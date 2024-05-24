Шольц настаивает, что Taurus могут программировать исключительно немецкие офицеры: "Мы хотим не стать сами участниками этого противостояния"

Германия не может позволить Украине самой программировать ракеты Taurus, а посылать своих солдат выполнять эти функции не будет из-за риска "эскалации".

Об этом заявил канцлер Олаф Шольц в ответ на вопрос молодого украинца во время общения с гражданами в пятницу в Берлине, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.

"С моей точки зрения, проблематично передать оружие, которое может бить на 500 км и является таким точным, что с точки зрения страны, которая ее передает, это было бы оправдано только в том случае, если она сама будет определять и устанавливать цели. А это, опять же, невозможно, поскольку мы хотим не стать сами участниками этого противостояния, а оставаться крупнейшими в Европе сторонником Украины", - пояснил Шольц.

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Он подчеркнул, что Германия поддерживает Украину в ее оборонительной борьбе, но должна предотвратить эскалацию, превращение войны в войну между Россией и НАТО. Это глава правительства видит своей ответственностью.

"Можно только представить себе, что произошло бы с миром, не только с Европой, если бы это на самом деле произошло", - отметил он.

При этом Шольц перечислил все давно озвученные факты о том, что ФРГ до сих пор предоставила или пообещала Украине военную помощь на общую сумму 28 млрд евро, только в этом году заложив в бюджет на эти цели более 7 млрд евро. Он отметил, что вторая после Германии по абсолютным объемам помощь страна в Европе - всего 3 млрд (страну он не назвал, но известно, что это Франция. - Ред). Канцлер напомнил о передаче танков и боеприпасов, но прежде всего отметил вклад Германии в укрепление украинской ПВО, что считает сейчас самым главным для "предотвращения разрушений". Шольц подчеркнул, что Германия передала много САУ Gepard, передает системы, которые "хотят иметь все страны мира" - Iris-T - и сказал, что объявлением о планах передать третью систему Patriot его страна хотела в первую очередь побудить других увеличить их взносы.

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Кроме того, Германия возобновила производство многих видов оружия, которые уже не производились, добавил он.