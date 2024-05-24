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Шольц наполягає, що Taurus можуть програмувати виключно німецькі офіцери: "Ми хочемо не стати самі учасниками цього протистояння"

Канцлер Німеччини Олаф Шольц

Німеччина не може дозволити Україні самій програмувати ракети Taurus, а посилати своїх солдатів виконувати ці функції не буде через ризик "ескалації".

Про це заявив канцлер Олаф Шольц у відповідь на запитання молодого українця під час спілкування з громадянами у п'ятницю в Берліні, повідомляє Цензор.НЕТ з посиланням на Укрінформ.

"З мого погляду, проблематичним є передати зброю, яка може бити на 500 км і є такою точною, що з точки зору країни, яка її передає, це було б виправдано лише в тому випадку, якщо вона сама буде визначати та встановлювати цілі. А це, знову ж таки, неможливо, оскільки ми хочемо не стати самі учасниками цього протистояння, а залишатися найбільшими в Європі прихильником України", - пояснив Шольц.

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Він підкреслив, що Німеччина підтримує Україну в її оборонній боротьбі, але має запобігти ескалації, перетворення війни на війну між Росією і НАТО. Це глава уряду бачить своєю відповідальністю.

"Можна лише уявити собі, що сталося би зі світом, не лише з Європою, якби це насправді сталося", - зауважив він.

При цьому Шольц перерахував усі давно озвучені факти про те, що ФРН до цього часу надала або пообіцяла Україні військову допомогу на загальну суму 28 млрд євро, лише цього року заклавши в бюджет на ці цілі понад 7 млрд євро. Він зауважив, що друга після Німеччини за абсолютними обсягами допомога країна в Європі – лише 3 млрд (країну він не назвав, але відомо, що це Франція – ред). Канцлер нагадав про передачу танків і боєприпасів, але насамперед наголосив на внеску Німеччини в зміцнення української ППО, що вважає наразі найголовнішим для "запобігання руйнуванням". Шольц підкреслив, що Німеччина передала багато САУ Gepard, передає системи, які "хочуть мати всі країни світу" - Iris-T - і сказав, що оголошенням про плани передати третю систему Patriot його країна хотіла в першу чергу спонукати інших збільшити їх внески.

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Окрім того, Німеччина відновила виробництво багатьох видів зброї, які вже не вироблялися, додав він.

Автор: 

крилаті ракети (1071) Шольц Олаф (1136)


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Топ коментарі
+12
Та ти шо!!!
А скажить, хер Шольц, хто вигодовал цю мерзену та кровожерлеву тварюку Росію? Не ви? Ні? А хто? Тато Карло?
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24.05.2024 19:07
+7
Та ясно, ховайтесь в жито.
Неможливо уявити, що це нащадки Вильгельма Другого!
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24.05.2024 19:10
+4
Ой, та ладно. Не святі горшки ліплять.
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24.05.2024 19:06
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Ой, та ладно. Не святі горшки ліплять.
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24.05.2024 19:06 Відповісти
Та ти шо!!!
А скажить, хер Шольц, хто вигодовал цю мерзену та кровожерлеву тварюку Росію? Не ви? Ні? А хто? Тато Карло?
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24.05.2024 19:07 Відповісти
Та ясно, ховайтесь в жито.
Неможливо уявити, що це нащадки Вильгельма Другого!
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24.05.2024 19:10 Відповісти
У мене інша думка. Все що заявляють партнери про занепокоєність щодо підвищення ескалації - це і є СИГНАЛОМ для кацапського МІСу (інозем.справ), щоб московія почала тиснути ООН та Радбез Європи на появу в Україні ******** систем враження у тилу московії. ВИГЛЯДАЄ ЦЕ ТАК. "Ми занепокоєні і наша занепокоєність буде почута і занепокоєність з'явиться у рф, щоб почати непокоїться щодо нас. "
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24.05.2024 19:11 Відповісти
очередная отмазка и куда же без любимой" эскалации" А в чем конкретно она заключается?Опять отключат газ европе?Или этого придурошного уточку с угрозами выпустят?ААА навеное на пару ракет и десяток балалаек больше по украине выпустят
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24.05.2024 19:12 Відповісти
Він давно у психиатора був?
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24.05.2024 19:16 Відповісти
Ми можемо знайти вихід пан Шольц нехай ці ракети запрограмують британці.
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24.05.2024 19:19 Відповісти
Субота, 9 березня 2024

