Путин готов остановить войну. Он хочет переговоров о прекращении огня, которые признают нынешние линии фронта, - Reuters

Российский диктатор Владимир Путин, якобы, готов остановить войну против Украины и начать переговоры о прекращении огня.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщает Reuters со ссылкой на четыре российских источника.

По данным собеседников, Путин готов продолжить войну, если Украина и Запад не отреагируют.

Российский диктатор, пишет издание, готов остановить войну в Украине путем договора о прекращении огня и, якобы, признанием нынешних линий фронта.

"Путин может воевать сколько угодно, но Путин также готов к прекращению огня - чтобы заморозить войну", - рассказал высокопоставленный российский источник, работавший с президентом РФ и владеющий данными о разговорах в Кремле.

Пресс-секретарь Путина Дмитрий Песков в комментарии сказал, что Путин, якобы, неоднократно давал понять, что Россия открыта к диалогу и не хочет "вечной войны".

В МИД и Минобороны Украины на запросы не ответили.

Напомним, ранее президент Франции Эмманюэль Макрон заявил, что Путин не готов к миру.

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