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Новини Допомога Україні
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США в ОБСЄ заперечили заяви, що "час на боці Путіна": Не варто недооцінювати рішучість українців і Сполучених Штатів

ОБСЄ

США нагадали Росії та її симпатикам, що не варто недооцінювати рішучість українського народу і рішучість Сполучених Штатів бути поряд з Україною.

Про це заявила в.о. заступника голови місії США при ОБСЄ Трейсі Ньюелл на засіданні Постійної ради ОБСЄ у четвер у Відні, передає Цензор.НЕТ з посиланням на Укрінформ.

"Український народ не сам, Сполучені Штати та коаліція з понад 50 міжнародних партнерів продовжують підтримувати його. Ми сповнені рішучості допомогти Україні досягти успіху: успіху на полі бою з метою досягнення справедливого і тривалого миру, успіху в розбудові безпечної у військовому плані України, здатної стримувати майбутню агресію, та успіху в зміцненні української економіки і демократії, щоб її народ міг реалізувати свої прагнення до інтеграції в євроатлантичну спільноту", - заявила дипломат.

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Вона нагадала, що триває 820-й день повномасштабної війни РФ проти України, Росія "продовжує посилати хвилю за хвилею російських солдатів, іранські безпілотники, північнокорейську артилерію, а також військову техніку, складену на верстатах та із деталей, що постачаються з Китаю".

За її словами, український народ щодня демонструє неабиякий героїзм. "Вони захищають своїх співвітчизників від насильства. Вони працюють над забезпеченням безперервного експорту зерна, критично важливого для глобальної продовольчої безпеки. Вони тримають оборону проти воєнної машини Путіна. Щодня вони демонструють стійкість, яка допомогла їм повернути понад 50% своєї землі, що була захоплена Росією в перші дні повномасштабного вторгнення", - заявила Ньюелл.

Водночас вона заперечила твердження тих, хто вважає, що час на боці Путіна, а його "готовність віддати більше життів росіян у війні і вкласти більше ресурсів у спроби упокорити Україну означає, що Росія не може програти".

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"Це не так. Кремль вже давно програв битву за контроль над серцями та умами українців. Путінський Кремль вже зазнав стратегічної поразки. І тепер щомісяця Україна підписує дедалі більше двосторонніх угод у сфері безпеки, нарощує оборонно-промислову базу, виробляє більш сучасне озброєння, зміцнює свою економіку і консолідує свою демократію", - наголосила дипломат.

Ньюелл визнала, що попереду надзвичайно важкий шлях. "Але ніхто не повинен недооцінювати рішучість українського народу. І ніхто не повинен недооцінювати рішучість Сполучених Штатів бути поряд з Україною", - наголосила в.о. заступника голови місії США при ОБСЄ.

Раніше місія США при ОБСЄ заявила, що Росія не демонструє жодної готовності припинити війну.

Автор: 

ОБСЄ (3503) допомога (8322) США (22665)


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Топ коментарі
+5
Злодії, які знекровлюють Україну, пхнуть ухилянта на другий термін

Михайло Подоляк заявив, що хотів би, щоб нахилянт від ухилянтів Зеленський пішов на другий президентський термін.

Він аргументував це необхідністю завершити «роботу над реформами».Він підкреслив, що вибори можливі лише після завершення війни, яке буде юридично зафіксовано, та припинення воєнного стану в Україні. За словами Подоляка, коли стане зрозуміло, що загрози безпеці немає і ракети не летять щоночі містами, тоді можна буде назначити вибори президента та Верховної Ради.Мусимо зауважити, що наступний термін у Зеленського та його кагалу має бути один - довічний. У буцегарні.
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23.05.2024 21:53
+3
Ага, особлива рішучість штатів проявилася в піврічному мусоленню рішення стосовно озброєння для ЗСУ.
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23.05.2024 21:59
+1
Рішучість з боку США?? Не смішить, немає там ніякої рішучості, весь світ побачив наскільки зараз слабка та нерішуча демократична партія.
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23.05.2024 22:06
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Злодії, які знекровлюють Україну, пхнуть ухилянта на другий термін

Михайло Подоляк заявив, що хотів би, щоб нахилянт від ухилянтів Зеленський пішов на другий президентський термін.

Він аргументував це необхідністю завершити «роботу над реформами».Він підкреслив, що вибори можливі лише після завершення війни, яке буде юридично зафіксовано, та припинення воєнного стану в Україні. За словами Подоляка, коли стане зрозуміло, що загрози безпеці немає і ракети не летять щоночі містами, тоді можна буде назначити вибори президента та Верховної Ради.Мусимо зауважити, що наступний термін у Зеленського та його кагалу має бути один - довічний. У буцегарні.
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23.05.2024 21:53 Відповісти
кацап, нах уй ти це тут пишеш? вам же ще гірше буде, коли до влади знову прийде Порох чи Залужного оберуть.. ти краще пом'яни своїх здохлих орків в Україні і задумайся над питанням а за який юх вони в Україні здохли? а здохлих орків за 2 роки і 3 місяці повномасштабної війни уже більше 600 000. за 10 років війни в Афгані совок втратив 15000.
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23.05.2024 22:11 Відповісти
а зараз? а зараз він остаточно віддасть вас, кацапів, китайцям. ти вже китайську мову вивчив, імбецил пляшковий?
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23.05.2024 22:23 Відповісти
ну якщо за 2 роки війни ЗСУ намолотили в Україні уже більше 600 000 кацапів, то значить реформи успішні.
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23.05.2024 22:24 Відповісти
Ага, особлива рішучість штатів проявилася в піврічному мусоленню рішення стосовно озброєння для ЗСУ.
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23.05.2024 21:59 Відповісти
ОБСЄ на боці США 🥝
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23.05.2024 22:01 Відповісти
Рішучість з боку США?? Не смішить, немає там ніякої рішучості, весь світ побачив наскільки зараз слабка та нерішуча демократична партія.
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23.05.2024 22:06 Відповісти
заперечили заяви

"Читаю та перекладаю зі словником з Гуглом"?
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23.05.2024 22:09 Відповісти
"Рішучість" США ми вже оцінили, коли Трамп показав, що заради амбіцій готовий жертвувати життями українців
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23.05.2024 22:14 Відповісти
США продемонстрували таку "рішучість", що в результаті кількість рішучих українців помітно зменшилася як з психологічних, так і з фізичних причин...
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23.05.2024 22:25 Відповісти
Рішучі в своїй рішучості я б так сказав, а пуйло нищить нас...
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23.05.2024 23:12 Відповісти
Бла бла бла
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24.05.2024 01:25 Відповісти
 
 