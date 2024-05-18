Однопартійці Шольца закликали до захисту неба України з території НАТО

Члени Соціал-демократичної партії Німеччини, яку очолює канцлер Олаф Шольц, висловлюють думки про те, щоб західні війська взяли участь у захисті від російських повітряних ударів по Україні.

Як повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на "Європейську правду", такою думкою з виданням Spiegel поділився експерт СДПН з питань оборони Джо Вайнгартен.

"У нинішній військовій ситуації я вважаю необхідним і відповідальним розміщення німецьких зенітних ракетних військ на території НАТО на кордоні з Україною з метою захисту повітряного простору над Західною Україною – наприклад, за допомогою систем Patriot", – зазначив Вайнгартен в інтерв'ю.

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"Ми мусимо зробити все можливе, щоб Україна могла протистояти російському нападу", – додав соціал-демократ, член комітету Бундестагу з питань оборони.

Як він зауважив, якщо взяти до уваги масовані російські обстріли, то недостатньо постачати системи протиповітряної оборони та боєприпаси у прифронтові регіони. Обмежені ресурси української протиповітряної оборони могли б використовуватися більш ефективно, якби країни НАТО забезпечили безпеку повітряного простору на заході країни, охопленої війною.

Вайнгартен наголосив, що для цього не потрібно розміщувати західні війська в Україні.

"Ми повинні агітувати за таку підтримку й участь найближчих сусідів України, насамперед Польщі, Словаччині та Угорщині", – вважає німецький політик.

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Залучення країн НАТО до захисту повітряного простору України

Нагадаємо, члени німецького парламенту від урядових "Зелених" та "Вільних демократів", а також опозиційної ХДС виступили за те, щоб системи ППО країн НАТО збивали дрони над західною частиною України. Однак Уряд Німеччини відкинув таку ідею.

В Україні заявляли, що технічно Польща здатна закрити небо над західними областями України, для цього у країни є достатньо систем протиповітряної оборони великого радіуса дії Patriot, втім потрібна політична воля.