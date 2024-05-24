Для доминирования над россиянами ВСУ поможет искусственный интеллект, - заместитель главнокомандующего Лебеденко

ВСУ движутся к широкому внедрению в войске искусственного интеллекта, что помогло бы получить преимущество над войсками РФ на поле боя.

Об этом на брифинге заявил заместитель Главнокомандующего ВСУ полковник Андрей Лебеденко, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на ЛигаБизнесИнформ.

"Одно из основных направлений работы Генерального штаба - инновационная деятельность. Развернута масштабная деятельность. И это не просто слова, а факты, доказанные действием и результатом", - сказал он.

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Для того, чтобы сегодня перейти от количества беспилотных систем к более новому уровню по качеству, "мы намерены использовать машинное зрение и замахиваемся на искусственный интеллект", пояснил полковник.

По словам Лебеденко, в составе ВСУ созданы соответствующие части, подразделения, органы управления, цель которых - технологическое доминирование на поле боя, что компенсирует количество личного состава, в котором украинская армия уступает врагу.

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"Мы работаем над тем, чтобы продукты нашего партнерства стали более массовыми, чтобы был новый уровень качества. Наша цель - использование искусственного интеллекта на поле боя", - добавил он, заявив, что ВСУ широко работают с отечественными производителями, со странами-партнерами, которые предоставляют необходимые технологии.