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Новини Війна
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Для підготовки Харкова та області до осінньо-зимового періоду виділять 4 млрд грн, - нарада Зеленського

Володимир Зеленський провів телефонну розмову з Прем’єр-міністром Іраку Мухаммадом Ас-Судані

На нараді за участі президента Володимир Зеленського ухвалили рішення про підготовку Харківщини до осінньо-зимового періоду. Для цього виділять 4 млрд грн.

Як передає Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу Офісу Президента, про це йшлося на нараді щодо оперативної обстановки в області та підготовки до осінньо-зимового періоду.

"Для підготовки Харкова та області до осінньо-зимового періоду виділять 4 млрд грн. Половина суми – з резервного фонду державного бюджету, решта – з міського бюджету. Ці кошти спрямують на відновлення зруйнованого обладнання та встановлення когенераційних установок", - зазначається в повідомленні.

Зеленський доручив прем'єр-міністру Денису Шмигалю разом із Міністерством фінансів і Національним банком опрацювати можливість для пошкоджених енергогенеруючих підприємств брати кредити на відновлення без застави.

На нараді також обговорювалася ситуація із забезпеченням другого рівня захисту на підстанціях "Укренерго".

Нагадаємо, президент Зеленський у Харкові провів нараду щодо оборони області.

Читайте: Унаслідок удару по друкарні в Харкові було знищено 50 тисяч книг, – Зеленський

Автор: 

Харків (5580) Харківщина (6054)


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Топ коментарі
+10
Правильно, харківський кордон фортифікації вже підготували, тепер час і до зими готуватися. З останнім набагато простіше - можна буде все списати на кацапські КАБи
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24.05.2024 13:56
+9
Шо знову дерибан...
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24.05.2024 13:52
+6
Потужно!
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24.05.2024 13:52
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Шо знову дерибан...
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24.05.2024 13:52 Відповісти
Люда, іді на північ і там пиши свої побажання. Там тебе зрозуміють, бо тут лише пошлють шукати крейсер Маскву.
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24.05.2024 14:55 Відповісти
Потужно!
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24.05.2024 13:52 Відповісти
Цар ( чи вже не цар ) запідозрив, що підступні й лукаві бояри чогось не докладають, не все повідомляють, щось приховують від усевидящого ока і всечуючого вуха.. А може чогось і недосилають.. Як не прикро.
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24.05.2024 13:55 Відповісти
Правильно, харківський кордон фортифікації вже підготували, тепер час і до зими готуватися. З останнім набагато простіше - можна буде все списати на кацапські КАБи
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24.05.2024 13:56 Відповісти
Пересідент вже в Харкові
активніть його зашкалює , до чого б це ?🙂
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24.05.2024 14:01 Відповісти
Гривнами зимой в Харькове будут буржуйки топить?
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24.05.2024 14:07 Відповісти
Будуть готувати місто до зими так само "потужно" як вже приготували оборонні споруди під Вовчанськом?
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24.05.2024 14:07 Відповісти
Тобто знову ********
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24.05.2024 14:08 Відповісти
Я так поняв,шо про мільйон дронів питання більше не стоїть??? Будуть тєплотрассу утєплять за 4 лярда???
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24.05.2024 14:09 Відповісти
Не турбуйтесь, ще не осінь. До зими почнуть утеплювати вже той міфічний мільйон дронів. Дуракам нема покою, особливо допоки у бюджетному кориті ще щось лишилося.
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24.05.2024 14:15 Відповісти
чому тільки 4. "ефективних" менеджерів 5-ть?Санич,давай так,щоб кожному по лярду було.
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24.05.2024 14:19 Відповісти
А навіщо на фото йому якісь папери прифотошопили, адже всеодно він читати не вміє?
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24.05.2024 14:23 Відповісти
ви спочатку оборонні споруди зведіть в достатній кількості

бо інакше грітись будуть орки зимою в Харкові
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24.05.2024 14:36 Відповісти
во где кагал повеселится
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24.05.2024 14:45 Відповісти
А може провести зимову олімпіаду в Харкові і ху.ло перестане стріляти. Байден чому в нас немає олімпіади!
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24.05.2024 15:05 Відповісти
 
 