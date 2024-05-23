США в ОБСЕ опровергли заявления, что "время на стороне Путина": Не стоит недооценивать решительность украинцев и Соединенных Штатов

США напомнили России и ее симпатикам, что не стоит недооценивать решимость украинского народа и решимость Соединенных Штатов быть рядом с Украиной.

Об этом заявила и.о. заместителя главы миссии США при ОБСЕ Трейси Ньюэлл на заседании Постоянного совета ОБСЕ в четверг в Вене, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.

"Украинский народ не один, Соединенные Штаты и коалиция из более 50 международных партнеров продолжают поддерживать его. Мы полны решимости помочь Украине достичь успеха: успеха на поле боя с целью достижения справедливого и прочного мира, успеха в развитии безопасной в военном плане Украины, способной сдерживать будущую агрессию, и успеха в укреплении украинской экономики и демократии, чтобы ее народ мог реализовать свои стремления к интеграции в евроатлантическое сообщество", - заявила дипломат.

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Она напомнила, что продолжается 820-й день полномасштабной войны РФ против Украины, Россия "продолжает посылать волну за волной российских солдат, иранские беспилотники, северокорейскую артиллерию, а также военную технику, собранную на станках и из деталей, поставляемых из Китая".

По ее словам, украинский народ ежедневно демонстрирует незаурядный героизм. "Они защищают своих соотечественников от насилия. Они работают над обеспечением непрерывного экспорта зерна, критически важного для глобальной продовольственной безопасности. Они держат оборону против военной машины Путина. Ежедневно они демонстрируют стойкость, которая помогла им вернуть более 50% своей земли, которая была захвачена Россией в первые дни полномасштабного вторжения", - заявила Ньюэлл.

В то же время она опровергла утверждение тех, кто считает, что время на стороне Путина, а его "готовность отдать больше жизней россиян в войне и вложить больше ресурсов в попытки покорить Украину означает, что Россия не может проиграть".

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"Это не так. Кремль уже давно проиграл битву за контроль над сердцами и умами украинцев. Путинский Кремль уже потерпел стратегическое поражение. И теперь ежемесячно Украина подписывает все больше двусторонних соглашений в сфере безопасности, наращивает оборонно-промышленную базу, производит более современное вооружение, укрепляет свою экономику и консолидирует свою демократию", - подчеркнула дипломат.

Ньюэлл признала, что впереди чрезвычайно трудный путь. "Но никто не должен недооценивать решимость украинского народа. И никто не должен недооценивать решимость Соединенных Штатов быть рядом с Украиной", - подчеркнула и.о. заместителя главы миссии США при ОБСЕ.

Ранее миссия США при ОБСЕ заявила, что Россия не демонстрирует никакой готовности прекратить войну.