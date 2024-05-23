США в ОБСЄ заперечили заяви, що "час на боці Путіна": Не варто недооцінювати рішучість українців і Сполучених Штатів

США нагадали Росії та її симпатикам, що не варто недооцінювати рішучість українського народу і рішучість Сполучених Штатів бути поряд з Україною.

Про це заявила в.о. заступника голови місії США при ОБСЄ Трейсі Ньюелл на засіданні Постійної ради ОБСЄ у четвер у Відні, передає Цензор.НЕТ з посиланням на Укрінформ.

"Український народ не сам, Сполучені Штати та коаліція з понад 50 міжнародних партнерів продовжують підтримувати його. Ми сповнені рішучості допомогти Україні досягти успіху: успіху на полі бою з метою досягнення справедливого і тривалого миру, успіху в розбудові безпечної у військовому плані України, здатної стримувати майбутню агресію, та успіху в зміцненні української економіки і демократії, щоб її народ міг реалізувати свої прагнення до інтеграції в євроатлантичну спільноту", - заявила дипломат.

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Вона нагадала, що триває 820-й день повномасштабної війни РФ проти України, Росія "продовжує посилати хвилю за хвилею російських солдатів, іранські безпілотники, північнокорейську артилерію, а також військову техніку, складену на верстатах та із деталей, що постачаються з Китаю".

За її словами, український народ щодня демонструє неабиякий героїзм. "Вони захищають своїх співвітчизників від насильства. Вони працюють над забезпеченням безперервного експорту зерна, критично важливого для глобальної продовольчої безпеки. Вони тримають оборону проти воєнної машини Путіна. Щодня вони демонструють стійкість, яка допомогла їм повернути понад 50% своєї землі, що була захоплена Росією в перші дні повномасштабного вторгнення", - заявила Ньюелл.

Водночас вона заперечила твердження тих, хто вважає, що час на боці Путіна, а його "готовність віддати більше життів росіян у війні і вкласти більше ресурсів у спроби упокорити Україну означає, що Росія не може програти".

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"Це не так. Кремль вже давно програв битву за контроль над серцями та умами українців. Путінський Кремль вже зазнав стратегічної поразки. І тепер щомісяця Україна підписує дедалі більше двосторонніх угод у сфері безпеки, нарощує оборонно-промислову базу, виробляє більш сучасне озброєння, зміцнює свою економіку і консолідує свою демократію", - наголосила дипломат.

Ньюелл визнала, що попереду надзвичайно важкий шлях. "Але ніхто не повинен недооцінювати рішучість українського народу. І ніхто не повинен недооцінювати рішучість Сполучених Штатів бути поряд з Україною", - наголосила в.о. заступника голови місії США при ОБСЄ.

Раніше місія США при ОБСЄ заявила, що Росія не демонструє жодної готовності припинити війну.