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Однопартійці Шольца закликали до захисту неба України з території НАТО

Захист повітряного простору України з території НАТО

Члени Соціал-демократичної партії Німеччини, яку очолює канцлер Олаф Шольц, висловлюють думки про те, щоб західні війська взяли участь у захисті від російських повітряних ударів по Україні.

Як повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на "Європейську правду", такою думкою з виданням Spiegel поділився експерт СДПН з питань оборони Джо Вайнгартен.

"У нинішній військовій ситуації я вважаю необхідним і відповідальним розміщення німецьких зенітних ракетних військ на території НАТО на кордоні з Україною з метою захисту повітряного простору над Західною Україною – наприклад, за допомогою систем Patriot", – зазначив Вайнгартен в інтерв'ю.

Читайте також: Шольц про третю систему Patriot для України: "Це було нелегким рішенням, тому що у нас їх не так багато"

"Ми мусимо зробити все можливе, щоб Україна могла протистояти російському нападу", – додав соціал-демократ, член комітету Бундестагу з питань оборони.

Як він зауважив, якщо взяти до уваги масовані російські обстріли, то недостатньо постачати системи протиповітряної оборони та боєприпаси у прифронтові регіони. Обмежені ресурси української протиповітряної оборони могли б використовуватися більш ефективно, якби країни НАТО забезпечили безпеку повітряного простору на заході країни, охопленої війною.

Вайнгартен наголосив, що для цього не потрібно розміщувати західні війська в Україні.

"Ми повинні агітувати за таку підтримку й участь найближчих сусідів України, насамперед Польщі, Словаччині та Угорщині", – вважає німецький політик.

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Залучення країн НАТО до захисту повітряного простору України

Нагадаємо, члени німецького парламенту від урядових "Зелених" та "Вільних демократів", а також опозиційної ХДС виступили за те, щоб системи ППО країн НАТО збивали дрони над західною частиною України.  Однак Уряд Німеччини відкинув таку ідею.

В Україні заявляли, що технічно Польща здатна закрити небо над західними областями України, для цього у країни є достатньо систем протиповітряної оборони великого радіуса дії Patriot, втім потрібна політична воля.

Автор: 

НАТО (6424) ППО (3153) Шольц Олаф (1135)


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Топ коментарі
+2
Закликали закликаючих щодо закликів!
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18.05.2024 15:09
+2
Багато багато до чого закликають. І нічого... Приклад - "Таурус".
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18.05.2024 15:44
+1
Та вони себе невзмозі захистити!!
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18.05.2024 15:08
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Та вони себе невзмозі захистити!!
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18.05.2024 15:08 Відповісти
і чому ж тоді кацапня ще не пішла походом до "своеї" калінінградсбкої/Кьонінсберга ...
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18.05.2024 15:32 Відповісти
Ще два роки тому я чула, не памʼятаю екперта- у Німеччині не тільки таурусів, а взагалі була наполовину боєздатна оснащеність технічних УСІХ! захистів в армії. Бо с Рашкой було усьо схвачєно, мір та жвачка та бізнесове корупційне Шрьодорування й надалі продовжується . Хіба не памʼятаємо як там і на Мергель чекали після її відставки ...

Погуглила - й ось не зовсім давнє вже підтвердження таки знайшла
🚀РАКЕТ НЕТ! Германия НЕ ПЕРЕДАСТ Украине TAURUS!

https://www.youtube.com/watch?app=desktop&v=7DtFxS9XdwU

Експерт поважний й усе логічно - ну не будуть німці розкривати свою небоєздатність, а политчнаопозиція ще й піартитметься на вимогах до владної коаліції надати ТАУРУСИ , та ж сама історія з мільйона ми від чехів" с міру па ніткє "- мір убаюкано грав дешеву енергетику рашки! й слухав Сімоньян на РТ
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18.05.2024 17:56 Відповісти
Закликали закликаючих щодо закликів!
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18.05.2024 15:09 Відповісти
14:49

https://www.pravda.com.ua/rus/news/2024/05/18/7456409/ Фицо после покушения в "стабильно-тяжелом" состоянии
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18.05.2024 15:25 Відповісти
ну очень тяжелый ,какать не может
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18.05.2024 15:27 Відповісти
"а поговорить?!"
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18.05.2024 15:28 Відповісти
Багато багато до чого закликають. І нічого... Приклад - "Таурус".
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18.05.2024 15:44 Відповісти
До #опи ці заклики. "...Європа мовчала"
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18.05.2024 15:46 Відповісти
Звичайно до дупи! Українці мають самі себе захищати-ніхто цього робити не буде крім нас самих.Але не з ЗЕклоунами.
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18.05.2024 17:49 Відповісти
Ще одна нездійсненна дискусія .

Ну не піде НАТО на це. Це ж не іранські шахеди збивати на півдорозі до ізраїлю ...

Тут же страшна росія , не дай боже її ракету збити, бо путя знищить всесвіт ядеркою .

"don't look up"
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18.05.2024 16:09 Відповісти
Поки при владі Шольц та Столтенберг нам таке щастя не світить.
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18.05.2024 16:27 Відповісти
Заклики позитивні і сьогодні дуже нам потрібні для захисту украінців
від клятих кацапів , які озвіріли 😡
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18.05.2024 17:42 Відповісти
 
 