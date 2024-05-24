Путін готовий зупинити війну. Він хоче переговорів про припинення вогню, які визнають нинішні лінії фронту, - Reuters

Російський диктатор Володимир Путін нібито готовий зупинити війну проти України та розпочати переговори про припинення вогню.

Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомляє Reuters із посиланням на чотири російські джерела.

За даними співрозмовників, Путін готовий продовжити війну, якщо Україна та Захід не відреагують.

Російський диктатор, пише видання, готовий зупинити війну в Україні шляхом договору про припинення вогню та, нібито, визнанням поточних ліній фронту.

"Путін може воювати скільки завгодно, але Путін також готовий до припинення вогню - щоб заморозити війну", - розповіло високопоставлене російське джерело, яке працювало з президентом РФ і володіє даними про розмови у Кремлі.

Речник Путіна Дмитро Пєсков у коментарі сказав, що Путін нібито неодноразово давав зрозуміти, що Росія відкрита до діалогу та не хоче "вічної війни".

У МЗС і Міноборони України на запити не відповіли.

Нагадаємо, раніше президент Франції Емманюель Макрон заявив, що Путін не готовий до миру.

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