На фронте за сутки произошло почти 140 боестолкновений, больше всего на Купянском и Покровском направлениях, - Генштаб

На фронте за прошедшие сутки произошло 139 боевых столкновений. ВСУ за прошедшие сутки поразили 4 района сосредоточения личного состава россиян и 2 пункта их управления

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ, об этом в эфире телемарафона сообщил спикер Генштаба Дмитрий Лыховий.

"За прошедшие сутки произошло 139 боевых столкновений. Это - не намного меньше, чем неделю назад", - сказал спикер.

Удары по Украине

В целом враг вчера нанес по позициям украинских войск и по населенным пунктам Украины 6 ракетных ударов с применением 7 ракет, 49 авиаударов, в частности выпустил 70 управляемых авиабомб и совершил более 370 ударов дронами-камикадзе - речь идет о "Шахедах", "Ланцетах", FPV.

"Также россияне совершили более 3200 обстрелов, в том числе 164 - с применением РСЗО", - проинформировал Лыховий.

Он заявил, что в течение суток противник наносил авиаудары в районах населенных пунктов Липцы, Волчанск и Старица Харьковской области, Сергеевка и Твердохлебово Луганской области, Часов Яр, Александрополь, Калиново, Новоселовка Первая, Макаровка, Яснобродовка, Северск, Делиевка, Григорьевка, Пивничное и Дружба Донецкой области, Новоандреевка и Воздвижевка Запорожской области, Тягинка, Ингуловка и Токаревка Херсонской области, Очаков, Счастливое и Петровка Николаевской области.

"В результате российских террористических атак, к сожалению, есть погибшие и раненые среди гражданского населения", - отметил он.

Боевые действия на востоке

На Харьковском направлении в течение суток 22 мая произошло 11 боевых столкновений. Спикер отметил, что за минувшие сутки враг потерял на этом направлении более 180 человек, из них 46 - убитыми, а также 54 единицы вооружения и военной техники.

"В частности, было уничтожено 2 артиллерийские системы и 5 артсистем повреждено, уничтожено 14 БПЛА оперативно-тактического уровня, 11 единиц автомобильной и 3 - специальной техники противника. Также повреждены 1 танк, 1 средство ПВО, 17 авто. Кроме того, на севере Харьковщины поражен 1 склад с боеприпасами россиян", - сказал Лыховий.

По его словам, на Купянском направлении количество боевых столкновений возросло и за сутки их было 34. "Здесь сравнительно горячее всего", - отметил он.

Лыховий заявил, что за сутки Силы обороны успешно отбили атаки врага в районах населенных пунктов Синьковка и Берестовое Харьковской области, Стельмаховка, Невское, Макеевка и Грековка Луганской области.

На Лиманском направлении противник за сутки совершил 7 неудачных попыток прорвать оборону украинских войск в районах населенных пунктов Торское и Терны Донецкой области.

На Северском направлении Силы обороны отбили 10 атак россиян в районах населенных пунктов Белогоровка Луганской области, Верхнекаменское и Выемка Донецкой области.

На Краматорском направлении противник 11 раз пытался прорвать оборону украинских войск в районах населенных пунктов Часов Яр, Новый, Ивановское, Клещиевка и Андреевка, но успеха не имел.

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На Покровском направлении украинские защитники отбили 32 атаки РФ в районах населенных пунктов Евгеновка, Уманское, Калиновое, Новоселовка Первая, Сокол, Соловьево, Новоалександровка и Прогресс, где враг при поддержке авиации пытался вытеснить украинские подразделения с занимаемых рубежей.

На Кураховском направлении Силы обороны продолжают сдерживать оккупантов в районах населенных пунктов Красногоровка, Новомихайловка, Парасковеевка, Георгиевка и Константиновка, где враг в течение суток 18 раз пытался прорвать оборону украинских войск.

На Времовском направлении противник совершил 1 безуспешную попытку прорвать украинскую оборону в направлении Старомайорского Донецкой области.

Бои на юге

На Приднепровском направлении враг и в дальнейшем не отказывается от намерения вытеснить украинские подразделения с плацдармов на левобережье Днепра.

"За прошедшие сутки враг совершил 9 напрасных атак на позиции Сил обороны. В то же время наши воины продолжают активными действиями наносить оккупационным войскам потери в живой силе и технике, истощают врага вдоль всей линии боевого соприкосновения", - сообщил спикер.

Удары по врагу

Вооруженные силы Украины за прошедшие сутки поразили 4 района сосредоточения личного состава россиян и 2 пункта их управления.

"За прошедшие сутки украинские воздушные силы и ракетные войска и артиллерия поразили, в частности, 4 района сосредоточения личного состава московитов, 2 пункта их управления, 2 станции управления БПЛА, 1 станцию РЭБ, 1 ЗРК", - отметил Лиховий.

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