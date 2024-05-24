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Новини Війна
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Путін готовий зупинити війну. Він хоче переговорів про припинення вогню, які визнають нинішні лінії фронту, - Reuters

ЗМІ пишуть, що Путін готовий припинити війну проти України

Російський диктатор Володимир Путін нібито готовий зупинити війну проти України та розпочати переговори про припинення вогню.

Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомляє Reuters із посиланням на чотири російські джерела.

За даними співрозмовників, Путін готовий продовжити війну, якщо Україна та Захід не відреагують.

Російський диктатор, пише видання, готовий зупинити війну в Україні шляхом договору про припинення вогню та, нібито, визнанням поточних ліній фронту.

"Путін може воювати скільки завгодно, але Путін також готовий до припинення вогню - щоб заморозити війну", - розповіло високопоставлене російське джерело, яке працювало з президентом РФ і володіє даними про розмови у Кремлі.

Речник Путіна Дмитро Пєсков у коментарі сказав, що Путін нібито неодноразово давав зрозуміти, що Росія відкрита до діалогу та не хоче "вічної війни".

У МЗС і Міноборони України на запити не відповіли.

Нагадаємо, раніше президент Франції Емманюель Макрон заявив, що Путін не готовий до миру.

Читайте: РФ, яка не може перемогти навіть Україну, навряд чи здатна "проковтнути" Захід. Шанси на це надзвичайно малі, - Орбан

Автор: 

путін володимир (23785) росія (65052) перемир’я (894)


