Однопартийцы Шольца призвали к защите неба Украины с территории НАТО

Члены Социал-демократической партии Германии, которую возглавляет канцлер Олаф Шольц, высказывают мысли о том, чтобы западные войска приняли участие в защите от российских воздушных ударов по Украине.

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Европейскую правду", таким мнением с изданием Spiegel поделился эксперт СДПГ по вопросам обороны Джо Вайнгартен.

"В нынешней военной ситуации я считаю необходимым и ответственным размещение германских зенитных ракетных войск на территории НАТО на границе с Украиной с целью защиты воздушного пространства над Западной Украиной - например, с помощью систем Patriot", - отметил Вайнгартен в интервью.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Шольц о третьей системе Patriot для Украины: "Это было нелегким решением, потому что у нас их не так много"

"Мы должны сделать все возможное, чтобы Украина могла противостоять российскому нападению", - добавил социал-демократ, член комитета Бундестага по вопросам обороны.

Как он отметил, если принять во внимание массированные российские обстрелы, то недостаточно поставлять системы противовоздушной обороны и боеприпасы в прифронтовые регионы. Ограниченные ресурсы украинской противовоздушной обороны могли бы использоваться более эффективно, если бы страны НАТО обеспечили безопасность воздушного пространства на западе страны, охваченной войной.

Вайнгартен подчеркнул, что для этого не нужно размещать западные войска в Украине.

"Мы должны агитировать за такую поддержку и участие ближайших соседей Украины, прежде всего Польши, Словакии и Венгрии", - считает немецкий политик.

Также читайте: НАТО будет считать Россию долгосрочной угрозой даже после победы Украины, - командующий сил Альянса в Европе Каволи

Привлечение стран НАТО к защите воздушного пространства Украины

Напомним, члены германского парламента от правительственных "Зеленых" и "Свободных демократов", а также оппозиционной ХДС выступили за то, чтобы системы ПВО стран НАТО сбивали дроны над западной частью Украины . Однако Правительство Германии отвергло такую идею.

В Украине заявляли, что технически Польша способна закрыть небо над западными областями Украины, для этого у страны есть достаточно систем противовоздушной обороны большого радиуса действия Patriot, впрочем нужна политическая воля.