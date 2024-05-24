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Росіяни можуть розпочати наступ у Сумській області, але зараз у них недостатньо сил, - Держприкордонслужба

Окупанти можуть розпочати наступ на Сумщину

Українські прикордонники не виключають, що окупанти можуть розпочати наступ у Сумській області, щоб розтягнути українські сили на фронті.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це в ефірі телемарафону заявив речник Державної прикордонної служби Андрій Демченко.

"Звісно, варто очікувати та бути готовими до розвитку будь-якої ситуації на будь-якому з напрямків, включаючи напрямок Сум. За прикладом того, що росіяни зробили у Харківській області, у напрямку населеного пункту Липки, Вовчанськ, таку ж саму ситуацію росіяни можуть розвернути у напрямку Сумської області", - сказав речник.

Він зазначив, що зараз росіяни не готують наступ на Сумщині, проте проводять провокації, щоб розтягнути українські сили на фронті.  Тож Сили оборони України повинні бути готовими до будь-якої ситуації.

"Станом на зараз ми не фіксуємо, що у росіян достатньо сил для того, щоб досягти якоїсь своєї стратегічної цілі, для того, щоб просунутися вглиб території України. Це і по техніці, і по особовому складу. Звісно, що сили ворога можуть переважати наші сили. Тому, попри те, що у росіян недостатньо своїх потужностей, вони можуть створити таке саме, як у напрямку Харківської області, і по Сумській. Ми маємо бути готовими до будь-якої ситуації", - наголосив він.

Нагадаємо, видання The Economist днями повідомило, що наступом на Харківщину росіяни намагалися побачити, чи зможуть вони частково оточити Харків і чинити тиск на українські формування на схід від Печенізького водосховища.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Російські ДРГ активізувались на Сумщині, - Держприкордонслужба

Автор: 

Держприкордонслужба ДПСУ (5952) Сумська область (3635) Демченко Андрій (343)


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Топ коментарі
+8
"...зараз у них недостатньо сил..." Це натяк на те, що можна продовжувати грошики "пиляти", а не укріплюватися?
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24.05.2024 09:06
+8
Нічого страшного - zeлена влада вже зібралася на канікули , можна нападати((
Фортифікацій та замінованих територій звісно там немає?
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24.05.2024 09:07
+7
зрозуміло.
нам же дали, добро, на удари по кацапії.
чи, чекаємо, коли вони достатньо накоплять, та несподівано нападуть.
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24.05.2024 08:59
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зрозуміло.
нам же дали, добро, на удари по кацапії.
чи, чекаємо, коли вони достатньо накоплять, та несподівано нападуть.
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24.05.2024 08:59 Відповісти
Так вони можуть і колонами не ити а малими групами - пильнуите!
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24.05.2024 08:59 Відповісти
Мабуть нема кому пильнувати, є тільки кому красти
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24.05.2024 09:13 Відповісти
"...зараз у них недостатньо сил..." Це натяк на те, що можна продовжувати грошики "пиляти", а не укріплюватися?
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24.05.2024 09:06 Відповісти
Укравтодор чекає наказу.
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24.05.2024 09:13 Відповісти
Щось подібне і про Харьків казали.....
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24.05.2024 09:06 Відповісти
Свистять як завжди. Можуть вони і на Київ наступати, і на Прибалтику, але недостатньо сил. Прогнози ще ті. Немає Залужного от дауни і гадають.
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24.05.2024 09:15 Відповісти
Та да. Читаю - і враження таке, що це вже було. Тільки замість "Сумській" було "Харківській". Решта - все те саме, навіть кома і крапка.
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24.05.2024 09:27 Відповісти
Цього разу все точно! Придивіться уважно:

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24.05.2024 09:29 Відповісти
От мене відверто дратують такі повідомлення. "Можуть.... можуть...". Та вони можуть розпочати його де завгодно. Що нам з цих "можуть", коли війна третій рік іде.
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24.05.2024 09:06 Відповісти
10 років - з 2014, а якщо точно - ми усю свою історію з ними воюємо....
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24.05.2024 11:22 Відповісти
Нічого страшного - zeлена влада вже зібралася на канікули , можна нападати((
Фортифікацій та замінованих територій звісно там немає?
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24.05.2024 09:07 Відповісти
Що ви таке кажете?Фортифікації будуються.
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24.05.2024 09:16 Відповісти
Нічого, сирський почекає..
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24.05.2024 09:11 Відповісти
Коментаторам - і? Що ви зробите? Далі будете ховатися від представників ТЦК? Воїни аллаха, мля.
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24.05.2024 09:13 Відповісти
Липці, а не Липки...
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24.05.2024 09:17 Відповісти
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24.05.2024 09:18 Відповісти
Навіщо нам тут ці губищі?
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24.05.2024 09:24 Відповісти
Інфекція, заразна, бо передається, отими губищами, як вареники…
Мабуть, пороблено, в час АКЦІЙНИХ пропозицій…
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24.05.2024 09:31 Відповісти
Сімейна ідилія якась неповна ... , де гогіашвілі?
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24.05.2024 12:13 Відповісти
Ось! Знайшов ...

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24.05.2024 12:15 Відповісти
Знову почала віщати секта свідків розтягування українських сил...
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24.05.2024 09:20 Відповісти
Ну, а ми ж, тіпа, готові, як завжди!?
Все розмінували, нічого не збудували і весь світ проявляє слабкість, як казав В.О.Янетряпка...
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24.05.2024 09:40 Відповісти
Ой щось мені підказує , що вони будуть діяти по шаблону, і ми будемо діяти по нашому шаблону.
Гопак по граблях.
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24.05.2024 10:33 Відповісти
Шашлички,травневі свята.....
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24.05.2024 11:30 Відповісти
Хуже Раєвськой-Скабеєвой! Зеля ж ясно сказав. Не бачить він загрози. Лякають. Нагнітають. Не дають насолодитись думками про майбутні шашлічкі.
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24.05.2024 12:07 Відповісти
 
 