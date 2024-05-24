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Новости Война
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Для доминирования над россиянами ВСУ поможет искусственный интеллект, - заместитель главнокомандующего Лебеденко

Заступник Головнокомандувача ЗСУ полковник Андрій Лебеденко

ВСУ движутся к широкому внедрению в войске искусственного интеллекта, что помогло бы получить преимущество над войсками РФ на поле боя.

Об этом на брифинге заявил заместитель Главнокомандующего ВСУ полковник Андрей Лебеденко, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на ЛигаБизнесИнформ.

"Одно из основных направлений работы Генерального штаба - инновационная деятельность. Развернута масштабная деятельность. И это не просто слова, а факты, доказанные действием и результатом", - сказал он.

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Для того, чтобы сегодня перейти от количества беспилотных систем к более новому уровню по качеству, "мы намерены использовать машинное зрение и замахиваемся на искусственный интеллект", пояснил полковник.

По словам Лебеденко, в составе ВСУ созданы соответствующие части, подразделения, органы управления, цель которых - технологическое доминирование на поле боя, что компенсирует количество личного состава, в котором украинская армия уступает врагу.

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"Мы работаем над тем, чтобы продукты нашего партнерства стали более массовыми, чтобы был новый уровень качества. Наша цель - использование искусственного интеллекта на поле боя", - добавил он, заявив, что ВСУ широко работают с отечественными производителями, со странами-партнерами, которые предоставляют необходимые технологии.

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искусственный интеллект (37) ВСУ (6574)


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Топ комментарии
+12
Ну давайте хоча б штучний допоможе

Бо на інтелект етнічного росіянина , м'ясника, сирського - надій нема
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24.05.2024 19:36
+11
Ну хіба хоч так. Бо власного інтелекту у командування не видно взагалі.
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24.05.2024 20:00
+10
це напрямок до розкрадання державних грошей "полковниками " та "іноваторами".Дієвіше їх вкласти у виробництво снарядів без штучного інтелекту.
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24.05.2024 20:32
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Ну давайте хоча б штучний допоможе

Бо на інтелект етнічного росіянина , м'ясника, сирського - надій нема
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24.05.2024 19:36 Ответить
угу, і гумовий солдат
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24.05.2024 19:39 Ответить
Дай Боже, щоб цей напрямок отримав впевнений розвиток.
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24.05.2024 19:40 Ответить
це напрямок до розкрадання державних грошей "полковниками " та "іноваторами".Дієвіше їх вкласти у виробництво снарядів без штучного інтелекту.
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24.05.2024 20:32 Ответить
Мабуть інтлект найвЯлЯчайшаго Верховного Главнокомандувача не допомогає.
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24.05.2024 19:40 Ответить
Так про це і мова (( от тільки незрозуміло чи у голову лідору чіп зашиють , чи у те чим на піаніно грав ))
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24.05.2024 22:44 Ответить
Це приховане визнання відсутньості власного інтелекту.
Остання надія на "штучний"... Дарма.
Протез мозку - це не протез кінцівки. Працює не дуже.
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24.05.2024 19:43 Ответить
ШІ! Допоможи подолати зелену корупцію!
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24.05.2024 19:43 Ответить
абрахамію до 220 В підключать )))
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24.05.2024 19:44 Ответить
абрахамія і на бананах нормально працює.
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24.05.2024 20:34 Ответить
Не треба штучного, потрібно спочатку адекватний людський на всіх керівних рівнях.
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24.05.2024 19:44 Ответить
Таке враження що цей полковник на кухні із сусідом квасить. Який сором...

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24.05.2024 19:46 Ответить
Простіше , він читає те що Мар'яна Безумна йому написала ((
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24.05.2024 22:45 Ответить
Випускаите роботів
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24.05.2024 19:47 Ответить
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24.05.2024 20:37 Ответить
А як же, отой, СРАТЬєх-ухилянт і його дивна СТАВКА та кодла з ОПУ???
Де ж їм, тепер харчєватся ?? Вониж ЗАБРОНЬОВАНІ усі, від будь якої роботи!! Кадровики ДУС, можуть це засвідчити …, там цілий перелік усіляких посад та професій в ОПУ, без яких, Захищати Україну - МОЖНА, а от щодо заміщення їх ЖІНКАМИ… ?? Ну розумні знають, а дурням, воно і непотрібно !!
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24.05.2024 19:50 Ответить
А що вже гарматне м"ясо не потрібне ,то чого тоді людей до ТЦК тягнуть ,нехай вже штучний інтелект воює.
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24.05.2024 19:50 Ответить
Ну то вже давайте клепайте термінаторів.
Зеленим вже скоро вже ніщо не допоможе. Хвороба прогресує, дурка за ними плаче
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24.05.2024 19:54 Ответить
Штучний інтелект?!
А це як це? Призначити Мар'яшу головнокомандувачем? Чи може Колю Катлєту?
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24.05.2024 19:56 Ответить
Обрали голограму в 2019 - то, звиняйте... Симулякр, за Бодріяром, - це дійсність, яка ретельно приховує той факт, що її нема.
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24.05.2024 19:59 Ответить
Зеленского заменим искусственным интеллектом и победим.
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24.05.2024 20:00 Ответить
С клонами не заладилось, на подходе армия дроидов. Вполне возможно даже Skynet.
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24.05.2024 20:00 Ответить
Ну хіба хоч так. Бо власного інтелекту у командування не видно взагалі.
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24.05.2024 20:00 Ответить
Штучний інтелект може бути в нагоді на роль цапа-відбувайла
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24.05.2024 20:01 Ответить
Писец - самому себе написать заяву на психобследование...
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24.05.2024 20:07 Ответить
Мляяяя... Вибачте за мій "хранцузкий"
Що воно несе?
Штучний інтелект м..ля для якої зброї? Для якої техніки?
Шановні, я вже майже рік спосерігаю усі ці "іновації" які пропонують купа аля фахівців. І в аеророзвідці... і в інженерній розвідці, і т.д..
МінЕкономіки вже в ступорі від цих дятлів.
****, бо всі "іноватори" хочуть тільки грошей на шару.
Штучний інтелект тільки в одному вузькому нарямку повинен мати...
по перше- дуже потужне фінансування на розробки...
по друге- інтелектуальну команду розробників...
по третьо-дійсно вихід продукта а не профанацію.
P.S. Штучний інтелект тільки в одному напрямку це агатомісячні, бо і роками напрацювання.

