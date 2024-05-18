Однопартійці Шольца закликали до захисту неба України з території НАТО
Члени Соціал-демократичної партії Німеччини, яку очолює канцлер Олаф Шольц, висловлюють думки про те, щоб західні війська взяли участь у захисті від російських повітряних ударів по Україні.
Як повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на "Європейську правду", такою думкою з виданням Spiegel поділився експерт СДПН з питань оборони Джо Вайнгартен.
"У нинішній військовій ситуації я вважаю необхідним і відповідальним розміщення німецьких зенітних ракетних військ на території НАТО на кордоні з Україною з метою захисту повітряного простору над Західною Україною – наприклад, за допомогою систем Patriot", – зазначив Вайнгартен в інтерв'ю.
"Ми мусимо зробити все можливе, щоб Україна могла протистояти російському нападу", – додав соціал-демократ, член комітету Бундестагу з питань оборони.
Як він зауважив, якщо взяти до уваги масовані російські обстріли, то недостатньо постачати системи протиповітряної оборони та боєприпаси у прифронтові регіони. Обмежені ресурси української протиповітряної оборони могли б використовуватися більш ефективно, якби країни НАТО забезпечили безпеку повітряного простору на заході країни, охопленої війною.
Вайнгартен наголосив, що для цього не потрібно розміщувати західні війська в Україні.
"Ми повинні агітувати за таку підтримку й участь найближчих сусідів України, насамперед Польщі, Словаччині та Угорщині", – вважає німецький політик.
Залучення країн НАТО до захисту повітряного простору України
Нагадаємо, члени німецького парламенту від урядових "Зелених" та "Вільних демократів", а також опозиційної ХДС виступили за те, щоб системи ППО країн НАТО збивали дрони над західною частиною України. Однак Уряд Німеччини відкинув таку ідею.
В Україні заявляли, що технічно Польща здатна закрити небо над західними областями України, для цього у країни є достатньо систем протиповітряної оборони великого радіуса дії Patriot, втім потрібна політична воля.
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Погуглила - й ось не зовсім давнє вже підтвердження таки знайшла
🚀РАКЕТ НЕТ! Германия НЕ ПЕРЕДАСТ Украине TAURUS!
https://www.youtube.com/watch?app=desktop&v=7DtFxS9XdwU
Експерт поважний й усе логічно - ну не будуть німці розкривати свою небоєздатність, а политчнаопозиція ще й піартитметься на вимогах до владної коаліції надати ТАУРУСИ , та ж сама історія з мільйона ми від чехів" с міру па ніткє "- мір убаюкано грав дешеву енергетику рашки! й слухав Сімоньян на РТ
https://www.pravda.com.ua/rus/news/2024/05/18/7456409/ Фицо после покушения в "стабильно-тяжелом" состоянии
Ну не піде НАТО на це. Це ж не іранські шахеди збивати на півдорозі до ізраїлю ...
Тут же страшна росія , не дай боже її ракету збити, бо путя знищить всесвіт ядеркою .
"don't look up"
від клятих кацапів , які озвіріли 😡