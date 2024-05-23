Продолжается бой вблизи Клещиевки на Донетчине. Рашисты пытаются идти вперед на Купянском направлении, - Генштаб ВСУ

Силы обороны Украины сдерживают штурмы российских оккупантов на нескольких направлениях.

Об этом говорится в сводке Генштаба ВСУ по состоянию на 10:00, передает Цензор.НЕТ.

Враг продолжает активные наступательные действия, пытается прорвать оборону наших войск. Украинские воины решительно сдерживают вражеский натиск и жестко отвечают на любую активность оккупантов.



За прошедшие сутки воины Воздушных сил и ракетных войск и артиллерии поразили четыре района сосредоточения личного состава, два пункта управления, два орудия, две станции управления БпЛА, станцию РЭБ, зенитный ракетный комплекс С-400 и самолет Су-25.

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Потери оккупантов и количество боевых столкновений

В итоге, за прошедшие сутки общие потери российских захватчиков составили 1330 человек. Также враг потерял 11 танков, 27 боевых бронированных машин, 40 артиллерийских систем, средство ПВО, самолет, 45 БпЛА ОТР, одну ракету, 71 автомобиль и четыре единицы специальной техники. За прошедшие сутки в целом зафиксировано 143 боевых столкновения.

Удары оккупантов

По уточненной информации, враг нанес по позициям наших войск и населенным пунктам шесть ракетных ударов с применением семи ракет, 49 авиаударов (в частности, сбросил 70 КАБов), более тысячи ударов дронами-камикадзе (Шахеды, Ланцеты, fpv), 4567 обстрелов из различных типов вооружения, включая 164 применения реактивных систем залпового огня.



Уже с начала этих суток произошло 28 боевых столкновений. Противник нанес пять авиаударов - сбросил 13 КАБов, применил 33 дрона-камикадзе и совершил 569 обстрелов позиций наших войск.

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Ситуация на востоке

На Харьковском направлении наши воины отражают атаку врага в направлении Муром - Старица. Украинские подразделения прилагают максимум усилий для усиления оборонительных рубежей.



По уточненной информации, за прошедшие сутки враг потерял на Харьковском направлении более 180 человек, а также 54 единицы вооружения и военной техники, в частности, уничтожено две артиллерийские системы и пять повреждены, уничтожено 14 БПЛА и 11 единиц автомобильной техники противника, 17 единиц повреждены, также поврежден один танк, одно средство ПВО и уничтожено три единицы специальной техники, один склад с боеприпасами противника.

На Купянском направлении с начала суток произошло четыре попытки захватчиков идти вперед в районах Стельмаховки и Грековки - один штурм отбит, а три боестолкновения еще продолжаются. Ситуация контролируемая. Наши защитники проводят меры по усилению позиций переднего края обороны, на отдельных направлениях проводят действия для улучшения тактического положения. Оккупанты вчера на данном направлении потеряли более 100 человек, наши военные повредили российский танк, уничтожили две БМП, два бронетранспортера, 18 БПлА и два автомобиля.



На Лиманском направлении украинские защитники отражают атаку в районе села Терны.



На Краматорском направлении продолжается бой вблизи Клещиевки. Ситуация контролируемая.



На Покровском направлении с начала суток враг четыре раза пытался прорвать оборону наших войск. Две атаки отбиты. Продолжаются боевые действия в районе Сокола. Ситуация контролируемая.



По уточненным данным, вчера потери противника составили более 100 российских оккупантов и штурмовик Су-25.

На Кураховском направлении в районах Красногоровки и Водяного продолжаются два боевых столкновения.



На Времовском направлении успешно отбита атака захватчиков у Старомайорского.

Ситуация на Юге

На Приднепровском направлении с начала суток состоялось две попытки оккупантов вытеснить наших воинов с позиций в районе Крынок. Одна атака отбита. Бой продолжается.

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