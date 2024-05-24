Для доминирования над россиянами ВСУ поможет искусственный интеллект, - заместитель главнокомандующего Лебеденко
ВСУ движутся к широкому внедрению в войске искусственного интеллекта, что помогло бы получить преимущество над войсками РФ на поле боя.
Об этом на брифинге заявил заместитель Главнокомандующего ВСУ полковник Андрей Лебеденко, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на ЛигаБизнесИнформ.
"Одно из основных направлений работы Генерального штаба - инновационная деятельность. Развернута масштабная деятельность. И это не просто слова, а факты, доказанные действием и результатом", - сказал он.
Для того, чтобы сегодня перейти от количества беспилотных систем к более новому уровню по качеству, "мы намерены использовать машинное зрение и замахиваемся на искусственный интеллект", пояснил полковник.
По словам Лебеденко, в составе ВСУ созданы соответствующие части, подразделения, органы управления, цель которых - технологическое доминирование на поле боя, что компенсирует количество личного состава, в котором украинская армия уступает врагу.
"Мы работаем над тем, чтобы продукты нашего партнерства стали более массовыми, чтобы был новый уровень качества. Наша цель - использование искусственного интеллекта на поле боя", - добавил он, заявив, что ВСУ широко работают с отечественными производителями, со странами-партнерами, которые предоставляют необходимые технологии.
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Бо на інтелект етнічного росіянина , м'ясника, сирського - надій нема
Остання надія на "штучний"... Дарма.
Протез мозку - це не протез кінцівки. Працює не дуже.
Де ж їм, тепер харчєватся ?? Вониж ЗАБРОНЬОВАНІ усі, від будь якої роботи!! Кадровики ДУС, можуть це засвідчити …, там цілий перелік усіляких посад та професій в ОПУ, без яких, Захищати Україну - МОЖНА, а от щодо заміщення їх ЖІНКАМИ… ?? Ну розумні знають, а дурням, воно і непотрібно !!
Зеленим вже скоро вже ніщо не допоможе. Хвороба прогресує, дурка за ними плаче
А це як це? Призначити Мар'яшу головнокомандувачем? Чи може Колю Катлєту?
Що воно несе?
Штучний інтелект м..ля для якої зброї? Для якої техніки?
Шановні, я вже майже рік спосерігаю усі ці "іновації" які пропонують купа аля фахівців. І в аеророзвідці... і в інженерній розвідці, і т.д..
МінЕкономіки вже в ступорі від цих дятлів.
****, бо всі "іноватори" хочуть тільки грошей на шару.
Штучний інтелект тільки в одному вузькому нарямку повинен мати...
по перше- дуже потужне фінансування на розробки...
по друге- інтелектуальну команду розробників...
по третьо-дійсно вихід продукта а не профанацію.
P.S. Штучний інтелект тільки в одному напрямку це агатомісячні, бо і роками напрацювання.
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О небо! Тільки він нас врятує!
Я в шоці.
і усіх тих ворогів вправно покосили.
живий треба зняти мірку. Це точно допоможе перемогти кацапів як дехто в це ще щиро вірить.
А я сколько раз подавал резюме на позицию Senior Data Scientist в ВСУ, бо тоже в этом разбираюсь, и готов был уволиться и получать в 10, в десять раз меньше. Ни ответа ни привета, наверно вообще никто его не читал. Жду пока бусифицируют и сделают рядовым.