Для домінування над росіянами ЗСУ допоможе штучний інтелект, - заступник головнокомандувача Лебеденко

ЗСУ прямують до широкого впровадження у війську штучного інтелекту, що допомогло б здобути перевагу над військами РФ на полі бою.

Про це на брифінгу заявив заступник Головнокомандувача ЗСУ полковник Андрій Лебеденко, передає Цензор.НЕТ з посиланням на ЛігаБізнесІнформ.

"Один з основних напрямків роботи Генерального штабу – інноваційна діяльність. Розгорнута масштабна діяльність. І це не просто слова, а факти, доведені дією та результатом", – сказав він.

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Для того, щоб сьогодні перейти від кількості безпілотних систем до новішого рівня за якістю, "ми маємо наміри використання машинного зору і замахуємося на штучний інтелект", пояснив полковник.

За словами Лебеденка, у складі ЗСУ створені відповідні частини, підрозділи, органи управління, мета яких – технологічне домінування на полі бою, що компенсує кількість особового складу, в якому українська армія поступається ворогу.

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"Ми працюємо над тим, щоб продукти нашого партнерства стали більш масовими, щоб був новий рівень якості. Наша мета – використання штучного інтелекту на полі бою", – додав він, заявивши, що ЗСУ широко працює з вітчизняними виробниками, з країнами-партнерами, які надають необхідні технології.