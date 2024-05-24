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Новости Война
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Путин готов остановить войну. Он хочет переговоров о прекращении огня, которые признают нынешние линии фронта, - Reuters

ЗМІ пишуть, що Путін готовий припинити війну проти України

Российский диктатор Владимир Путин, якобы, готов остановить войну против Украины и начать переговоры о прекращении огня.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщает Reuters со ссылкой на четыре российских источника.

По данным собеседников, Путин готов продолжить войну, если Украина и Запад не отреагируют.

Российский диктатор, пишет издание, готов остановить войну в Украине путем договора о прекращении огня и, якобы, признанием нынешних линий фронта.

"Путин может воевать сколько угодно, но Путин также готов к прекращению огня - чтобы заморозить войну", - рассказал высокопоставленный российский источник, работавший с президентом РФ и владеющий данными о разговорах в Кремле.

Пресс-секретарь Путина Дмитрий Песков в комментарии сказал, что Путин, якобы, неоднократно давал понять, что Россия открыта к диалогу и не хочет "вечной войны".

В МИД и Минобороны Украины на запросы не ответили.

Напомним, ранее президент Франции Эмманюэль Макрон заявил, что Путин не готов к миру.

Также читайте: Путин отверг идею Макрона о перемирии во время проведения Олимпиады в Париже

Автор: 

путин владимир (31236) россия (95454) перемирие (1589)


