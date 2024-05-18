Однопартийцы Шольца призвали к защите неба Украины с территории НАТО
Члены Социал-демократической партии Германии, которую возглавляет канцлер Олаф Шольц, высказывают мысли о том, чтобы западные войска приняли участие в защите от российских воздушных ударов по Украине.
Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Европейскую правду", таким мнением с изданием Spiegel поделился эксперт СДПГ по вопросам обороны Джо Вайнгартен.
"В нынешней военной ситуации я считаю необходимым и ответственным размещение германских зенитных ракетных войск на территории НАТО на границе с Украиной с целью защиты воздушного пространства над Западной Украиной - например, с помощью систем Patriot", - отметил Вайнгартен в интервью.
"Мы должны сделать все возможное, чтобы Украина могла противостоять российскому нападению", - добавил социал-демократ, член комитета Бундестага по вопросам обороны.
Как он отметил, если принять во внимание массированные российские обстрелы, то недостаточно поставлять системы противовоздушной обороны и боеприпасы в прифронтовые регионы. Ограниченные ресурсы украинской противовоздушной обороны могли бы использоваться более эффективно, если бы страны НАТО обеспечили безопасность воздушного пространства на западе страны, охваченной войной.
Вайнгартен подчеркнул, что для этого не нужно размещать западные войска в Украине.
"Мы должны агитировать за такую поддержку и участие ближайших соседей Украины, прежде всего Польши, Словакии и Венгрии", - считает немецкий политик.
Привлечение стран НАТО к защите воздушного пространства Украины
Напомним, члены германского парламента от правительственных "Зеленых" и "Свободных демократов", а также оппозиционной ХДС выступили за то, чтобы системы ПВО стран НАТО сбивали дроны над западной частью Украины . Однако Правительство Германии отвергло такую идею.
В Украине заявляли, что технически Польша способна закрыть небо над западными областями Украины, для этого у страны есть достаточно систем противовоздушной обороны большого радиуса действия Patriot, впрочем нужна политическая воля.
Пожалуйста, подождите...
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
Погуглила - й ось не зовсім давнє вже підтвердження таки знайшла
🚀РАКЕТ НЕТ! Германия НЕ ПЕРЕДАСТ Украине TAURUS!
https://www.youtube.com/watch?app=desktop&v=7DtFxS9XdwU
Експерт поважний й усе логічно - ну не будуть німці розкривати свою небоєздатність, а политчнаопозиція ще й піартитметься на вимогах до владної коаліції надати ТАУРУСИ , та ж сама історія з мільйона ми від чехів" с міру па ніткє "- мір убаюкано грав дешеву енергетику рашки! й слухав Сімоньян на РТ
https://www.pravda.com.ua/rus/news/2024/05/18/7456409/ Фицо после покушения в "стабильно-тяжелом" состоянии
Ну не піде НАТО на це. Це ж не іранські шахеди збивати на півдорозі до ізраїлю ...
Тут же страшна росія , не дай боже її ракету збити, бо путя знищить всесвіт ядеркою .
"don't look up"
від клятих кацапів , які озвіріли 😡