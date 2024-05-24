Экс-глава ГФС Насиров вышел под залог 55 млн грн. Он был в СИЗО полтора года
За бывшего главу Государственной фискальной службы Романа Насирова внесли залог 55 млн грн.
Об этом сообщил в пятницу, 24 мая, Высший антикоррупционный суд, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на ЛигаБизнесИнформ.
Насиров как минимум до 7 июля 2024 года будет оставаться под действием специальных процессуальных обязанностей, среди которых - запрет на выезд за пределы Киева и обязанность носить электронное средство контроля.
Роман Насиров находился под стражей с октября 2022 года. Сумму залога для него сначала установили на уровне 523 млн грн, но потом постепенно начали уменьшать, пока она не упала в десять раз ниже, чем в начале. Экс-чиновника обвиняют в получении взятки в 722 млн грн за возмещение НДС компаниям Олега Бахматюка. Впоследствии размер залога уменьшили.
Также бывшего главу ГФС службы обвиняют по ст. 364 (злоупотребление служебным положением) Уголовного кодекса в связи с отсрочкой в 2015-2016 годах 2 млрд грн рентных платежей в пользу газовых компаний экс-депутата Александра Онищенко. По этому делу ему грозит от трех до шести лет заключения.
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Інфляція, *****...
З мови зняли!
відпустіть Червінського, зеленські дермаки мародери-зрадникі
Класно у ЗЕбуїнів виходить - 2 мільярда(!!) награбував, 55 лямів від них "відстібнув", ще лярд віддав "откатом" ЗЄрмаку, а на решту(майже мільярд!!) - гуляй рваніна! А !самий справедливий" суд портняхи-татарова замне все і...клієнт свободєн!
Тут на ресурсі "працюють" спеціальні клоуни(не боти, а реальні робітники!), що завжди вкидують щось проти Порошенко. Так ось, ******, запам'ятайте, що при Порошенко таких "клєтчатих" почали брати за жабри і сажати в СІЗО, а при ЗЕбуїні - їх випускають!
А все змінилось вже після виборів 19-го, коли ******* 73 відсотка поставили хрестики там, де їм вказали з Ґ+Ґ.
А тепер усіляки ватні "товаріСЧі" під різними ніками нам намагаються робить "умні ліТса", косить під патріотів і повторювати мантру з методичок : "а шо ваш Порох был бы лучше?"
Друзі, не пропускайте таку наволоч тут - давайте відсіч усіляким "MrStepanovM" - це вороги України.
Бо остогидло дивитися на ці договорняки ситих тварей.
Вітаємо нового позаштатного радника ОПи, бо треба ж мальчіку десь втрачене бабло відбивати. З урахування недоотриманої вигоди.
Не в армію ж йому йти
Та ж біднятко здоров'я до решти стратив ще до того, як його закрили. Пригадуєте, як він у страшних борошнах лежав під таркатою ковдрою перед камерами? А буцегарня - далеко не те місце, де можна так скоро і якісно то здоров'я відновити...
Тому ще раз: йой!
...А Ви кажете - армія!
Нам потрібні вибори
We need elections
тож на фронт з одеялом
азіат завдає збитків на 2 млрд, виходить з тюрми за 55 млн,
а ми такі "а хто б не крав на його місці" , "даві іх, насірав"