Для подготовки Харькова и области к осенне-зимнему периоду выделят 4 млрд грн, - совещание Зеленского

На совещании с участием президента Владимир Зеленского приняли решение о подготовке Харьковщины к осенне-зимнему периоду. Для этого выделят 4 млрд грн.

Как передает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Офиса Президента, об этом шла речь на совещании по оперативной обстановке в области и подготовке к осенне-зимнему периоду.

"Для подготовки Харькова и области к осенне-зимнему периоду выделят 4 млрд грн. Половина суммы - из резервного фонда государственного бюджета, остальные - из городского бюджета. Эти средства направят на восстановление разрушенного оборудования и установку когенерационных установок", - отмечается в сообщении.

Зеленский поручил премьер-министру Денису Шмыгалю вместе с Министерством финансов и Национальным банком проработать возможность для поврежденных энергогенерирующих предприятий брать кредиты на восстановление без залога.

На совещании также обсуждалась ситуация с обеспечением второго уровня защиты на подстанциях "Укрэнерго".

Напомним, президент Зеленский в Харькове провел совещание по обороне области.

Читайте: В результате удара по типографии в Харькове было уничтожено 50 тысяч книг, - Зеленский