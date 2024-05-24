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Новини Війна
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Для домінування над росіянами ЗСУ допоможе штучний інтелект, - заступник головнокомандувача Лебеденко

Заступник Головнокомандувача ЗСУ полковник Андрій Лебеденко

ЗСУ прямують до широкого впровадження у війську штучного інтелекту, що допомогло б здобути перевагу над військами РФ на полі бою.

Про це на брифінгу заявив заступник Головнокомандувача ЗСУ полковник Андрій Лебеденко, передає Цензор.НЕТ з посиланням на ЛігаБізнесІнформ.

"Один з основних напрямків роботи Генерального штабу – інноваційна діяльність. Розгорнута масштабна діяльність. І це не просто слова, а факти, доведені дією та результатом", – сказав він.

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Для того, щоб сьогодні перейти від кількості безпілотних систем до новішого рівня за якістю, "ми маємо наміри використання машинного зору і замахуємося на штучний інтелект", пояснив полковник.

За словами Лебеденка, у складі ЗСУ створені відповідні частини, підрозділи, органи управління, мета яких – технологічне домінування на полі бою, що компенсує кількість особового складу, в якому українська армія поступається ворогу.

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"Ми працюємо над тим, щоб продукти нашого партнерства стали більш масовими, щоб був новий рівень якості. Наша мета – використання штучного інтелекту на полі бою", – додав він, заявивши, що ЗСУ широко працює з вітчизняними виробниками, з країнами-партнерами, які надають необхідні технології.

Автор: 

штучний інтелект (291) ЗСУ (7528)


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Топ коментарі
+12
Ну давайте хоча б штучний допоможе

Бо на інтелект етнічного росіянина , м'ясника, сирського - надій нема
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24.05.2024 19:36
+11
Ну хіба хоч так. Бо власного інтелекту у командування не видно взагалі.
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24.05.2024 20:00
+10
це напрямок до розкрадання державних грошей "полковниками " та "іноваторами".Дієвіше їх вкласти у виробництво снарядів без штучного інтелекту.
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24.05.2024 20:32
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Ну давайте хоча б штучний допоможе

Бо на інтелект етнічного росіянина , м'ясника, сирського - надій нема
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24.05.2024 19:36 Відповісти
угу, і гумовий солдат
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24.05.2024 19:39 Відповісти
Дай Боже, щоб цей напрямок отримав впевнений розвиток.
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24.05.2024 19:40 Відповісти
це напрямок до розкрадання державних грошей "полковниками " та "іноваторами".Дієвіше їх вкласти у виробництво снарядів без штучного інтелекту.
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24.05.2024 20:32 Відповісти
Мабуть інтлект найвЯлЯчайшаго Верховного Главнокомандувача не допомогає.
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24.05.2024 19:40 Відповісти
Так про це і мова (( от тільки незрозуміло чи у голову лідору чіп зашиють , чи у те чим на піаніно грав ))
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24.05.2024 22:44 Відповісти
Це приховане визнання відсутньості власного інтелекту.
Остання надія на "штучний"... Дарма.
Протез мозку - це не протез кінцівки. Працює не дуже.
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24.05.2024 19:43 Відповісти
ШІ! Допоможи подолати зелену корупцію!
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24.05.2024 19:43 Відповісти
абрахамію до 220 В підключать )))
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24.05.2024 19:44 Відповісти
абрахамія і на бананах нормально працює.
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24.05.2024 20:34 Відповісти
Не треба штучного, потрібно спочатку адекватний людський на всіх керівних рівнях.
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24.05.2024 19:44 Відповісти
Таке враження що цей полковник на кухні із сусідом квасить. Який сором...

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24.05.2024 19:46 Відповісти
Простіше , він читає те що Мар'яна Безумна йому написала ((
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24.05.2024 22:45 Відповісти
Випускаите роботів
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24.05.2024 19:47 Відповісти
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24.05.2024 20:37 Відповісти
А як же, отой, СРАТЬєх-ухилянт і його дивна СТАВКА та кодла з ОПУ???
Де ж їм, тепер харчєватся ?? Вониж ЗАБРОНЬОВАНІ усі, від будь якої роботи!! Кадровики ДУС, можуть це засвідчити …, там цілий перелік усіляких посад та професій в ОПУ, без яких, Захищати Україну - МОЖНА, а от щодо заміщення їх ЖІНКАМИ… ?? Ну розумні знають, а дурням, воно і непотрібно !!
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24.05.2024 19:50 Відповісти
А що вже гарматне м"ясо не потрібне ,то чого тоді людей до ТЦК тягнуть ,нехай вже штучний інтелект воює.
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24.05.2024 19:50 Відповісти
Ну то вже давайте клепайте термінаторів.
Зеленим вже скоро вже ніщо не допоможе. Хвороба прогресує, дурка за ними плаче
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24.05.2024 19:54 Відповісти
Штучний інтелект?!
А це як це? Призначити Мар'яшу головнокомандувачем? Чи може Колю Катлєту?
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24.05.2024 19:56 Відповісти
Обрали голограму в 2019 - то, звиняйте... Симулякр, за Бодріяром, - це дійсність, яка ретельно приховує той факт, що її нема.
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24.05.2024 19:59 Відповісти
Зеленского заменим искусственным интеллектом и победим.
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24.05.2024 20:00 Відповісти
С клонами не заладилось, на подходе армия дроидов. Вполне возможно даже Skynet.
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24.05.2024 20:00 Відповісти
Ну хіба хоч так. Бо власного інтелекту у командування не видно взагалі.
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24.05.2024 20:00 Відповісти
Штучний інтелект може бути в нагоді на роль цапа-відбувайла
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24.05.2024 20:01 Відповісти
Писец - самому себе написать заяву на психобследование...
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24.05.2024 20:07 Відповісти
Мляяяя... Вибачте за мій "хранцузкий"
Що воно несе?
Штучний інтелект м..ля для якої зброї? Для якої техніки?
Шановні, я вже майже рік спосерігаю усі ці "іновації" які пропонують купа аля фахівців. І в аеророзвідці... і в інженерній розвідці, і т.д..
МінЕкономіки вже в ступорі від цих дятлів.
****, бо всі "іноватори" хочуть тільки грошей на шару.
Штучний інтелект тільки в одному вузькому нарямку повинен мати...
по перше- дуже потужне фінансування на розробки...
по друге- інтелектуальну команду розробників...
по третьо-дійсно вихід продукта а не профанацію.
P.S. Штучний інтелект тільки в одному напрямку це агатомісячні, бо і роками напрацювання.

