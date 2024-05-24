Для домінування над росіянами ЗСУ допоможе штучний інтелект, - заступник головнокомандувача Лебеденко
ЗСУ прямують до широкого впровадження у війську штучного інтелекту, що допомогло б здобути перевагу над військами РФ на полі бою.
Про це на брифінгу заявив заступник Головнокомандувача ЗСУ полковник Андрій Лебеденко, передає Цензор.НЕТ з посиланням на ЛігаБізнесІнформ.
"Один з основних напрямків роботи Генерального штабу – інноваційна діяльність. Розгорнута масштабна діяльність. І це не просто слова, а факти, доведені дією та результатом", – сказав він.
Для того, щоб сьогодні перейти від кількості безпілотних систем до новішого рівня за якістю, "ми маємо наміри використання машинного зору і замахуємося на штучний інтелект", пояснив полковник.
За словами Лебеденка, у складі ЗСУ створені відповідні частини, підрозділи, органи управління, мета яких – технологічне домінування на полі бою, що компенсує кількість особового складу, в якому українська армія поступається ворогу.
"Ми працюємо над тим, щоб продукти нашого партнерства стали більш масовими, щоб був новий рівень якості. Наша мета – використання штучного інтелекту на полі бою", – додав він, заявивши, що ЗСУ широко працює з вітчизняними виробниками, з країнами-партнерами, які надають необхідні технології.
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Бо на інтелект етнічного росіянина , м'ясника, сирського - надій нема
Остання надія на "штучний"... Дарма.
Протез мозку - це не протез кінцівки. Працює не дуже.
Де ж їм, тепер харчєватся ?? Вониж ЗАБРОНЬОВАНІ усі, від будь якої роботи!! Кадровики ДУС, можуть це засвідчити …, там цілий перелік усіляких посад та професій в ОПУ, без яких, Захищати Україну - МОЖНА, а от щодо заміщення їх ЖІНКАМИ… ?? Ну розумні знають, а дурням, воно і непотрібно !!
Зеленим вже скоро вже ніщо не допоможе. Хвороба прогресує, дурка за ними плаче
А це як це? Призначити Мар'яшу головнокомандувачем? Чи може Колю Катлєту?
Що воно несе?
Штучний інтелект м..ля для якої зброї? Для якої техніки?
Шановні, я вже майже рік спосерігаю усі ці "іновації" які пропонують купа аля фахівців. І в аеророзвідці... і в інженерній розвідці, і т.д..
МінЕкономіки вже в ступорі від цих дятлів.
****, бо всі "іноватори" хочуть тільки грошей на шару.
Штучний інтелект тільки в одному вузькому нарямку повинен мати...
по перше- дуже потужне фінансування на розробки...
по друге- інтелектуальну команду розробників...
по третьо-дійсно вихід продукта а не профанацію.
P.S. Штучний інтелект тільки в одному напрямку це агатомісячні, бо і роками напрацювання.
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О небо! Тільки він нас врятує!
Я в шоці.
і усіх тих ворогів вправно покосили.
живий треба зняти мірку. Це точно допоможе перемогти кацапів як дехто в це ще щиро вірить.
А я сколько раз подавал резюме на позицию Senior Data Scientist в ВСУ, бо тоже в этом разбираюсь, и готов был уволиться и получать в 10, в десять раз меньше. Ни ответа ни привета, наверно вообще никто его не читал. Жду пока бусифицируют и сделают рядовым.