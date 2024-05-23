2500 українських військових пройшли підготовку в Бельгії

Майже 2500 українських військовослужбовців пройшли навчання в Бельгії.

Про це сьогодні у Брюсселі заявила міністерка оборони Бельгії Людивін Дедондер, передає Цензор.НЕТ із посиланням на The Brussels Times.

Зазначається, що Бельгія підготувала близько 2 500 українських солдатів, щоб допомогти їм у боротьбі проти російського вторгнення.

Підтримка України і надалі залишається головним завданням, що також передбачає розгортання (бельгійських) військ у Румунії та у Литві. Ця допомога також поширюється на забезпечення тренування, на підготовку солдатів, пілотів та технічного персоналу для бойових літаків F-16.

Дедондер зауважила, що затримки в отриманні Бельгією вже замовлених літаків F-35 можуть також внести зміни у графік поставки для України літаків F-16.За словами міністерки, передача Україні бельгійських F-16 може відбутися, за можливості, "до кінця поточного року". Для того, щоб пришвидшити постачання F-16 для України, військове відомство країни замовило додаткові запчастини для обслуговування цих літаків. Тож бельгійські літаки F-16 будуть передані Україні відразу після того, як Бельгія отримає перші F-35.

Також читайте: Бельгія підтвердила намір розпочати у червні переговори про вступ України до ЄС

Крім того, міністерка зазначила, що фінансова підтримка Бельгії для України цього року вже становить 916 мільйонів євро, обсяг загальної бельгійської допомоги Україні з початку російського вторгнення сягнув 1,2 мільярда євро. Ці гроші, зокрема, надійшли від заморожених на території Бельгії російських фінансових активів.

"Цілеспрямована та послідовна підтримка України буде здійснюватися так довго, скільки це буде потрібно", - запевнила Дедондер.

Водночас коментуючи пропозицію президента Франції Еммануеля Макрона щодо можливості направлення в Україну західних сухопутних підрозділів, керівниця оборонного відомства зауважила, що така пропозиція "не знаходиться у порядку денному".

Читайте також: Іспанія прийме на навчання ще 400 українських військовослужбовців, - глава Міноборони Роблес