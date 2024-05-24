Шольц наполягає, що Taurus можуть програмувати виключно німецькі офіцери: "Ми хочемо не стати самі учасниками цього протистояння"
Німеччина не може дозволити Україні самій програмувати ракети Taurus, а посилати своїх солдатів виконувати ці функції не буде через ризик "ескалації".
Про це заявив канцлер Олаф Шольц у відповідь на запитання молодого українця під час спілкування з громадянами у п'ятницю в Берліні, повідомляє Цензор.НЕТ з посиланням на Укрінформ.
"З мого погляду, проблематичним є передати зброю, яка може бити на 500 км і є такою точною, що з точки зору країни, яка її передає, це було б виправдано лише в тому випадку, якщо вона сама буде визначати та встановлювати цілі. А це, знову ж таки, неможливо, оскільки ми хочемо не стати самі учасниками цього протистояння, а залишатися найбільшими в Європі прихильником України", - пояснив Шольц.
Він підкреслив, що Німеччина підтримує Україну в її оборонній боротьбі, але має запобігти ескалації, перетворення війни на війну між Росією і НАТО. Це глава уряду бачить своєю відповідальністю.
"Можна лише уявити собі, що сталося би зі світом, не лише з Європою, якби це насправді сталося", - зауважив він.
При цьому Шольц перерахував усі давно озвучені факти про те, що ФРН до цього часу надала або пообіцяла Україні військову допомогу на загальну суму 28 млрд євро, лише цього року заклавши в бюджет на ці цілі понад 7 млрд євро. Він зауважив, що друга після Німеччини за абсолютними обсягами допомога країна в Європі – лише 3 млрд (країну він не назвав, але відомо, що це Франція – ред). Канцлер нагадав про передачу танків і боєприпасів, але насамперед наголосив на внеску Німеччини в зміцнення української ППО, що вважає наразі найголовнішим для "запобігання руйнуванням". Шольц підкреслив, що Німеччина передала багато САУ Gepard, передає системи, які "хочуть мати всі країни світу" - Iris-T - і сказав, що оголошенням про плани передати третю систему Patriot його країна хотіла в першу чергу спонукати інших збільшити їх внески.
Окрім того, Німеччина відновила виробництво багатьох видів зброї, які вже не вироблялися, додав він.
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А скажить, хер Шольц, хто вигодовал цю мерзену та кровожерлеву тварюку Росію? Не ви? Ні? А хто? Тато Карло?
Неможливо уявити, що це нащадки Вильгельма Другого!
Міністр закордонних справ Великої Британії Девід Кемерон запропонував Німеччині обміняти ракети Taurus на британські Storm Shadow, щоб надати Україні далекобійне озброєння.
Вони не винні, що в колись космічній країні країні замість ракет займалися крадіжками на асфальті перед кацапським наступом...
Просто сцятись треба менше, герр Шольц!
що толку і дадуть їх але бити по раші не можна і що далі... орки можуть до бескінечності наносити удари з своєї території....
згадайте міль'ярд дерев чи "віська нато в україні" від макарона
насправді військові роблять свою справу дуже ретельно і помірковано
@DimonchikKh
Попередні дані результату вчорашнього удару по т.о. Криму ! - Установки С-400- 3 шт. - Установка С-300- 1 шт. - РЛС- 2 шт(+) - Техніка яку ворог готував для відправки на фронт- більше 20-ти одиниць.(+) - Штурмовик Су-25- 2 шт.(+) - Особовий склад 200-х- 29 шт.(+) - Особовий склад 300-х- 35 шт.(+) І це далеко не повний перелік, втраченого та пошкодженого…. Сезон відкрили ніх@ёво ! Окупанти ниють, СОУ працюють ! Переможемо