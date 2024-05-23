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Новости Помощь Украине
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США в ОБСЕ опровергли заявления, что "время на стороне Путина": Не стоит недооценивать решительность украинцев и Соединенных Штатов

ОБСЄ

США напомнили России и ее симпатикам, что не стоит недооценивать решимость украинского народа и решимость Соединенных Штатов быть рядом с Украиной.

Об этом заявила и.о. заместителя главы миссии США при ОБСЕ Трейси Ньюэлл на заседании Постоянного совета ОБСЕ в четверг в Вене, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.

"Украинский народ не один, Соединенные Штаты и коалиция из более 50 международных партнеров продолжают поддерживать его. Мы полны решимости помочь Украине достичь успеха: успеха на поле боя с целью достижения справедливого и прочного мира, успеха в развитии безопасной в военном плане Украины, способной сдерживать будущую агрессию, и успеха в укреплении украинской экономики и демократии, чтобы ее народ мог реализовать свои стремления к интеграции в евроатлантическое сообщество", - заявила дипломат.

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Она напомнила, что продолжается 820-й день полномасштабной войны РФ против Украины, Россия "продолжает посылать волну за волной российских солдат, иранские беспилотники, северокорейскую артиллерию, а также военную технику, собранную на станках и из деталей, поставляемых из Китая".

По ее словам, украинский народ ежедневно демонстрирует незаурядный героизм. "Они защищают своих соотечественников от насилия. Они работают над обеспечением непрерывного экспорта зерна, критически важного для глобальной продовольственной безопасности. Они держат оборону против военной машины Путина. Ежедневно они демонстрируют стойкость, которая помогла им вернуть более 50% своей земли, которая была захвачена Россией в первые дни полномасштабного вторжения", - заявила Ньюэлл.

В то же время она опровергла утверждение тех, кто считает, что время на стороне Путина, а его "готовность отдать больше жизней россиян в войне и вложить больше ресурсов в попытки покорить Украину означает, что Россия не может проиграть".

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"Это не так. Кремль уже давно проиграл битву за контроль над сердцами и умами украинцев. Путинский Кремль уже потерпел стратегическое поражение. И теперь ежемесячно Украина подписывает все больше двусторонних соглашений в сфере безопасности, наращивает оборонно-промышленную базу, производит более современное вооружение, укрепляет свою экономику и консолидирует свою демократию", - подчеркнула дипломат.

Ньюэлл признала, что впереди чрезвычайно трудный путь. "Но никто не должен недооценивать решимость украинского народа. И никто не должен недооценивать решимость Соединенных Штатов быть рядом с Украиной", - подчеркнула и.о. заместителя главы миссии США при ОБСЕ.

Ранее миссия США при ОБСЕ заявила, что Россия не демонстрирует никакой готовности прекратить войну.

Автор: 

ОБСЕ (4876) помощь (7788) США (26528)


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Топ комментарии
+5
Злодії, які знекровлюють Україну, пхнуть ухилянта на другий термін

Михайло Подоляк заявив, що хотів би, щоб нахилянт від ухилянтів Зеленський пішов на другий президентський термін.

Він аргументував це необхідністю завершити «роботу над реформами».Він підкреслив, що вибори можливі лише після завершення війни, яке буде юридично зафіксовано, та припинення воєнного стану в Україні. За словами Подоляка, коли стане зрозуміло, що загрози безпеці немає і ракети не летять щоночі містами, тоді можна буде назначити вибори президента та Верховної Ради.Мусимо зауважити, що наступний термін у Зеленського та його кагалу має бути один - довічний. У буцегарні.
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23.05.2024 21:53
+3
Ага, особлива рішучість штатів проявилася в піврічному мусоленню рішення стосовно озброєння для ЗСУ.
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23.05.2024 21:59
+1
Рішучість з боку США?? Не смішить, немає там ніякої рішучості, весь світ побачив наскільки зараз слабка та нерішуча демократична партія.
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23.05.2024 22:06
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Злодії, які знекровлюють Україну, пхнуть ухилянта на другий термін

Михайло Подоляк заявив, що хотів би, щоб нахилянт від ухилянтів Зеленський пішов на другий президентський термін.

Він аргументував це необхідністю завершити «роботу над реформами».Він підкреслив, що вибори можливі лише після завершення війни, яке буде юридично зафіксовано, та припинення воєнного стану в Україні. За словами Подоляка, коли стане зрозуміло, що загрози безпеці немає і ракети не летять щоночі містами, тоді можна буде назначити вибори президента та Верховної Ради.Мусимо зауважити, що наступний термін у Зеленського та його кагалу має бути один - довічний. У буцегарні.
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23.05.2024 21:53 Ответить
кацап, нах уй ти це тут пишеш? вам же ще гірше буде, коли до влади знову прийде Порох чи Залужного оберуть.. ти краще пом'яни своїх здохлих орків в Україні і задумайся над питанням а за який юх вони в Україні здохли? а здохлих орків за 2 роки і 3 місяці повномасштабної війни уже більше 600 000. за 10 років війни в Афгані совок втратив 15000.
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23.05.2024 22:11 Ответить
а зараз? а зараз він остаточно віддасть вас, кацапів, китайцям. ти вже китайську мову вивчив, імбецил пляшковий?
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23.05.2024 22:23 Ответить
ну якщо за 2 роки війни ЗСУ намолотили в Україні уже більше 600 000 кацапів, то значить реформи успішні.
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23.05.2024 22:24 Ответить
Ага, особлива рішучість штатів проявилася в піврічному мусоленню рішення стосовно озброєння для ЗСУ.
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23.05.2024 21:59 Ответить
ОБСЄ на боці США 🥝
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23.05.2024 22:01 Ответить
Рішучість з боку США?? Не смішить, немає там ніякої рішучості, весь світ побачив наскільки зараз слабка та нерішуча демократична партія.
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23.05.2024 22:06 Ответить
заперечили заяви

"Читаю та перекладаю зі словником з Гуглом"?
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23.05.2024 22:09 Ответить
"Рішучість" США ми вже оцінили, коли Трамп показав, що заради амбіцій готовий жертвувати життями українців
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23.05.2024 22:14 Ответить
США продемонстрували таку "рішучість", що в результаті кількість рішучих українців помітно зменшилася як з психологічних, так і з фізичних причин...
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23.05.2024 22:25 Ответить
Рішучі в своїй рішучості я б так сказав, а пуйло нищить нас...
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23.05.2024 23:12 Ответить
Бла бла бла
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24.05.2024 01:25 Ответить
 
 