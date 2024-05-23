Триває бій поблизу Кліщіївки на Донеччині. Рашисти намагаються йти вперед на Куп’янському напрямку, - Генштаб ЗСУ

Сили оборони України стримують штурми російських окупантів на кількох напрямках.

Про це йдеться у зведенні Генштабу ЗСУ станом на 10:00, передає Цензор.НЕТ.

Ворог продовжує активні наступальні дії, намагається прорвати оборону наших військ. Українські воїни рішуче стримують ворожий натиск та жорстко відповідають на будь-яку активність окупантів.



За добу, що минула, воїни Повітряних сил та ракетних військ і артилерії уразили чотири райони зосередження особового складу, два пункти управління, дві гармати, дві станції управління БпЛА, станцію РЕБ, зенітний ракетний комплекс С-400 та літак Су-25.

Також читайте: У низці областей оголошено тривогу через розвідувальні БПЛА РФ: Триває робота ППО (оновлено)

Втрати окупантів та кількість бойових зіткнень

У підсумку, минулої доби загальні втрати російських загарбників склали 1330 осіб. Також ворог втратив 11 танків, 27 бойових броньованих машин, 40 артилерійських систем, засіб ППО, літак, 45 БпЛА ОТР, одну ракету, 71 автомобіль та чотири одиниці спеціальної техніки. Протягом минулої доби загалом зафіксовано 143 бойові зіткнення.

Удари окупантів

За уточненою інформацією, ворог завдав по позиціях наших військ та населених пунктах шість ракетних ударів із застосуванням семи ракет, 49 авіаударів (зокрема, скинув 70 КАБів), понад тисячу ударів дронами-камікадзе (Шахеди, Ланцети, fpv), 4567 обстрілів з різних типів озброєння, включаючи 164 застосування реактивних систем залпового вогню.



Вже з початку цієї доби відбулося 28 бойових зіткнень. Противник завдав п’ять авіаударів – скинув 13 КАБів, застосував 33 дрони-камікадзе і здійснив 569 обстрілів позицій наших військ.

Також читайте: У Харкові лунають вибухи: Росіяни б’ють по місту

Ситуація на сході

На Харківському напрямку наші воїни відбивають атаку ворога у напрямку Муром - Стариця. Українські підрозділи докладають максимум зусиль для посилення оборонних рубежів.



За уточненою інформацією, минулої доби ворог втратив на Харківському напрямку понад 180 осіб, а також 54 одиниці озброєння та військової техніки, зокрема, знищено дві артилерійські системи та п’ять пошкоджено, знищено 14 БПЛА та 11 одиниць автомобільної техніки противника, 17 одиниць пошкоджено, також пошкоджено один танк, один засіб ППО та знищено три одиниці спеціальної техніки, один склад з боєприпасами противника.

На Куп’янському напрямку з початку доби відбулося чотири спроби загарбників йти вперед в районах Стельмахівки та Греківки – один штурм відбито, а три боєзіткнення ще тривають. Ситуація контрольована. Наші захисники проводять заходи з посилення позицій переднього краю оборони, на окремих напрямках проводять дії для покращення тактичного положення. Окупанти вчора на даному напрямку втратили понад 100 осіб, наші військові пошкодили російський танк, знищили дві БМП, два бронетранспортери, 18 БПлА і два автомобілі.



На Лиманському напрямку українські захисники відбивають атаку у районі села Терни.



На Краматорському напрямку триває бій поблизу Кліщіївки. Ситуація контрольована.



На Покровському напрямку з початку доби ворог чотири рази намагався прорвати оборону наших військ. Дві атаки відбито. Тривають бойові дії в районі Сокола. Ситуація контрольована.



За уточненими даними, вчора втрати противника склали понад 100 російських окупантів та штурмовик Су-25.

На Курахівському напрямку в районах Красногорівки та Водяного тривають два бойових зіткнення.



На Времівському напрямку успішно відбито атаку загарбників біля Старомайорського.

Ситуація на Півдні

На Придніпровському напрямку від початку доби відбулося дві спроби окупантів витіснити наших воїнів з позицій у районі Кринок. Одну атаку відбито. Бій триває.

Читайте: На Харківщині просування ворога минулої доби не зафіксовано, але росіяни продовжують залучати піхоту для спроб прориву, - Нацгвардія