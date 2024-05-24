Ексголова ДФС Насіров вийшов під заставу 55 млн грн. Він був у СІЗО півтора року

За колишнього голову Державної фіскальної служби Романа Насірова внесли заставу 55 млн грн.

Про це повідомив у п'ятницю, 24 травня, Вищий антикорупційний суд, передає Цензор.НЕТ з посиланням на ЛігаБізнесІнформ.

Насіров щонайменше до 7 липня 2024 року буде залишатися під дією спеціальних процесуальних обов'язків, серед яких – заборона на виїзд за межі Києва та обов'язок носити електронний засіб контролю.

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Роман Насіров перебував під вартою з жовтня 2022 року. Суму застави для нього спочатку встановили на рівні 523 млн грн, але потім поступово почали зменшувати, поки вона не впала у десять разів нижче, ніж на початку. Експосадовця звинувачують у отриманні хабаря в 722 млн грн за відшкодування ПДВ компаніям Олега Бахматюка. Згодом розмір застави зменшили.

Також колишнього голову ДФС служби звинувачують за ст. 364 (зловживання службовим становищем) Кримінального кодексу у зв'язку з відтерміновуванням у 2015-2016 роках 2 млрд грн рентних платежів на користь газових компаній ексдепутата Олександра Онищенка. У цій справі йому загрожує від трьох до шести років ув'язнення.