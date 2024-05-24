Для подготовки Харькова и области к осенне-зимнему периоду выделят 4 млрд грн, - совещание Зеленского
На совещании с участием президента Владимир Зеленского приняли решение о подготовке Харьковщины к осенне-зимнему периоду. Для этого выделят 4 млрд грн.
Как передает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Офиса Президента, об этом шла речь на совещании по оперативной обстановке в области и подготовке к осенне-зимнему периоду.
"Для подготовки Харькова и области к осенне-зимнему периоду выделят 4 млрд грн. Половина суммы - из резервного фонда государственного бюджета, остальные - из городского бюджета. Эти средства направят на восстановление разрушенного оборудования и установку когенерационных установок", - отмечается в сообщении.
Зеленский поручил премьер-министру Денису Шмыгалю вместе с Министерством финансов и Национальным банком проработать возможность для поврежденных энергогенерирующих предприятий брать кредиты на восстановление без залога.
На совещании также обсуждалась ситуация с обеспечением второго уровня защиты на подстанциях "Укрэнерго".
Напомним, президент Зеленский в Харькове провел совещание по обороне области.
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активніть його зашкалює , до чого б це ?🙂
бо інакше грітись будуть орки зимою в Харкові