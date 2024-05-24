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Новости Война
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Для подготовки Харькова и области к осенне-зимнему периоду выделят 4 млрд грн, - совещание Зеленского

Володимир Зеленський провів телефонну розмову з Прем’єр-міністром Іраку Мухаммадом Ас-Судані

На совещании с участием президента Владимир Зеленского приняли решение о подготовке Харьковщины к осенне-зимнему периоду. Для этого выделят 4 млрд грн.

Как передает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Офиса Президента, об этом шла речь на совещании по оперативной обстановке в области и подготовке к осенне-зимнему периоду.

"Для подготовки Харькова и области к осенне-зимнему периоду выделят 4 млрд грн. Половина суммы - из резервного фонда государственного бюджета, остальные - из городского бюджета. Эти средства направят на восстановление разрушенного оборудования и установку когенерационных установок", - отмечается в сообщении.

Зеленский поручил премьер-министру Денису Шмыгалю вместе с Министерством финансов и Национальным банком проработать возможность для поврежденных энергогенерирующих предприятий брать кредиты на восстановление без залога.

На совещании также обсуждалась ситуация с обеспечением второго уровня защиты на подстанциях "Укрэнерго".

Напомним, президент Зеленский в Харькове провел совещание по обороне области.

Читайте: В результате удара по типографии в Харькове было уничтожено 50 тысяч книг, - Зеленский

Автор: 

Харьков (7466) Харьковщина (5577)


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Топ комментарии
+10
Правильно, харківський кордон фортифікації вже підготували, тепер час і до зими готуватися. З останнім набагато простіше - можна буде все списати на кацапські КАБи
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24.05.2024 13:56
+9
Шо знову дерибан...
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24.05.2024 13:52
+6
Потужно!
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24.05.2024 13:52
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Шо знову дерибан...
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24.05.2024 13:52 Ответить
Люда, іді на північ і там пиши свої побажання. Там тебе зрозуміють, бо тут лише пошлють шукати крейсер Маскву.
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24.05.2024 14:55 Ответить
Потужно!
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24.05.2024 13:52 Ответить
Цар ( чи вже не цар ) запідозрив, що підступні й лукаві бояри чогось не докладають, не все повідомляють, щось приховують від усевидящого ока і всечуючого вуха.. А може чогось і недосилають.. Як не прикро.
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24.05.2024 13:55 Ответить
Правильно, харківський кордон фортифікації вже підготували, тепер час і до зими готуватися. З останнім набагато простіше - можна буде все списати на кацапські КАБи
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24.05.2024 13:56 Ответить
Пересідент вже в Харкові
активніть його зашкалює , до чого б це ?🙂
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24.05.2024 14:01 Ответить
Гривнами зимой в Харькове будут буржуйки топить?
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24.05.2024 14:07 Ответить
Будуть готувати місто до зими так само "потужно" як вже приготували оборонні споруди під Вовчанськом?
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24.05.2024 14:07 Ответить
Тобто знову ********
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24.05.2024 14:08 Ответить
Я так поняв,шо про мільйон дронів питання більше не стоїть??? Будуть тєплотрассу утєплять за 4 лярда???
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24.05.2024 14:09 Ответить
Не турбуйтесь, ще не осінь. До зими почнуть утеплювати вже той міфічний мільйон дронів. Дуракам нема покою, особливо допоки у бюджетному кориті ще щось лишилося.
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24.05.2024 14:15 Ответить
чому тільки 4. "ефективних" менеджерів 5-ть?Санич,давай так,щоб кожному по лярду було.
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24.05.2024 14:19 Ответить
А навіщо на фото йому якісь папери прифотошопили, адже всеодно він читати не вміє?
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24.05.2024 14:23 Ответить
ви спочатку оборонні споруди зведіть в достатній кількості

бо інакше грітись будуть орки зимою в Харкові
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24.05.2024 14:36 Ответить
во где кагал повеселится
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24.05.2024 14:45 Ответить
А може провести зимову олімпіаду в Харкові і ху.ло перестане стріляти. Байден чому в нас немає олімпіади!
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24.05.2024 15:05 Ответить
 
 