Найактивніше окупанти атакують на Куп’янському та Покровському напрямках. Від початку доби відбулось 53 бойові зіткнення, - Генштаб

Ворог продовжує активні наступальні дії на більшості напрямків. Поточної доби окупанти здійснили вже 53 спроби просунутись уперед.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на офіційний фейсбук Генштабу.

"На Куп’янському напрямку російські окупанти вже 13 разів атакували наші оборонні рубежі. Вісім з цих атак ще тривають, в районах населених пунктів Стельмахівка, Твердохлібове, Дружелюбівка, Невське та Іванівка. Окрім того, ворог завдав трьох авіаударів, бив некерованими авіаційними ракетами біля Андріївки, Сергіївки і Макіївки. Українські воїни не дають загарбникам нарощувати зусилля, тримають під вогневим контролем та виснажують наступальний потенціал противника. Ворожі втрати уточнюються.

На Краматорському напрямку загальна кількість бойових зіткнень на цей час складає шість. Українські воїни продовжують відбивати три ворожі штурми у районах населених пунктів Андріївка та Новий. Ситуація контрольована. Загарбники завдали ще два авіаудари – били з озброєння штурмовиків Су-25 по території біля Дружби та Північного.

Читайте: Триває бій поблизу Кліщіївки на Донеччині. Рашисти намагаються йти вперед на Куп’янському напрямку, - Генштаб ЗСУ

На Покровському напрямку точиться сім бойових зіткнень, зокрема на напрямках населених пунктів Калинове, Новоолександрівка та Сокіл. Загалом ворог здійснив уже 16 спроб покращити тактичне положення. Українські захисники жорстко перешкоджають окупантам. Свої дії російські терористи підтримали шістьма авіаударами – сьогодні авіабомби падали біля Євгенівки, Калинового, Новоселівки Першої і Нетайлового, а НАРи ворог застосував неподалік Уманського.

Решта напрямків на даний час не мають суттєвих змін в обстановці", - йдеться в зведенні Генштабу.

Також читайте: Загальні бойові втрати РФ від початку війни - близько 497 700 осіб (+1330 за добу), 7 622 танки, 12 860 артсистем, 14 748 бойових броньованих машин. ІНФОГРАФІКА