивльська громада: 9 мін скинули росіяни на територію громади.
  • Зноб-Новгородська громада: ворог вдарив з мінометів (3 вибухи).
  • Глухівська громада: зафіксовано мінометний обстріл (3 вибухи).
  • Миколаївська громада: по території громади здійснив атаку дрон типу "FPV" (1 вибух).
  • Краснопільська громада: був артилерійський обстріл (6 вибухів).

Читайте на "Цензор.НЕТ": Із Білопілля та Ворожби на Сумщині евакуйовано 1,5 тис. осіб

Нагадаємо, в ніч проти 22 травня росіяни вдарили по енергетичних об’єктах міст Шостки та Конотопу Сумської області ударними БпЛА типу "Шахед". Міста були знеструмлені.

Автор: 

обстріл (28339) Сумська область (3609)


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москаль , знай, задній "проход" у твоему роті
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22.05.2024 23:05 Відповісти
Готуються і туди полізти, щоб відкусити декілька кілометрів..
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22.05.2024 22:51 Відповісти
Поки кацапи говилися до захоплення нашої території і потім до повномасштабного наступу, ми спочатку готувалися до виборів 2014 , а потім до виборів 2019.
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22.05.2024 23:07 Відповісти
Главное, что деньги на дорогу выделили, за 4 км от границы.
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22.05.2024 23:15 Відповісти
 
 