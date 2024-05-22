Росіяни обстріляли Сумщину 30 разів протягом дня: застосували міномети, артилерію і дрони

Протягом 22 травня російська армія здійснила 30 обстрілів прикордонних територій та населених пунктів Сумської області. Зафіксовано 139 вибухів.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це пишуть у телеграм-каналі Сумської ОВА.

Зокрема, обстрілів зазнали:

Великописарівська громада: ворог бив з мінометів (55 вибухів), артилерії (10 вибухів), скинув боєприпаси ВОГ з БПЛА (5 вибухів) та здійснив атаку за допомогою дрону типу "FPV" (1 вибух).

Середино-Будська громада: здійснено мінометні обстріли (10 вибухів).

Шалигинська громада: був обстріл зі стрілецької зброї.

Есманьська громада: зафіксовано мінометний обстріл (6 вибухів).

Білопільська громада: здійснено обстріл з танку (5 вибухів), артилерійські обстріли (17 вибухів), мінометний обстріл (3 вибухи) та скидання боєприпасів ВОГ з БПЛА (5 вибухів).

Путивльська громада: 9 мін скинули росіяни на територію громади.

Зноб-Новгородська громада: ворог вдарив з мінометів (3 вибухи).

Глухівська громада: зафіксовано мінометний обстріл (3 вибухи).

Миколаївська громада: по території громади здійснив атаку дрон типу "FPV" (1 вибух).

Краснопільська громада: був артилерійський обстріл (6 вибухів).

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Нагадаємо, в ніч проти 22 травня росіяни вдарили по енергетичних об’єктах міст Шостки та Конотопу Сумської області ударними БпЛА типу "Шахед". Міста були знеструмлені.