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Топ комментарии
+54
А ми хочемо повернути те що в нас заграбастали!
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24.05.2024 13:06
+51
Треба бути повним дегенератом щоб погодитись на таке
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24.05.2024 13:06
+46
Если бы ***** могло воевать сколько угодно - оно бы и не думало ни о каких переговорах.
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24.05.2024 13:08
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Страница 4 из 4
якщо задуматись тактично, то "мінськ" то корисно для однієї зі сторін, тоді він був корисним більше для України, бо мацкалі занадто самовпевнені були після своїх досягнень,
Зараз це вже не "мінськ", а "норманді", і вигідний він мацкалям, позализувати рани...
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24.05.2024 20:01 Ответить
Що ти верзешь? Підари наступають і мають успіх на кількох напрямках.
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29.05.2024 12:45 Ответить
мова була про той норманді що там хламідія їздив на нього і зеленський у францію, коли була ще меркель
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29.05.2024 14:27 Ответить
Особисто я хочу, щоб то ху...ло здохло. Який тоді компроміс?
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24.05.2024 20:00 Ответить
Швабру добі в дупу.Всіх орків вішати
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24.05.2024 20:03 Ответить
Я б подумав аби він ще забрав з України свою Зелену банду слуг+З(е)радників+олігархів+своїх ФСБешників в усіх лавах ЗСУ/ДБР/НАБУ/Поліція/СБУ/ГРУ України, але ж ми добре пам'ятаємо що сучий син Москаль не виконує взяті на себе обов'язки/гарантії/обіцянки, а ще вєлівиє зєлєниє чєлавєчкі ето не Расіся вовсє була в Криму... Всі домовленності з мокшею це як повірити запеклому брехуну під чєснає слова.
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24.05.2024 20:29 Ответить
После заморозки, опять нападет, но уже точно Киев за 3 дня. хотя с Зелупой и шапито 95 квартала он подпишет. мирняк.
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24.05.2024 20:57 Ответить
у ботаксного педофила одна надежда, фсбэшник Елдак и его подопечный бенин Оманский Нарик....
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24.05.2024 21:18 Ответить
США не є надійним союзником, і США не розробили нових видів озброєнь, які б відповідали умовам ведення бойових дій. США не змогли вирішити проблему електронного глушіння російської армії, що робить американську зброю дуже неефективною. Наразі армія може лише триматися, не маючи можливості контратакувати щонайменше кілька років. https://us.yahoo.com/news/ukraines-long-range-glide-bomb-210622891.html
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24.05.2024 22:09 Ответить
Вооруженные силы Украины отказались от использования боеприпасов США со спутниковым наведением, так как они не выдерживают российских помех. Об этом сообщает издание Washington Post со ссылкой на высокопоставленных украинских военных чиновников.
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24.05.2024 22:26 Ответить
Чого там не витримують боєрипаси США. Російського гімна
у вигляді поміх? То вам накатал The Washington Post? Там много
всілякої херні друкують! Ви тут рашкостану угоджаєте?
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25.05.2024 00:25 Ответить
Ви про нашу українську Армію не турбуйтеся!
Як небудь самі розберемось з кацапами.
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25.05.2024 00:15 Ответить
Якщо так возитися, то Україна зазнає більше втрат, а українців буде більше смертей. Ти взагалі не розумієш ситуації, або ти російський шпигун. Факти очевидні, це всім відомо, а ви свідомо заперечуєте. Нічого не вийде, українців нелегко обдурити. Треба швидше бігти в Білорусь.
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25.05.2024 22:26 Ответить
Московити несуть шаленні втрати в людях, як би там не було. Можна ляпати язиком що завгодно, про необмежений мобресурс, для прикладу, але він обмежений. І заради чого ті втрати, то твереза відповідь відсутня. Хіба ... варвари з піднебесної її мають, ймовірно.
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24.05.2024 22:26 Ответить
КАЦАПИ ЙДУТЬ НА ПЕРЕГОВОРИ І ГОВОРЯТЬ ПРО МИР КОЛИ ЇМ ВЖЕ ПОВНА ДУПА ©️ ...
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24.05.2024 23:52 Ответить
***** не може воювати скільки завгодно. Це скиглення, означає, що справи у ********* погані.
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25.05.2024 00:02 Ответить
У північнокорейців теж були кепскі справи, коли їх міжнародна коаліція військ майже витіснила з корейського півострову. Що сталось далі? Це вам ваше домашнє завдання, навчіться трішки самостійно мислити, а не транслювати чиюсь одну ідіотську думку.
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25.05.2024 02:03 Ответить
Історія з північнокорейцями закінчиться тільки разом з московією та іншими відморозками. Це комплексна проблема, коли природні ресурси людства належать окремим шизонутим диктаторам. Але стержень - в кремлі, впадуть москалі - впадуть і всі інші як доміно.
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25.05.2024 08:38 Ответить
Тоді вам треба нагадати США і союзники замість того, щоб виграти війну продовжувати і знищити комунізм вони пішли на перемовини і на мир і таким чином гнійник під назвою КНДР існує досих пір тільки тому що США відмовились довести справу до кінця.
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25.05.2024 16:36 Ответить
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25.05.2024 01:03 Ответить
Тількі після офіційного воцерковленога бракосочетания Путена з Кадировмим ...
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25.05.2024 01:25 Ответить
Це все більше стає схожим на корейську війну, тільки з різницею що США не ******** кацапо-китайські війська і їх солдати не беруть участь у війні, а так майже все так.
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25.05.2024 01:59 Ответить
Це було-б схоже, якби кацапи дійшли до Говерли, а потім наші гнали їх до Керчі і так декілька разів, поки не зупинилися десь на лінії розмежування після вступу Китаю у війну. Поки що москалі гнали тільки нас - не так далеко, але у три прийома - Крим, Донецькі агломерації, узбережжя Азова. Очевидно, що мета наступного стрибка - відрізати нас від Чорного моря, інакше їхньому флоту там не бути ніколи.
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25.05.2024 08:43 Ответить
Тут работы для ТЦК непочатый край. С роту нахватать и на экскурсию в умовный часiв яр. Клаводрочеры
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25.05.2024 05:23 Ответить
чого ти ночами не спиш в Голандії,квіточка-біженець? для чого тут смердиш,пацюк?
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25.05.2024 08:55 Ответить
Вiдсмокчиш малька? -) я з Полiг пишу, безславно здании без бою найвеличнiшим херпiду
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27.05.2024 06:13 Ответить
Наркуша,ти вже смоктонув дозу. Тепер сидиш а Поліг,безславно здании.Чи ти тупорила кацапська свиня,яка не вміє користуватися Гугл-перекладачем? в обох випадках-пішов !
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28.05.2024 21:25 Ответить
Смысл ему прекращать войну, которую он может вести сколько угодно? P.s ни кто не может вести войну «сколько угодно»
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25.05.2024 07:29 Ответить
ХЙ ЕМУ В СРАКУ ЧТОБЫ ГОЛОВА НЕ ШАТАЛАСЬ !!!
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25.05.2024 07:40 Ответить
Нема питань, пиши адресу: м. Гаага...
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25.05.2024 12:33 Ответить
Г.Нуланд: путінський підхід до переговорів: "Що моє - моє, а що ваше - обговоримо". Мета США - підготувати Київ так, щоб він зміг домовлятися з позиції сили....(C)
лава МЗС Польщі Радослав Сікорський скептично поставився до погроз РФ

рф застосувати https://nv.ua/ukr/world/countries/yaderna-zbroya-rosiji-i-yaderni-navchannya-2024-yak-kreml-manipulyuye-zahodom-novini-rosiji-50420553.html ядерну зброю , заявивши, що США попередили росію про те, що знищать усі її цілі в Україні, якщо країна-агресорка зробить це.
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25.05.2024 12:39 Ответить
А нах он не хочет, урод ?
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25.05.2024 14:36 Ответить
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