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24.05.2024 20:08 Ответить
Яким чином? І хіба в кацапів не такі ж можливості його використовувати?
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24.05.2024 20:09 Ответить
"ми маємо наміри використання машинного зору і *********** на штучний інтелект", пояснив полковник.
==========
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24.05.2024 20:28 Ответить
Всіх, чию роботу виконуватиме штучний інтелект повинні йти в окопи!
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24.05.2024 20:36 Ответить
Для домінування над росіянами бракує власного інтелекту, вирішили його замінити штучним!
О небо! Тільки він нас врятує!
Я в шоці.
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24.05.2024 20:58 Ответить
Всі в шоці від отаких керманичей в державі клонів буратіно коломрйского язик біз кісток мели емеля прийшла твоя неділя. Мільйон дронів де паскудники ? Кожен день запит від війскових на збор донатів для дронів яких в них нема.
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24.05.2024 21:22 Ответить
Ще один клон буратіно коломойского про мілліон дерев. Теба щоб бігус інфо перевірив його родичів.Мабуть всі вже при посадах кввартирах машинах і все зщавдяки штучнй брехні
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24.05.2024 21:17 Ответить
Да в нас вже керують два в одному штучні інтелекти ЕрЗЕ тільки з обрізаним інтерфейсом та з програмою всі фінанси країни собі любим
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24.05.2024 21:19 Ответить
Штучний, а що свого недостатньо? Шо віН мелеть?
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24.05.2024 21:51 Ответить
Pravilno on govorit pro droni,stucni intilekt,mnozestvo dronov.Segodnia Litve byl den dronov,Tak resyli sto testirovat budet Ukraine na kacapov.Pocti 30 kompaniji pristavyli svoji droni
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24.05.2024 22:29 Ответить
Нам і так вистачає одного зе із штучним інтелектом!!!
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24.05.2024 23:28 Ответить
Може дешевше дебілів відстронити від командування?
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24.05.2024 23:46 Ответить
Сільськогосподарські дрони зі штучним інтелектом дійсно потрібні - щоб удобрювати грунти рештками ворогів.
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25.05.2024 01:39 Ответить
Одинички і нулі в небо полетіли
і усіх тих ворогів вправно покосили.
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25.05.2024 01:46 Ответить
Давайте вже термінаторів випускати і це зніме проблему мобілізації. Поки Арнольд ще
живий треба зняти мірку. Це точно допоможе перемогти кацапів як дехто в це ще щиро вірить.
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25.05.2024 02:40 Ответить
И пересадка мозгов "говорунам" в погонах!
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25.05.2024 07:10 Ответить
Это по этому на цензоре недавно вышла статья, что одного из лучших экспертов по computer vision 58 летнего доктора наук работающего в ИТ компании бусифицировали, он тут же прошел ВЛК и поехал в учебку, но не на должность связаную с ШІ а рядовым, держать позиции?

А я сколько раз подавал резюме на позицию Senior Data Scientist в ВСУ, бо тоже в этом разбираюсь, и готов был уволиться и получать в 10, в десять раз меньше. Ни ответа ни привета, наверно вообще никто его не читал. Жду пока бусифицируют и сделают рядовым.
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25.05.2024 08:04 Ответить
Как одену портупею- все тупею и тупею.
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25.05.2024 08:47 Ответить
Гарний жарт. А здогадатись, що росіяни те саме можуть впровадити і не розбовтувати "геніальні ідеї", власного інтелекту не вистачило?
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25.05.2024 09:53 Ответить
*****, - низкий процент темной материи во Вселенной видите ли их волнует... Давно вже сказав, хто не вірить - перевірте : - всяке зернохранилище має свою ємніть, чи свій потолок, так і хринилище знань для Землі. Не дміться, бо або пупок розв,яжеться, або від попердона будинок Науки(вона) розсипеться. Тоже баба, - "хочеться"... Якби БОГУ потрібен був ШІ замість ЛЮДИНИ, то вас би не існувало. Програму ЛЮДСТВУ Біблія ще жоден ухарь не переплюнув, і весь ХЛІБ БОГА, який в ній вказаний, на сьогодні ВИДАНИЙ. далі - розділ світу, хто куди збирався. АРХ М
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25.05.2024 17:26 Ответить
 
 