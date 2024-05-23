На фронті за добу відбулось майже 140 боєзіткнень, найбільше на Куп’янському та Покровському напрямках, - Генштаб

На фронті впродовж минулої доби сталося 139 бойових зіткнень. ЗСУ упродовж минулої доби уразили 4 райони зосередження особового складу росіян і 2 пункти їхнього управління

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ, про це в ефірі телемарафону повідомив речник Генштабу Дмитро Лиховій.

"Протягом минулої доби відбулося 139 бойових зіткнень. Це - не набагато менше, ніж тиждень тому", - сказав речник.

Удари по Україні

Загалом ворог учора завдав по позиціях українських військ та по населених пунктах України 6 ракетних ударів із застосуванням 7 ракет, 49 авіаударів, зокрема випустив 70 керованих авіабомб і здійснив понад 370 ударів дронами-камікадзе - йдеться про "Шахеди", "Ланцети", FPV.

"Також росіяни вчинили понад 3200 обстрілів, у тому числі 164 - із застосуванням РСЗВ", - поінформував Лиховій.

Він заявив, що впродовж доби противник завдавав авіаударів у районах населених пунктів Липці, Вовчанськ і Стариця Харківської області, Сергіївка і Твердохлібове Луганської області, Часів Яр, Олександропіль, Калинове, Новоселівка Перша, Макарівка, Яснобродівка, Сіверськ, Деліївка, Григорівка, Північне і Дружба Донецької області, Новоандріївка і Воздвижівка Запорізької області, Тягинка, Інгулівка і Токарівка Херсонської області, Очаків, Щасливе і Петрівка Миколаївської області.

"Унаслідок російських терористичних атак, на жаль, є загиблі й поранені серед цивільного населення", - зазначив він.

Бойові дії на сході

На Харківському напрямку впродовж доби 22 травня сталося 11 бойових зіткнень. Речник зазначив, що за минулу добу ворог втратив на цьому напрямку понад 180 осіб, з них 46 - убитими, а також 54 одиниці озброєння та військової техніки.

"Зокрема, було знищено 2 артилерійські системи та 5 артсистем пошкоджено, знищено 14 БПЛА оперативно-тактичного рівня, 11 одиниць автомобільної та 3 - спеціальної техніки противника. Також пошкоджено 1 танк, 1 засіб ППО, 17 авто. Окрім того, на півночі Харківщини уражено 1 склад з боєприпасами росіян", - сказав Лиховій.

За його словами, на Куп'янському напрямку кількість бойових зіткнень зросла і за добу їх було 34. "Тут порівняно найгарячіше", - зазначив він.

Лиховій заявив, що за добу Сили оборони успішно відбили атаки ворога у районах населених пунктів Синьківка і Берестове Харківської області, Стельмахівка, Невське, Макіївка і Греківка Луганської області.

На Лиманському напрямку противник за добу здійснив 7 невдалих спроб прорвати оборону українських військ у районах населених пунктів Торське та Терни Донецької області.

На Сіверському напрямку Сили оборони відбили 10 атак росіян у районах населених пунктів Білогорівка Луганської області, Верхньокам'янське і Виїмка Донецької області.

На Краматорському напрямку противник 11 разів намагався прорвати оборону українських військ у районах населених пунктів Часів Яр, Новий, Іванівське, Кліщіївка та Андріївка, але успіху не мав.

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На Покровському напрямку українські захисники відбили 32 атаки РФ у районах населених пунктів Євгенівка, Уманське, Калинове, Новоселівка Перша, Сокіл, Соловйове, Новоолександрівка і Прогрес, де ворог за підтримки авіації намагався витіснити українські підрозділи із займаних рубежів.

На Курахівському напрямку Сили оборони продовжують стримувати окупантів у районах населених пунктів Красногорівка, Новомихайлівка, Парасковіївка, Георгіївка та Костянтинівка, де ворог упродовж доби 18 разів намагався прорвати оборону українських військ.

На Времівському напрямку противник здійснив 1 безуспішну спробу прорвати українську оборону в напрямку Старомайорського Донецької області.

Бої на півдні

На Придніпровському напрямку ворог і надалі не відмовляється від наміру витіснити українські підрозділи із плацдармів на лівобережжі Дніпра.

"Протягом минулої доби ворог здійснив 9 марних атак на позиції Сил оборони. Водночас наші воїни продовжують активними діями завдавати окупаційним військам втрат у живій силі й техніці, виснажують ворога уздовж усієї лінії бойового зіткнення", - поінформував речник.

Удари по ворогу

Збройні сили України упродовж минулої доби уразили 4 райони зосередження особового складу росіян і 2 пункти їхнього управління.

"За добу, що минула, українські повітряні сили та ракетні війська і артилерія уразили, зокрема, 4 райони зосередження особового складу московитів, 2 пункти їхнього управління, 2 станції управління БПЛА, 1 станцію РЕБ, 1 ЗРК", - зазначив Лиховій.

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