Міністр закордонних справ Великої Британії Девід Кемерон запропонував Німеччині обміняти ракети Taurus на британські Storm Shadow, щоб надати Україні далекобійне озброєння.
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24.05.2024 19:47 Відповісти
Ну то логічно, це не їхня війна. Вони і так зробили по максимуму - скільки біженців прийняли, скільки грошей і озброєння дали

Вони не винні, що в колись космічній країні країні замість ракет займалися крадіжками на асфальті перед кацапським наступом...
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24.05.2024 19:34 Відповісти
Крали не тільки перед кацапським наступом,а крали завжди (влючно і перед кацапським наступом).До речі,крадуть і зараз.
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24.05.2024 19:44 Відповісти
Відкрию секрет крали точніше скорочували виробництво зброї і німці більше того Німеччина при ліваках фактично роозброєлась. Більше того Бісмарк б в могилі перевернувся від того що роблять ******* німці які стали нацією толерастів і терпіл
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25.05.2024 14:57 Відповісти
Нехай програмують он-лайн, нащо видавати секрети?
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24.05.2024 19:41 Відповісти
Надо тему Таурусов закрыть нам. Бесполезно. Хлопнуть дверями нам нельзя---сами виноваты.
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24.05.2024 19:48 Відповісти
Нема такої програми, яку Український IT-шник не зможе перепрограмувати!

Просто сцятись треба менше, герр Шольц!
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24.05.2024 19:49 Відповісти
Давно пора свої ракети в серію запустити а не дивитись комусь в рот...

що толку і дадуть їх але бити по раші не можна і що далі... орки можуть до бескінечності наносити удари з своєї території....
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24.05.2024 19:54 Відповісти
Оп'ять ковбаса вигадала привід
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24.05.2024 20:02 Відповісти
заяви політиків то таке...
згадайте міль'ярд дерев чи "віська нато в україні" від макарона
насправді військові роблять свою справу дуже ретельно і помірковано
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24.05.2024 20:14 Відповісти
Кацапи давно і цинічно "воюють з НАТО" в Україні. Їм так комфортніше вигрібати люлєй саме від українців.
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24.05.2024 20:15 Відповісти
Дайте нам цих «Бичків» і ми самі впораємося ніхто навіть знати не буде, що це були Тауруси. Всі докази підуть у морську безодню.
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24.05.2024 20:43 Відповісти
✙ N.E.O.N ✙

@DimonchikKh

Попередні дані результату вчорашнього удару по т.о. Криму ! - Установки С-400- 3 шт. - Установка С-300- 1 шт. - РЛС- 2 шт(+) - Техніка яку ворог готував для відправки на фронт- більше 20-ти одиниць.(+) - Штурмовик Су-25- 2 шт.(+) - Особовий склад 200-х- 29 шт.(+) - Особовий склад 300-х- 35 шт.(+) І це далеко не повний перелік, втраченого та пошкодженого…. Сезон відкрили ніх@ёво ! Окупанти ниють, СОУ працюють ! Переможемо
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24.05.2024 21:04 Відповісти
Тількі Штольц особисто може програмувати...
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24.05.2024 21:14 Відповісти
Ну..., якщо ваші опанували( що ще є питанням)Та наші набагато швидше це зроблять!!!
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24.05.2024 21:52 Відповісти
..все возможно,пусть програмируют ,тож мне проблема ..
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24.05.2024 21:54 Відповісти
Не думав , що німці такими розумними бувають!!!! Свистун- сці_кун!
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24.05.2024 23:24 Відповісти
 
 