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Россияне могут начать наступление на Сумщине, но сейчас у них недостаточно сил, - Госпогранслужба

Окупанти можуть розпочати наступ на Сумщину

Украинские пограничники не исключают, что оккупанты могут начать наступление в Сумской области, чтобы растянуть украинские силы на фронте.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом в эфире телемарафона заявил представитель Государственной пограничной службы Андрей Демченко.

"Конечно, стоит ожидать и быть готовыми к развитию любой ситуации на любом из направлений, включая направление Сум. По примеру того, что россияне сделали в Харьковской области, в направлении населенного пункта Липцы (Волчанск), такую же ситуацию россияне могут развернуть в направлении Сумской области", - сказал спикер.

Он отметил, что сейчас россияне не готовят наступление на Сумщине, однако проводят провокации, чтобы растянуть украинские силы на фронте. Поэтому Силы обороны Украины должны быть готовы к любой ситуации.

"По состоянию на сейчас мы не фиксируем, что у россиян достаточно сил для того, чтобы достичь какой-то своей стратегической цели для того, чтобы продвинуться вглубь территории Украины - и по технике, и по личному составу. Конечно, силы врага могут превосходить наши силы. Поэтому, несмотря на то, что у россиян недостаточно своих мощностей, они могут создать по Сумской области то же, что и в направлении Харьковской. Мы должны быть готовы к любой ситуации", - подчеркнул он.

Напомним, издание The Economist на днях сообщило, что наступлением на Харьковщину россияне пытались увидеть, смогут ли они частично окружить Харьков и оказать давление на украинские формирования к востоку от Печенежского водохранилища.

Читайте также: Артюх об угрозе для Сумщины: На сегодняшний день враг не создал наступательных группировок

Автор: 

Госпогранслужба (6398) Сумская область (3086) Демченко Андрей (280)


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Топ комментарии
+8
"...зараз у них недостатньо сил..." Це натяк на те, що можна продовжувати грошики "пиляти", а не укріплюватися?
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24.05.2024 09:06
+8
Нічого страшного - zeлена влада вже зібралася на канікули , можна нападати((
Фортифікацій та замінованих територій звісно там немає?
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24.05.2024 09:07
+7
зрозуміло.
нам же дали, добро, на удари по кацапії.
чи, чекаємо, коли вони достатньо накоплять, та несподівано нападуть.
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24.05.2024 08:59
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Правила форума Совет форумчан
зрозуміло.
нам же дали, добро, на удари по кацапії.
чи, чекаємо, коли вони достатньо накоплять, та несподівано нападуть.
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24.05.2024 08:59 Ответить
Так вони можуть і колонами не ити а малими групами - пильнуите!
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24.05.2024 08:59 Ответить
Мабуть нема кому пильнувати, є тільки кому красти
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24.05.2024 09:13 Ответить
"...зараз у них недостатньо сил..." Це натяк на те, що можна продовжувати грошики "пиляти", а не укріплюватися?
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24.05.2024 09:06 Ответить
Укравтодор чекає наказу.
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24.05.2024 09:13 Ответить
Щось подібне і про Харьків казали.....
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24.05.2024 09:06 Ответить
Свистять як завжди. Можуть вони і на Київ наступати, і на Прибалтику, але недостатньо сил. Прогнози ще ті. Немає Залужного от дауни і гадають.
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24.05.2024 09:15 Ответить
Та да. Читаю - і враження таке, що це вже було. Тільки замість "Сумській" було "Харківській". Решта - все те саме, навіть кома і крапка.
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24.05.2024 09:27 Ответить
Цього разу все точно! Придивіться уважно:

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24.05.2024 09:29 Ответить
От мене відверто дратують такі повідомлення. "Можуть.... можуть...". Та вони можуть розпочати його де завгодно. Що нам з цих "можуть", коли війна третій рік іде.
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24.05.2024 09:06 Ответить
10 років - з 2014, а якщо точно - ми усю свою історію з ними воюємо....
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24.05.2024 11:22 Ответить
Нічого страшного - zeлена влада вже зібралася на канікули , можна нападати((
Фортифікацій та замінованих територій звісно там немає?
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24.05.2024 09:07 Ответить
Що ви таке кажете?Фортифікації будуються.
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24.05.2024 09:16 Ответить
Нічого, сирський почекає..
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24.05.2024 09:11 Ответить
Коментаторам - і? Що ви зробите? Далі будете ховатися від представників ТЦК? Воїни аллаха, мля.
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24.05.2024 09:13 Ответить
Липці, а не Липки...
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24.05.2024 09:17 Ответить
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24.05.2024 09:18 Ответить
Навіщо нам тут ці губищі?
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24.05.2024 09:24 Ответить
Інфекція, заразна, бо передається, отими губищами, як вареники…
Мабуть, пороблено, в час АКЦІЙНИХ пропозицій…
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24.05.2024 09:31 Ответить
Сімейна ідилія якась неповна ... , де гогіашвілі?
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24.05.2024 12:13 Ответить
Ось! Знайшов ...

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24.05.2024 12:15 Ответить
Знову почала віщати секта свідків розтягування українських сил...
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24.05.2024 09:20 Ответить
Ну, а ми ж, тіпа, готові, як завжди!?
Все розмінували, нічого не збудували і весь світ проявляє слабкість, як казав В.О.Янетряпка...
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24.05.2024 09:40 Ответить
Ой щось мені підказує , що вони будуть діяти по шаблону, і ми будемо діяти по нашому шаблону.
Гопак по граблях.
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24.05.2024 10:33 Ответить
Шашлички,травневі свята.....
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24.05.2024 11:30 Ответить
Хуже Раєвськой-Скабеєвой! Зеля ж ясно сказав. Не бачить він загрози. Лякають. Нагнітають. Не дають насолодитись думками про майбутні шашлічкі.
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24.05.2024 12:07 Ответить
 
 