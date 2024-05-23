2500 украинских военных прошли подготовку в Бельгии

Почти 2500 украинских военнослужащих прошли обучение в Бельгии.

Об этом сегодня в Брюсселе заявила министр обороны Бельгии Людвин Дедондер, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на The Brussels Times.

Отмечается, что Бельгия подготовила около 2 500 украинских солдат, чтобы помочь им в борьбе против российского вторжения.

Поддержка Украины и в дальнейшем остается главной задачей, что также предусматривает развертывание (бельгийских) войск в Румынии и в Литве. Эта помощь также распространяется на обеспечение тренировки, на подготовку солдат, пилотов и технического персонала для боевых самолетов F-16.

Дедондер отметила, что задержки в получении Бельгией уже заказанных самолетов F-35 могут также внести изменения в график поставки для Украины самолетов F-16. По словам министра, передача Украине бельгийских F-16 может состояться, по возможности, "до конца текущего года". Для того, чтобы ускорить поставки F-16 для Украины, военное ведомство страны заказало дополнительные запчасти для обслуживания этих самолетов. Поэтому бельгийские самолеты F-16 будут переданы Украине сразу после того, как Бельгия получит первые F-35.

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Кроме того, министр отметила, что финансовая поддержка Бельгии для Украины в этом году уже составляет 916 миллионов евро, объем общей бельгийской помощи Украине с начала российского вторжения достиг 1,2 миллиарда евро. Эти деньги, в частности, поступили от замороженных на территории Бельгии российских финансовых активов.

"Целенаправленная и последовательная поддержка Украины будет осуществляться так долго, сколько это потребуется", - заверила Дедондер.

В то же время комментируя предложение президента Франции Эммануэля Макрона о возможности направления в Украину западных сухопутных подразделений, руководитель оборонного ведомства отметила, что такое предложение "не находится в повестке дня".

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