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Новости Помощь Украине
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Шольц настаивает, что Taurus могут программировать исключительно немецкие офицеры: "Мы хотим не стать сами участниками этого противостояния"

Канцлер Німеччини Олаф Шольц

Германия не может позволить Украине самой программировать ракеты Taurus, а посылать своих солдат выполнять эти функции не будет из-за риска "эскалации".

Об этом заявил канцлер Олаф Шольц в ответ на вопрос молодого украинца во время общения с гражданами в пятницу в Берлине, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.

"С моей точки зрения, проблематично передать оружие, которое может бить на 500 км и является таким точным, что с точки зрения страны, которая ее передает, это было бы оправдано только в том случае, если она сама будет определять и устанавливать цели. А это, опять же, невозможно, поскольку мы хотим не стать сами участниками этого противостояния, а оставаться крупнейшими в Европе сторонником Украины", - пояснил Шольц.

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Он подчеркнул, что Германия поддерживает Украину в ее оборонительной борьбе, но должна предотвратить эскалацию, превращение войны в войну между Россией и НАТО. Это глава правительства видит своей ответственностью.

"Можно только представить себе, что произошло бы с миром, не только с Европой, если бы это на самом деле произошло", - отметил он.

При этом Шольц перечислил все давно озвученные факты о том, что ФРГ до сих пор предоставила или пообещала Украине военную помощь на общую сумму 28 млрд евро, только в этом году заложив в бюджет на эти цели более 7 млрд евро. Он отметил, что вторая после Германии по абсолютным объемам помощь страна в Европе - всего 3 млрд (страну он не назвал, но известно, что это Франция. - Ред). Канцлер напомнил о передаче танков и боеприпасов, но прежде всего отметил вклад Германии в укрепление украинской ПВО, что считает сейчас самым главным для "предотвращения разрушений". Шольц подчеркнул, что Германия передала много САУ Gepard, передает системы, которые "хотят иметь все страны мира" - Iris-T - и сказал, что объявлением о планах передать третью систему Patriot его страна хотела в первую очередь побудить других увеличить их взносы.

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Кроме того, Германия возобновила производство многих видов оружия, которые уже не производились, добавил он.

Автор: 

крылатые ракеты (879) Шольц Олаф (906)


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Топ комментарии
+12
Та ти шо!!!
А скажить, хер Шольц, хто вигодовал цю мерзену та кровожерлеву тварюку Росію? Не ви? Ні? А хто? Тато Карло?
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24.05.2024 19:07
+7
Та ясно, ховайтесь в жито.
Неможливо уявити, що це нащадки Вильгельма Другого!
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24.05.2024 19:10
+4
Ой, та ладно. Не святі горшки ліплять.
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24.05.2024 19:06
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Ой, та ладно. Не святі горшки ліплять.
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24.05.2024 19:06 Ответить
Та ти шо!!!
А скажить, хер Шольц, хто вигодовал цю мерзену та кровожерлеву тварюку Росію? Не ви? Ні? А хто? Тато Карло?
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24.05.2024 19:07 Ответить
Та ясно, ховайтесь в жито.
Неможливо уявити, що це нащадки Вильгельма Другого!
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24.05.2024 19:10 Ответить
У мене інша думка. Все що заявляють партнери про занепокоєність щодо підвищення ескалації - це і є СИГНАЛОМ для кацапського МІСу (інозем.справ), щоб московія почала тиснути ООН та Радбез Європи на появу в Україні ******** систем враження у тилу московії. ВИГЛЯДАЄ ЦЕ ТАК. "Ми занепокоєні і наша занепокоєність буде почута і занепокоєність з'явиться у рф, щоб почати непокоїться щодо нас. "
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24.05.2024 19:11 Ответить
очередная отмазка и куда же без любимой" эскалации" А в чем конкретно она заключается?Опять отключат газ европе?Или этого придурошного уточку с угрозами выпустят?ААА навеное на пару ракет и десяток балалаек больше по украине выпустят
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24.05.2024 19:12 Ответить
Він давно у психиатора був?
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24.05.2024 19:16 Ответить
Ми можемо знайти вихід пан Шольц нехай ці ракети запрограмують британці.
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24.05.2024 19:19 Ответить
Субота, 9 березня 2024

Міністр закордонних справ Великої Британії Девід Кемерон запропонував Німеччині обміняти ракети Taurus на британські Storm Shadow, щоб надати Україні далекобійне озброєння.
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24.05.2024 19:47 Ответить
Ну то логічно, це не їхня війна. Вони і так зробили по максимуму - скільки біженців прийняли, скільки грошей і озброєння дали

Вони не винні, що в колись космічній країні країні замість ракет займалися крадіжками на асфальті перед кацапським наступом...
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24.05.2024 19:34 Ответить
Крали не тільки перед кацапським наступом,а крали завжди (влючно і перед кацапським наступом).До речі,крадуть і зараз.
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24.05.2024 19:44 Ответить
Відкрию секрет крали точніше скорочували виробництво зброї і німці більше того Німеччина при ліваках фактично роозброєлась. Більше того Бісмарк б в могилі перевернувся від того що роблять ******* німці які стали нацією толерастів і терпіл
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25.05.2024 14:57 Ответить
Нехай програмують он-лайн, нащо видавати секрети?
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24.05.2024 19:41 Ответить
Надо тему Таурусов закрыть нам. Бесполезно. Хлопнуть дверями нам нельзя---сами виноваты.
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24.05.2024 19:48 Ответить
Нема такої програми, яку Український IT-шник не зможе перепрограмувати!

Просто сцятись треба менше, герр Шольц!
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24.05.2024 19:49 Ответить
Давно пора свої ракети в серію запустити а не дивитись комусь в рот...

що толку і дадуть їх але бити по раші не можна і що далі... орки можуть до бескінечності наносити удари з своєї території....
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24.05.2024 19:54 Ответить
Оп'ять ковбаса вигадала привід
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24.05.2024 20:02 Ответить
заяви політиків то таке...
згадайте міль'ярд дерев чи "віська нато в україні" від макарона
насправді військові роблять свою справу дуже ретельно і помірковано
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24.05.2024 20:14 Ответить
Кацапи давно і цинічно "воюють з НАТО" в Україні. Їм так комфортніше вигрібати люлєй саме від українців.
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24.05.2024 20:15 Ответить
Дайте нам цих «Бичків» і ми самі впораємося ніхто навіть знати не буде, що це були Тауруси. Всі докази підуть у морську безодню.
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24.05.2024 20:43 Ответить
✙ N.E.O.N ✙

@DimonchikKh

Попередні дані результату вчорашнього удару по т.о. Криму ! - Установки С-400- 3 шт. - Установка С-300- 1 шт. - РЛС- 2 шт(+) - Техніка яку ворог готував для відправки на фронт- більше 20-ти одиниць.(+) - Штурмовик Су-25- 2 шт.(+) - Особовий склад 200-х- 29 шт.(+) - Особовий склад 300-х- 35 шт.(+) І це далеко не повний перелік, втраченого та пошкодженого…. Сезон відкрили ніх@ёво ! Окупанти ниють, СОУ працюють ! Переможемо
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24.05.2024 21:04 Ответить
Тількі Штольц особисто може програмувати...
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24.05.2024 21:14 Ответить
Ну..., якщо ваші опанували( що ще є питанням)Та наші набагато швидше це зроблять!!!
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24.05.2024 21:52 Ответить
..все возможно,пусть програмируют ,тож мне проблема ..
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24.05.2024 21:54 Ответить
Не думав , що німці такими розумними бувають!!!! Свистун- сці_кун!
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24.05.2024 23:24 Ответить
 
 