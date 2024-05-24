Ексголова ДФС Насіров вийшов під заставу 55 млн грн. Він був у СІЗО півтора року
За колишнього голову Державної фіскальної служби Романа Насірова внесли заставу 55 млн грн.
Про це повідомив у п'ятницю, 24 травня, Вищий антикорупційний суд, передає Цензор.НЕТ з посиланням на ЛігаБізнесІнформ.
Насіров щонайменше до 7 липня 2024 року буде залишатися під дією спеціальних процесуальних обов'язків, серед яких – заборона на виїзд за межі Києва та обов'язок носити електронний засіб контролю.
Роман Насіров перебував під вартою з жовтня 2022 року. Суму застави для нього спочатку встановили на рівні 523 млн грн, але потім поступово почали зменшувати, поки вона не впала у десять разів нижче, ніж на початку. Експосадовця звинувачують у отриманні хабаря в 722 млн грн за відшкодування ПДВ компаніям Олега Бахматюка. Згодом розмір застави зменшили.
Також колишнього голову ДФС служби звинувачують за ст. 364 (зловживання службовим становищем) Кримінального кодексу у зв'язку з відтерміновуванням у 2015-2016 роках 2 млрд грн рентних платежів на користь газових компаній ексдепутата Олександра Онищенка. У цій справі йому загрожує від трьох до шести років ув'язнення.
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Інфляція, *****...
З мови зняли!
відпустіть Червінського, зеленські дермаки мародери-зрадникі
Класно у ЗЕбуїнів виходить - 2 мільярда(!!) награбував, 55 лямів від них "відстібнув", ще лярд віддав "откатом" ЗЄрмаку, а на решту(майже мільярд!!) - гуляй рваніна! А !самий справедливий" суд портняхи-татарова замне все і...клієнт свободєн!
Тут на ресурсі "працюють" спеціальні клоуни(не боти, а реальні робітники!), що завжди вкидують щось проти Порошенко. Так ось, ******, запам'ятайте, що при Порошенко таких "клєтчатих" почали брати за жабри і сажати в СІЗО, а при ЗЕбуїні - їх випускають!
А все змінилось вже після виборів 19-го, коли ******* 73 відсотка поставили хрестики там, де їм вказали з Ґ+Ґ.
А тепер усіляки ватні "товаріСЧі" під різними ніками нам намагаються робить "умні ліТса", косить під патріотів і повторювати мантру з методичок : "а шо ваш Порох был бы лучше?"
Друзі, не пропускайте таку наволоч тут - давайте відсіч усіляким "MrStepanovM" - це вороги України.
Бо остогидло дивитися на ці договорняки ситих тварей.
Вітаємо нового позаштатного радника ОПи, бо треба ж мальчіку десь втрачене бабло відбивати. З урахування недоотриманої вигоди.
Не в армію ж йому йти
Та ж біднятко здоров'я до решти стратив ще до того, як його закрили. Пригадуєте, як він у страшних борошнах лежав під таркатою ковдрою перед камерами? А буцегарня - далеко не те місце, де можна так скоро і якісно то здоров'я відновити...
Тому ще раз: йой!
...А Ви кажете - армія!
Нам потрібні вибори
We need elections
тож на фронт з одеялом
азіат завдає збитків на 2 млрд, виходить з тюрми за 55 млн,
а ми такі "а хто б не крав на його місці" , "даві іх, насірав"