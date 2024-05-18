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Однопартийцы Шольца призвали к защите неба Украины с территории НАТО

Захист повітряного простору України з території НАТО

Члены Социал-демократической партии Германии, которую возглавляет канцлер Олаф Шольц, высказывают мысли о том, чтобы западные войска приняли участие в защите от российских воздушных ударов по Украине.

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Европейскую правду", таким мнением с изданием Spiegel поделился эксперт СДПГ по вопросам обороны Джо Вайнгартен.

"В нынешней военной ситуации я считаю необходимым и ответственным размещение германских зенитных ракетных войск на территории НАТО на границе с Украиной с целью защиты воздушного пространства над Западной Украиной - например, с помощью систем Patriot", - отметил Вайнгартен в интервью.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Шольц о третьей системе Patriot для Украины: "Это было нелегким решением, потому что у нас их не так много"

"Мы должны сделать все возможное, чтобы Украина могла противостоять российскому нападению", - добавил социал-демократ, член комитета Бундестага по вопросам обороны.

Как он отметил, если принять во внимание массированные российские обстрелы, то недостаточно поставлять системы противовоздушной обороны и боеприпасы в прифронтовые регионы. Ограниченные ресурсы украинской противовоздушной обороны могли бы использоваться более эффективно, если бы страны НАТО обеспечили безопасность воздушного пространства на западе страны, охваченной войной.

Вайнгартен подчеркнул, что для этого не нужно размещать западные войска в Украине.

"Мы должны агитировать за такую поддержку и участие ближайших соседей Украины, прежде всего Польши, Словакии и Венгрии", - считает немецкий политик.

Также читайте: НАТО будет считать Россию долгосрочной угрозой даже после победы Украины, - командующий сил Альянса в Европе Каволи

Привлечение стран НАТО к защите воздушного пространства Украины

Напомним, члены германского парламента от правительственных "Зеленых" и "Свободных демократов", а также оппозиционной ХДС выступили за то, чтобы системы ПВО стран НАТО сбивали дроны над западной частью Украины . Однако Правительство Германии отвергло такую идею.

В Украине заявляли, что технически Польша способна закрыть небо над западными областями Украины, для этого у страны есть достаточно систем противовоздушной обороны большого радиуса действия Patriot, впрочем нужна политическая воля.

Автор: 

НАТО (9963) ПВО (2717) Шольц Олаф (905)


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Топ комментарии
+2
Закликали закликаючих щодо закликів!
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18.05.2024 15:09
+2
Багато багато до чого закликають. І нічого... Приклад - "Таурус".
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18.05.2024 15:44
+1
Та вони себе невзмозі захистити!!
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18.05.2024 15:08
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Та вони себе невзмозі захистити!!
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18.05.2024 15:08 Ответить
і чому ж тоді кацапня ще не пішла походом до "своеї" калінінградсбкої/Кьонінсберга ...
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18.05.2024 15:32 Ответить
Ще два роки тому я чула, не памʼятаю екперта- у Німеччині не тільки таурусів, а взагалі була наполовину боєздатна оснащеність технічних УСІХ! захистів в армії. Бо с Рашкой було усьо схвачєно, мір та жвачка та бізнесове корупційне Шрьодорування й надалі продовжується . Хіба не памʼятаємо як там і на Мергель чекали після її відставки ...

Погуглила - й ось не зовсім давнє вже підтвердження таки знайшла
🚀РАКЕТ НЕТ! Германия НЕ ПЕРЕДАСТ Украине TAURUS!

https://www.youtube.com/watch?app=desktop&v=7DtFxS9XdwU

Експерт поважний й усе логічно - ну не будуть німці розкривати свою небоєздатність, а политчнаопозиція ще й піартитметься на вимогах до владної коаліції надати ТАУРУСИ , та ж сама історія з мільйона ми від чехів" с міру па ніткє "- мір убаюкано грав дешеву енергетику рашки! й слухав Сімоньян на РТ
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18.05.2024 17:56 Ответить
Закликали закликаючих щодо закликів!
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18.05.2024 15:09 Ответить
14:49

https://www.pravda.com.ua/rus/news/2024/05/18/7456409/ Фицо после покушения в "стабильно-тяжелом" состоянии
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18.05.2024 15:25 Ответить
ну очень тяжелый ,какать не может
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18.05.2024 15:27 Ответить
"а поговорить?!"
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18.05.2024 15:28 Ответить
Багато багато до чого закликають. І нічого... Приклад - "Таурус".
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18.05.2024 15:44 Ответить
До #опи ці заклики. "...Європа мовчала"
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18.05.2024 15:46 Ответить
Звичайно до дупи! Українці мають самі себе захищати-ніхто цього робити не буде крім нас самих.Але не з ЗЕклоунами.
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18.05.2024 17:49 Ответить
Ще одна нездійсненна дискусія .

Ну не піде НАТО на це. Це ж не іранські шахеди збивати на півдорозі до ізраїлю ...

Тут же страшна росія , не дай боже її ракету збити, бо путя знищить всесвіт ядеркою .

"don't look up"
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18.05.2024 16:09 Ответить
Поки при владі Шольц та Столтенберг нам таке щастя не світить.
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18.05.2024 16:27 Ответить
Заклики позитивні і сьогодні дуже нам потрібні для захисту украінців
від клятих кацапів , які озвіріли 😡
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18.05.2024 17:42 Ответить
 
 