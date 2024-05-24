Шольц настаивает, что Taurus могут программировать исключительно немецкие офицеры: "Мы хотим не стать сами участниками этого противостояния"
Германия не может позволить Украине самой программировать ракеты Taurus, а посылать своих солдат выполнять эти функции не будет из-за риска "эскалации".
Об этом заявил канцлер Олаф Шольц в ответ на вопрос молодого украинца во время общения с гражданами в пятницу в Берлине, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.
"С моей точки зрения, проблематично передать оружие, которое может бить на 500 км и является таким точным, что с точки зрения страны, которая ее передает, это было бы оправдано только в том случае, если она сама будет определять и устанавливать цели. А это, опять же, невозможно, поскольку мы хотим не стать сами участниками этого противостояния, а оставаться крупнейшими в Европе сторонником Украины", - пояснил Шольц.
Он подчеркнул, что Германия поддерживает Украину в ее оборонительной борьбе, но должна предотвратить эскалацию, превращение войны в войну между Россией и НАТО. Это глава правительства видит своей ответственностью.
"Можно только представить себе, что произошло бы с миром, не только с Европой, если бы это на самом деле произошло", - отметил он.
При этом Шольц перечислил все давно озвученные факты о том, что ФРГ до сих пор предоставила или пообещала Украине военную помощь на общую сумму 28 млрд евро, только в этом году заложив в бюджет на эти цели более 7 млрд евро. Он отметил, что вторая после Германии по абсолютным объемам помощь страна в Европе - всего 3 млрд (страну он не назвал, но известно, что это Франция. - Ред). Канцлер напомнил о передаче танков и боеприпасов, но прежде всего отметил вклад Германии в укрепление украинской ПВО, что считает сейчас самым главным для "предотвращения разрушений". Шольц подчеркнул, что Германия передала много САУ Gepard, передает системы, которые "хотят иметь все страны мира" - Iris-T - и сказал, что объявлением о планах передать третью систему Patriot его страна хотела в первую очередь побудить других увеличить их взносы.
Кроме того, Германия возобновила производство многих видов оружия, которые уже не производились, добавил он.
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А скажить, хер Шольц, хто вигодовал цю мерзену та кровожерлеву тварюку Росію? Не ви? Ні? А хто? Тато Карло?
Неможливо уявити, що це нащадки Вильгельма Другого!
Міністр закордонних справ Великої Британії Девід Кемерон запропонував Німеччині обміняти ракети Taurus на британські Storm Shadow, щоб надати Україні далекобійне озброєння.
Вони не винні, що в колись космічній країні країні замість ракет займалися крадіжками на асфальті перед кацапським наступом...
Просто сцятись треба менше, герр Шольц!
що толку і дадуть їх але бити по раші не можна і що далі... орки можуть до бескінечності наносити удари з своєї території....
згадайте міль'ярд дерев чи "віська нато в україні" від макарона
насправді військові роблять свою справу дуже ретельно і помірковано
@DimonchikKh
Попередні дані результату вчорашнього удару по т.о. Криму ! - Установки С-400- 3 шт. - Установка С-300- 1 шт. - РЛС- 2 шт(+) - Техніка яку ворог готував для відправки на фронт- більше 20-ти одиниць.(+) - Штурмовик Су-25- 2 шт.(+) - Особовий склад 200-х- 29 шт.(+) - Особовий склад 300-х- 35 шт.(+) І це далеко не повний перелік, втраченого та пошкодженого…. Сезон відкрили ніх@ёво ! Окупанти ниють, СОУ працюють ! Переможемо