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24.05.2024 20:08 Відповісти
Яким чином? І хіба в кацапів не такі ж можливості його використовувати?
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24.05.2024 20:09 Відповісти
"ми маємо наміри використання машинного зору і *********** на штучний інтелект", пояснив полковник.
==========
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24.05.2024 20:28 Відповісти
Всіх, чию роботу виконуватиме штучний інтелект повинні йти в окопи!
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24.05.2024 20:36 Відповісти
Для домінування над росіянами бракує власного інтелекту, вирішили його замінити штучним!
О небо! Тільки він нас врятує!
Я в шоці.
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24.05.2024 20:58 Відповісти
Всі в шоці від отаких керманичей в державі клонів буратіно коломрйского язик біз кісток мели емеля прийшла твоя неділя. Мільйон дронів де паскудники ? Кожен день запит від війскових на збор донатів для дронів яких в них нема.
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24.05.2024 21:22 Відповісти
Ще один клон буратіно коломойского про мілліон дерев. Теба щоб бігус інфо перевірив його родичів.Мабуть всі вже при посадах кввартирах машинах і все зщавдяки штучнй брехні
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24.05.2024 21:17 Відповісти
Да в нас вже керують два в одному штучні інтелекти ЕрЗЕ тільки з обрізаним інтерфейсом та з програмою всі фінанси країни собі любим
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24.05.2024 21:19 Відповісти
Штучний, а що свого недостатньо? Шо віН мелеть?
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24.05.2024 21:51 Відповісти
Pravilno on govorit pro droni,stucni intilekt,mnozestvo dronov.Segodnia Litve byl den dronov,Tak resyli sto testirovat budet Ukraine na kacapov.Pocti 30 kompaniji pristavyli svoji droni
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24.05.2024 22:29 Відповісти
Нам і так вистачає одного зе із штучним інтелектом!!!
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24.05.2024 23:28 Відповісти
Може дешевше дебілів відстронити від командування?
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24.05.2024 23:46 Відповісти
Сільськогосподарські дрони зі штучним інтелектом дійсно потрібні - щоб удобрювати грунти рештками ворогів.
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25.05.2024 01:39 Відповісти
Одинички і нулі в небо полетіли
і усіх тих ворогів вправно покосили.
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25.05.2024 01:46 Відповісти
Давайте вже термінаторів випускати і це зніме проблему мобілізації. Поки Арнольд ще
живий треба зняти мірку. Це точно допоможе перемогти кацапів як дехто в це ще щиро вірить.
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25.05.2024 02:40 Відповісти
И пересадка мозгов "говорунам" в погонах!
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25.05.2024 07:10 Відповісти
Это по этому на цензоре недавно вышла статья, что одного из лучших экспертов по computer vision 58 летнего доктора наук работающего в ИТ компании бусифицировали, он тут же прошел ВЛК и поехал в учебку, но не на должность связаную с ШІ а рядовым, держать позиции?

А я сколько раз подавал резюме на позицию Senior Data Scientist в ВСУ, бо тоже в этом разбираюсь, и готов был уволиться и получать в 10, в десять раз меньше. Ни ответа ни привета, наверно вообще никто его не читал. Жду пока бусифицируют и сделают рядовым.
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25.05.2024 08:04 Відповісти
Как одену портупею- все тупею и тупею.
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25.05.2024 08:47 Відповісти
Гарний жарт. А здогадатись, що росіяни те саме можуть впровадити і не розбовтувати "геніальні ідеї", власного інтелекту не вистачило?
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25.05.2024 09:53 Відповісти
*****, - низкий процент темной материи во Вселенной видите ли их волнует... Давно вже сказав, хто не вірить - перевірте : - всяке зернохранилище має свою ємніть, чи свій потолок, так і хринилище знань для Землі. Не дміться, бо або пупок розв,яжеться, або від попердона будинок Науки(вона) розсипеться. Тоже баба, - "хочеться"... Якби БОГУ потрібен був ШІ замість ЛЮДИНИ, то вас би не існувало. Програму ЛЮДСТВУ Біблія ще жоден ухарь не переплюнув, і весь ХЛІБ БОГА, який в ній вказаний, на сьогодні ВИДАНИЙ. далі - розділ світу, хто куди збирався. АРХ М
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25.05.2024 17:26 Відповісти
 
 