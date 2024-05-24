Путин готов остановить войну. Он хочет переговоров о прекращении огня, которые признают нынешние линии фронта, - Reuters
Российский диктатор Владимир Путин, якобы, готов остановить войну против Украины и начать переговоры о прекращении огня.
Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщает Reuters со ссылкой на четыре российских источника.
По данным собеседников, Путин готов продолжить войну, если Украина и Запад не отреагируют.
Российский диктатор, пишет издание, готов остановить войну в Украине путем договора о прекращении огня и, якобы, признанием нынешних линий фронта.
"Путин может воевать сколько угодно, но Путин также готов к прекращению огня - чтобы заморозить войну", - рассказал высокопоставленный российский источник, работавший с президентом РФ и владеющий данными о разговорах в Кремле.
Пресс-секретарь Путина Дмитрий Песков в комментарии сказал, что Путин, якобы, неоднократно давал понять, что Россия открыта к диалогу и не хочет "вечной войны".
В МИД и Минобороны Украины на запросы не ответили.
Напомним, ранее президент Франции Эмманюэль Макрон заявил, что Путин не готов к миру.
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Зараз це вже не "мінськ", а "норманді", і вигідний він мацкалям, позализувати рани...
у вигляді поміх? То вам накатал The Washington Post? Там много
всілякої херні друкують! Ви тут рашкостану угоджаєте?
Як небудь самі розберемось з кацапами.
лава МЗС Польщі Радослав Сікорський скептично поставився до погроз РФ
рф застосувати https://nv.ua/ukr/world/countries/yaderna-zbroya-rosiji-i-yaderni-navchannya-2024-yak-kreml-manipulyuye-zahodom-novini-rosiji-50420553.html ядерну зброю , заявивши, що США попередили росію про те, що знищать усі її цілі в Україні, якщо країна-агресорка зробить це.