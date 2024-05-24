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Экс-глава ГФС Насиров вышел под залог 55 млн грн. Он был в СИЗО полтора года

Роман Насіров

За бывшего главу Государственной фискальной службы Романа Насирова внесли залог 55 млн грн.

Об этом сообщил в пятницу, 24 мая, Высший антикоррупционный суд, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на ЛигаБизнесИнформ.

Насиров как минимум до 7 июля 2024 года будет оставаться под действием специальных процессуальных обязанностей, среди которых - запрет на выезд за пределы Киева и обязанность носить электронное средство контроля.

Читайте также: Антикоррупционный суд снизил экспредседателю ГФС Насирову залог с 65 млн грн до 55 млн грн

Роман Насиров находился под стражей с октября 2022 года. Сумму залога для него сначала установили на уровне 523 млн грн, но потом постепенно начали уменьшать, пока она не упала в десять раз ниже, чем в начале. Экс-чиновника обвиняют в получении взятки в 722 млн грн за возмещение НДС компаниям Олега Бахматюка. Впоследствии размер залога уменьшили.

Также бывшего главу ГФС службы обвиняют по ст. 364 (злоупотребление служебным положением) Уголовного кодекса в связи с отсрочкой в 2015-2016 годах 2 млрд грн рентных платежей в пользу газовых компаний экс-депутата Александра Онищенко. По этому делу ему грозит от трех до шести лет заключения.

Автор: 

залог (515) Насиров Роман (761)


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Топ комментарии
+30
Суму застави для нього спочатку встановили на рівні 523 млн грн, але потім поступово почали зменшувати, поки вона не впала у десять разів нижче, ніж на початку

Інфляція, *****...
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24.05.2024 17:39
+26
Я так розумію що це чергова перемога.
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24.05.2024 17:41
+21
Там торги йшли не публічні. Скоріше за все 55 лямів це в касу, а позакасою ніхто ніколи не скаже...
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24.05.2024 17:43
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Сортировать:
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Суму застави для нього спочатку встановили на рівні 523 млн грн, але потім поступово почали зменшувати, поки вона не впала у десять разів нижче, ніж на початку

Інфляція, *****...
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24.05.2024 17:39 Ответить
Там торги йшли не публічні. Скоріше за все 55 лямів це в касу, а позакасою ніхто ніколи не скаже...
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24.05.2024 17:43 Ответить
це застава
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24.05.2024 17:59 Ответить
Так правильно, якби суддя залишив заставу (спочатку була десь близько 500 мільйонів) то хрен би шо заробив на цьому. А так, скоріш за все, присудив 50 лямів застави, а в карман положив хто зна скільки...
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24.05.2024 19:26 Ответить
(500млн. - 50млн.) х 50% = 225млн. грн (5-6 млн. $) - десь так, не менше
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25.05.2024 11:40 Ответить
Можна буде визначити за активами суддів, що ухвалювали рішення. Або членів їхніх родин
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24.05.2024 18:12 Ответить
В дохід держави йде 10% від суми застави.Тому думайте,скільки можна було дати
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24.05.2024 22:10 Ответить
Застава є застава. Це спеціальний рахунок на який зараховують заставу, потім її повертають якщо вирок буде виправдовний. А коли підсудний порушить умови виходу під заставу, чи буде рішення про відшкодування нанесеної матеріальної шкоди, втече та т.і. то ці кошти перераховуються до бюджету держави. Зрозумів?
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25.05.2024 09:08 Ответить
10% залишається незалежно від того як закінчиться справа.Зрозумів?
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25.05.2024 11:04 Ответить
недешевий вийшов дрон.
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24.05.2024 17:39 Ответить
Ковдру нову клітчасту треба купити...
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24.05.2024 17:41 Ответить

