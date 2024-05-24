Росіяни можуть розпочати наступ у Сумській області, але зараз у них недостатньо сил, - Держприкордонслужба

Українські прикордонники не виключають, що окупанти можуть розпочати наступ у Сумській області, щоб розтягнути українські сили на фронті.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це в ефірі телемарафону заявив речник Державної прикордонної служби Андрій Демченко.

"Звісно, варто очікувати та бути готовими до розвитку будь-якої ситуації на будь-якому з напрямків, включаючи напрямок Сум. За прикладом того, що росіяни зробили у Харківській області, у напрямку населеного пункту Липки, Вовчанськ, таку ж саму ситуацію росіяни можуть розвернути у напрямку Сумської області", - сказав речник.

Він зазначив, що зараз росіяни не готують наступ на Сумщині, проте проводять провокації, щоб розтягнути українські сили на фронті. Тож Сили оборони України повинні бути готовими до будь-якої ситуації.

"Станом на зараз ми не фіксуємо, що у росіян достатньо сил для того, щоб досягти якоїсь своєї стратегічної цілі, для того, щоб просунутися вглиб території України. Це і по техніці, і по особовому складу. Звісно, що сили ворога можуть переважати наші сили. Тому, попри те, що у росіян недостатньо своїх потужностей, вони можуть створити таке саме, як у напрямку Харківської області, і по Сумській. Ми маємо бути готовими до будь-якої ситуації", - наголосив він.

Нагадаємо, видання The Economist днями повідомило, що наступом на Харківщину росіяни намагалися побачити, чи зможуть вони частково оточити Харків і чинити тиск на українські формування на схід від Печенізького водосховища.

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