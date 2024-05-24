Экс-глава ГФС Насиров вышел под залог 55 млн грн. Он был в СИЗО полтора года

За бывшего главу Государственной фискальной службы Романа Насирова внесли залог 55 млн грн.

Об этом сообщил в пятницу, 24 мая, Высший антикоррупционный суд, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на ЛигаБизнесИнформ.

Насиров как минимум до 7 июля 2024 года будет оставаться под действием специальных процессуальных обязанностей, среди которых - запрет на выезд за пределы Киева и обязанность носить электронное средство контроля.

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Роман Насиров находился под стражей с октября 2022 года. Сумму залога для него сначала установили на уровне 523 млн грн, но потом постепенно начали уменьшать, пока она не упала в десять раз ниже, чем в начале. Экс-чиновника обвиняют в получении взятки в 722 млн грн за возмещение НДС компаниям Олега Бахматюка. Впоследствии размер залога уменьшили.

Также бывшего главу ГФС службы обвиняют по ст. 364 (злоупотребление служебным положением) Уголовного кодекса в связи с отсрочкой в 2015-2016 годах 2 млрд грн рентных платежей в пользу газовых компаний экс-депутата Александра Онищенко. По этому делу ему грозит от трех до шести лет заключения.