З мови зняли!
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24.05.2024 19:23 Ответить
Я так розумію що це чергова перемога.
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24.05.2024 17:41 Ответить
Наш Лі Куан Ю розбушувався.
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24.05.2024 17:53 Ответить
Де такі гроші взяв?!
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24.05.2024 17:45 Ответить
ковдру продав, вона фартова
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25.05.2024 11:44 Ответить
одеяло де сховав?????
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24.05.2024 17:46 Ответить
головне -- не ковдра, а матрас..., набитий готівкою
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24.05.2024 18:14 Ответить
чудак добровільно погодився у 3 штурмову
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24.05.2024 17:46 Ответить
він належить до особливої касти хапуг, таким 'нє положено' воювати
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24.05.2024 17:51 Ответить
Ага!
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24.05.2024 19:25 Ответить
Що, й Тису перепливе?
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24.05.2024 17:50 Ответить
дякувати богу..., ми вже почали хвилюватися, зовсім хвора ж була людина...
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24.05.2024 17:50 Ответить
"зелена ковдра" корупціонерам у поміч..
відпустіть Червінського, зеленські дермаки мародери-зрадникі
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24.05.2024 17:54 Ответить
За десятину відпустили гріхи?
Класно у ЗЕбуїнів виходить - 2 мільярда(!!) награбував, 55 лямів від них "відстібнув", ще лярд віддав "откатом" ЗЄрмаку, а на решту(майже мільярд!!) - гуляй рваніна! А !самий справедливий" суд портняхи-татарова замне все і...клієнт свободєн!
Тут на ресурсі "працюють" спеціальні клоуни(не боти, а реальні робітники!), що завжди вкидують щось проти Порошенко. Так ось, ******, запам'ятайте, що при Порошенко таких "клєтчатих" почали брати за жабри і сажати в СІЗО, а при ЗЕбуїні - їх випускають!
А все змінилось вже після виборів 19-го, коли ******* 73 відсотка поставили хрестики там, де їм вказали з Ґ+Ґ.
А тепер усіляки ватні "товаріСЧі" під різними ніками нам намагаються робить "умні ліТса", косить під патріотів і повторювати мантру з методичок : "а шо ваш Порох был бы лучше?"
Друзі, не пропускайте таку наволоч тут - давайте відсіч усіляким "MrStepanovM" - це вороги України.
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24.05.2024 17:55 Ответить
Тепер біля Найвеличнішого буде не 5-6 потужних менеджерів, а 6-7?
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24.05.2024 18:03 Ответить
Давайте ще
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24.05.2024 18:04 Ответить
Тож коли закінчиться строк давності по ціх справах ?
Бо остогидло дивитися на ці договорняки ситих тварей.
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24.05.2024 18:13 Ответить
Да! Уж! Кто бы сомневался! Все зеленые тролли, которые меня на Цензоре, сегодня! Учили родину любить! ФАС
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24.05.2024 18:18 Ответить
Зеленський же волав "Вийди розбійник!", от розбійник і вийшов. З СІЗО
Вітаємо нового позаштатного радника ОПи, бо треба ж мальчіку десь втрачене бабло відбивати. З урахування недоотриманої вигоди.
Не в армію ж йому йти
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24.05.2024 18:19 Ответить
Йой!
Та ж біднятко здоров'я до решти стратив ще до того, як його закрили. Пригадуєте, як він у страшних борошнах лежав під таркатою ковдрою перед камерами? А буцегарня - далеко не те місце, де можна так скоро і якісно то здоров'я відновити...
Тому ще раз: йой!
...А Ви кажете - армія!
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24.05.2024 22:21 Ответить
Бонус - внесення в систему "Шлях".
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24.05.2024 18:22 Ответить
А як там інші хабарники Микитась, Лозинский та ін. щось про них тиша, мабуть теж справи спускають на гальмах
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24.05.2024 18:23 Ответить
Ці персонажі вже давно на свободі витрачають вкрадені гроші.
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24.05.2024 21:04 Ответить
Конец бедности.
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24.05.2024 18:24 Ответить
За эти 55 млн грн можно закупить огромное количество дронов, столь необходимых сейчас ВСУ..
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24.05.2024 18:27 Ответить
Насралова звинувачують у в 722 млн грн за відшкодування ПДВ компаніям Олега Бахматюка, Уявіть якщо хабар 722 мільйони, то які оборутки приховує копанія яка його давала
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24.05.2024 18:38 Ответить
Врешті справа буде закрита за терміном давності, а термін за корупцію у нас, здається зелені затвердили, три роки...
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24.05.2024 18:29 Ответить
Це кінець епохи гідності, чи ще нє?!
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24.05.2024 18:39 Ответить
Вот які чудеса творить клітчастий плед!
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24.05.2024 18:46 Ответить
так і янек вийде сухим з води....
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24.05.2024 18:47 Ответить
здається мені, що це була комедія... (с)
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24.05.2024 18:49 Ответить
Вже пора з нього робити прем'єра ,а єрмака президентом.
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24.05.2024 18:51 Ответить
Героя Червінського вже другий рік маринують, а корупціонерів відпускають.

Нам потрібні вибори

We need elections
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24.05.2024 19:00 Ответить
Картату ковдру забрав? Вийшов вже здоровий чи ношами несли? Країна мрій для злодіїв б-д
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24.05.2024 19:28 Ответить
При тому, що офіційно вкрав 1,5 мільярда
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24.05.2024 19:31 Ответить
вын ще молодий
тож на фронт з одеялом
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24.05.2024 19:33 Ответить
Україна-взірець світового судочинства!
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24.05.2024 19:48 Ответить
Дайте йому повістку!
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24.05.2024 19:49 Ответить
українці, ми неймовірні)

азіат завдає збитків на 2 млрд, виходить з тюрми за 55 млн,

а ми такі "а хто б не крав на його місці" , "даві іх, насірав"
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24.05.2024 20:00 Ответить
А ви воюйте
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24.05.2024 20:02 Ответить
Найвлучніше зауваження , насправді.
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24.05.2024 22:06 Ответить
Це просто піздець. Про що можна далі сподіватись....
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24.05.2024 20:40 Ответить
Ермаку занес наверное.
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24.05.2024 21:13 Ответить
Гетьманцев не хоче запитати, а гроші звідки Зіін?
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24.05.2024 23:40 Ответить
опять бояре винуваті - зе не причом
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25.05.2024 00:36 Ответить
 
 