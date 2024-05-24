Россияне могут начать наступление на Сумщине, но сейчас у них недостаточно сил, - Госпогранслужба

Украинские пограничники не исключают, что оккупанты могут начать наступление в Сумской области, чтобы растянуть украинские силы на фронте.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом в эфире телемарафона заявил представитель Государственной пограничной службы Андрей Демченко.

"Конечно, стоит ожидать и быть готовыми к развитию любой ситуации на любом из направлений, включая направление Сум. По примеру того, что россияне сделали в Харьковской области, в направлении населенного пункта Липцы (Волчанск), такую же ситуацию россияне могут развернуть в направлении Сумской области", - сказал спикер.

Он отметил, что сейчас россияне не готовят наступление на Сумщине, однако проводят провокации, чтобы растянуть украинские силы на фронте. Поэтому Силы обороны Украины должны быть готовы к любой ситуации.

"По состоянию на сейчас мы не фиксируем, что у россиян достаточно сил для того, чтобы достичь какой-то своей стратегической цели для того, чтобы продвинуться вглубь территории Украины - и по технике, и по личному составу. Конечно, силы врага могут превосходить наши силы. Поэтому, несмотря на то, что у россиян недостаточно своих мощностей, они могут создать по Сумской области то же, что и в направлении Харьковской. Мы должны быть готовы к любой ситуации", - подчеркнул он.

Напомним, издание The Economist на днях сообщило, что наступлением на Харьковщину россияне пытались увидеть, смогут ли они частично окружить Харьков и оказать давление на украинские формирования к востоку от Печенежского водохранилища.

Читайте также: Артюх об угрозе для Сумщины: На сегодняшний день враг не создал наступательных группировок