Активнее всего оккупанты атакуют на Купянском и Покровском направлениях. С начала суток произошло 53 боевых столкновений, - Генштаб

Враг продолжает активные наступательные действия на большинстве направлений. За текущие сутки оккупанты осуществили уже 53 попытки продвинуться вперед.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на официальный фейсбук Генштаба.

"На Купянском направлении российские оккупанты уже 13 раз атаковали наши оборонительные рубежи. Восемь из этих атак еще продолжаются, в районах населенных пунктов Стельмаховка, Твердохлебово, Дружелюбовка, Невское и Ивановка. Кроме того, враг нанес три авиаудара, бил неуправляемыми авиационными ракетами возле Андреевки, Сергеевки и Макеевки. Украинские воины не дают захватчикам наращивать усилия, держат под огневым контролем и истощают наступательный потенциал противника. Вражеские потери уточняются.

На Краматорском направлении общее количество боевых столкновений в настоящее время составляет шесть. Украинские воины продолжают отражать три вражеских штурма в районах населенных пунктов Андреевка и Новый. Ситуация контролируемая. Захватчики нанесли еще два авиаудара - били из вооружения штурмовиков Су-25 по территории возле Дружбы и Пивничного.

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На Покровском направлении продолжаются семь боевых столкновений, в частности на направлениях населенных пунктов Калиново, Новоалександровка и Сокол. В общем враг совершил уже 16 попыток улучшить тактическое положение. Украинские защитники жестко препятствуют оккупантам. Свои действия российские террористы поддержали шестью авиаударами - сегодня авиабомбы падали возле Евгеновки, Калинового, Новоселовки Первой и Нетайлово, а НАРы враг применил неподалеку от Уманского.

Остальные направления в настоящее время не имеют существенных изменений в обстановке", - говорится в сводке Генштаба.

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