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Топ коментарі
+54
А ми хочемо повернути те що в нас заграбастали!
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24.05.2024 13:06
+51
Треба бути повним дегенератом щоб погодитись на таке
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24.05.2024 13:06
+46
Если бы ***** могло воевать сколько угодно - оно бы и не думало ни о каких переговорах.
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24.05.2024 13:08
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Сторінка 4 з 4
якщо задуматись тактично, то "мінськ" то корисно для однієї зі сторін, тоді він був корисним більше для України, бо мацкалі занадто самовпевнені були після своїх досягнень,
Зараз це вже не "мінськ", а "норманді", і вигідний він мацкалям, позализувати рани...
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24.05.2024 20:01 Відповісти
Що ти верзешь? Підари наступають і мають успіх на кількох напрямках.
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29.05.2024 12:45 Відповісти
мова була про той норманді що там хламідія їздив на нього і зеленський у францію, коли була ще меркель
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29.05.2024 14:27 Відповісти
Особисто я хочу, щоб то ху...ло здохло. Який тоді компроміс?
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24.05.2024 20:00 Відповісти
Швабру добі в дупу.Всіх орків вішати
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24.05.2024 20:03 Відповісти
Я б подумав аби він ще забрав з України свою Зелену банду слуг+З(е)радників+олігархів+своїх ФСБешників в усіх лавах ЗСУ/ДБР/НАБУ/Поліція/СБУ/ГРУ України, але ж ми добре пам'ятаємо що сучий син Москаль не виконує взяті на себе обов'язки/гарантії/обіцянки, а ще вєлівиє зєлєниє чєлавєчкі ето не Расіся вовсє була в Криму... Всі домовленності з мокшею це як повірити запеклому брехуну під чєснає слова.
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24.05.2024 20:29 Відповісти
После заморозки, опять нападет, но уже точно Киев за 3 дня. хотя с Зелупой и шапито 95 квартала он подпишет. мирняк.
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24.05.2024 20:57 Відповісти
у ботаксного педофила одна надежда, фсбэшник Елдак и его подопечный бенин Оманский Нарик....
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24.05.2024 21:18 Відповісти
США не є надійним союзником, і США не розробили нових видів озброєнь, які б відповідали умовам ведення бойових дій. США не змогли вирішити проблему електронного глушіння російської армії, що робить американську зброю дуже неефективною. Наразі армія може лише триматися, не маючи можливості контратакувати щонайменше кілька років. https://us.yahoo.com/news/ukraines-long-range-glide-bomb-210622891.html
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24.05.2024 22:09 Відповісти
Вооруженные силы Украины отказались от использования боеприпасов США со спутниковым наведением, так как они не выдерживают российских помех. Об этом сообщает издание Washington Post со ссылкой на высокопоставленных украинских военных чиновников.
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24.05.2024 22:26 Відповісти
Чого там не витримують боєрипаси США. Російського гімна
у вигляді поміх? То вам накатал The Washington Post? Там много
всілякої херні друкують! Ви тут рашкостану угоджаєте?
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25.05.2024 00:25 Відповісти
Ви про нашу українську Армію не турбуйтеся!
Як небудь самі розберемось з кацапами.
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25.05.2024 00:15 Відповісти
Якщо так возитися, то Україна зазнає більше втрат, а українців буде більше смертей. Ти взагалі не розумієш ситуації, або ти російський шпигун. Факти очевидні, це всім відомо, а ви свідомо заперечуєте. Нічого не вийде, українців нелегко обдурити. Треба швидше бігти в Білорусь.
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25.05.2024 22:26 Відповісти
Московити несуть шаленні втрати в людях, як би там не було. Можна ляпати язиком що завгодно, про необмежений мобресурс, для прикладу, але він обмежений. І заради чого ті втрати, то твереза відповідь відсутня. Хіба ... варвари з піднебесної її мають, ймовірно.
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24.05.2024 22:26 Відповісти
КАЦАПИ ЙДУТЬ НА ПЕРЕГОВОРИ І ГОВОРЯТЬ ПРО МИР КОЛИ ЇМ ВЖЕ ПОВНА ДУПА ©️ ...
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24.05.2024 23:52 Відповісти
***** не може воювати скільки завгодно. Це скиглення, означає, що справи у ********* погані.
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25.05.2024 00:02 Відповісти
У північнокорейців теж були кепскі справи, коли їх міжнародна коаліція військ майже витіснила з корейського півострову. Що сталось далі? Це вам ваше домашнє завдання, навчіться трішки самостійно мислити, а не транслювати чиюсь одну ідіотську думку.
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25.05.2024 02:03 Відповісти
Історія з північнокорейцями закінчиться тільки разом з московією та іншими відморозками. Це комплексна проблема, коли природні ресурси людства належать окремим шизонутим диктаторам. Але стержень - в кремлі, впадуть москалі - впадуть і всі інші як доміно.
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25.05.2024 08:38 Відповісти
Тоді вам треба нагадати США і союзники замість того, щоб виграти війну продовжувати і знищити комунізм вони пішли на перемовини і на мир і таким чином гнійник під назвою КНДР існує досих пір тільки тому що США відмовились довести справу до кінця.
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25.05.2024 16:36 Відповісти
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25.05.2024 01:03 Відповісти
Тількі після офіційного воцерковленога бракосочетания Путена з Кадировмим ...
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25.05.2024 01:25 Відповісти
Це все більше стає схожим на корейську війну, тільки з різницею що США не ******** кацапо-китайські війська і їх солдати не беруть участь у війні, а так майже все так.
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25.05.2024 01:59 Відповісти
Це було-б схоже, якби кацапи дійшли до Говерли, а потім наші гнали їх до Керчі і так декілька разів, поки не зупинилися десь на лінії розмежування після вступу Китаю у війну. Поки що москалі гнали тільки нас - не так далеко, але у три прийома - Крим, Донецькі агломерації, узбережжя Азова. Очевидно, що мета наступного стрибка - відрізати нас від Чорного моря, інакше їхньому флоту там не бути ніколи.
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25.05.2024 08:43 Відповісти
Тут работы для ТЦК непочатый край. С роту нахватать и на экскурсию в умовный часiв яр. Клаводрочеры
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25.05.2024 05:23 Відповісти
чого ти ночами не спиш в Голандії,квіточка-біженець? для чого тут смердиш,пацюк?
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25.05.2024 08:55 Відповісти
Вiдсмокчиш малька? -) я з Полiг пишу, безславно здании без бою найвеличнiшим херпiду
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27.05.2024 06:13 Відповісти
Наркуша,ти вже смоктонув дозу. Тепер сидиш а Поліг,безславно здании.Чи ти тупорила кацапська свиня,яка не вміє користуватися Гугл-перекладачем? в обох випадках-пішов !
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28.05.2024 21:25 Відповісти
Смысл ему прекращать войну, которую он может вести сколько угодно? P.s ни кто не может вести войну «сколько угодно»
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25.05.2024 07:29 Відповісти
ХЙ ЕМУ В СРАКУ ЧТОБЫ ГОЛОВА НЕ ШАТАЛАСЬ !!!
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25.05.2024 07:40 Відповісти
Нема питань, пиши адресу: м. Гаага...
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25.05.2024 12:33 Відповісти
Г.Нуланд: путінський підхід до переговорів: "Що моє - моє, а що ваше - обговоримо". Мета США - підготувати Київ так, щоб він зміг домовлятися з позиції сили....(C)
лава МЗС Польщі Радослав Сікорський скептично поставився до погроз РФ

рф застосувати https://nv.ua/ukr/world/countries/yaderna-zbroya-rosiji-i-yaderni-navchannya-2024-yak-kreml-manipulyuye-zahodom-novini-rosiji-50420553.html ядерну зброю , заявивши, що США попередили росію про те, що знищать усі її цілі в Україні, якщо країна-агресорка зробить це.
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25.05.2024 12:39 Відповісти
А нах он не хочет, урод ?
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25.05.2024 14:36 Відповісти
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