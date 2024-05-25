РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
11159 посетителей онлайн
Новости Война
2 119 15

Зеленский о новой партии помощи от США: Этот пакет критически важен именно сейчас, когда враг усилил атаки

Зеленський подякував США за новий пакет допомоги

Президент Украины Владимир Зеленский поблагодарил Соединенные Штаты Америки за новый пакет военной помощи, общая стоимость которого составляет 275 миллионов долларов.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на заявление президента Украины на платформе Х.

Украинский лидер поблагодарил президента США Джо Байдена, Конгресс США и американский народ за объявленный 24 мая очередной пакет помощи Украине.

"Я благодарен Президенту США Джо Байдену, Конгрессу США и обеим партиям, а также американскому народу за новый пакет военной помощи, объявленный сегодня. В него вошли крайне необходимые ракеты большой дальности, высокоточные артиллерийские боеприпасы, противотанковые средства и другие виды вооружений", - говорится в заявлении президента.

Зеленский отметил, что новый транш помощи от США является крайне важным для нашего государства именно сейчас, поскольку российские захватчики усилили атаки вдоль линии фронта.

"Этот пакет является критически важным именно сейчас, когда враг усилил атаки вдоль линии фронта. Сегодня в Харькове я воочию увидел, насколько важно укрепить наших воинов, чтобы защитить наших людей, наши города и громады", - сказал глава государства.

Он также добавил, что свобода является той ценностью, которой дорожат и США, и Украина. И чтобы защитить ее, по словам Зеленского, Украине необходима дальнейшая решительная поддержка со стороны США и других союзников.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Оружие из предыдущих пакетов помощи США для Украины уже на передовой, - Госдепартамент

Новый пакет военной помощи США для Украины

Напомним, в пятницу, 24 мая, Министерство обороны США объявило о предоставлении Украине нового пакета военной помощи на 275 миллионов долларов. Среди прочего в очередной транш помощи от Вашингтона вошли боеприпасы для HIMARS, артиллерийские снаряды калибра 155 мм и 105 мм, минометные снаряды калибра 60 мм, противотанковые системы Javelin и AT-4, а также другое оружие и военное снаряжение.

Автор: 

Зеленский Владимир (20301) помощь (7789) США (26542)


Поделиться:
Читайте Цензор.НЕТ в Facebook
Топ комментарии
+8
Прострочений збрехав черговий раз, заявивши що 5 років ще не минуло
показать весь комментарий
25.05.2024 00:39
+7
Скiльки ця гнiда буде ще ганьбити та знищувати украiнцiв?
Думае сидiти в креслi ще рокiв з ..........ть?
показать весь комментарий
25.05.2024 01:07
+6
Невже немає добродіїв, щоб навіки заткнути Віслюка Апокаліпсису, Хряка і Єрмака! Інші самі втечуть.
показать весь комментарий
25.05.2024 01:54
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Хто ще сумнівається https://www.youtube.com/watch?v=yS6SaCrHY7k
показать весь комментарий
25.05.2024 00:03 Ответить
На жаль, це дійсно жах...
показать весь комментарий
25.05.2024 10:42 Ответить
Прострочений збрехав черговий раз, заявивши що 5 років ще не минуло
показать весь комментарий
25.05.2024 00:39 Ответить
Скiльки ця гнiда буде ще ганьбити та знищувати украiнцiв?
Думае сидiти в креслi ще рокiв з ..........ть?
показать весь комментарий
25.05.2024 01:07 Ответить
Рішення КСУ однозначне! Зеля,- ФСЬО …. Разом із шоблою, БІГО до слідчих ГПУ ДБР СБУ ….

https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/v005p710-14#Text
показать весь комментарий
25.05.2024 08:19 Ответить
Невже немає добродіїв, щоб навіки заткнути Віслюка Апокаліпсису, Хряка і Єрмака! Інші самі втечуть.
показать весь комментарий
25.05.2024 01:54 Ответить
Под прокси? Юный подстрекатель.
показать весь комментарий
25.05.2024 05:53 Ответить
Не можна! Він повинен "співати" в СБУ,ФБР краще Шаляпіна!
Коли підписався на співпрацю с ФСБ,які завданя ставилися,куди ховав вкрадені мільярди $?
Як оплачував кремль його послуги ми знаємо,і він сам казав.
показать весь комментарий
25.05.2024 09:05 Ответить
Дякула-зебілякула
показать весь комментарий
25.05.2024 02:03 Ответить
А що ж ти ФРАЄР своє виробництво за 3 роки не відновив, мабуть на своєму стільки не "навариш" ???
показать весь комментарий
25.05.2024 02:04 Ответить
Йому б промовчати та покаятися перед УКРАЇНЦЯМИ, за те, що натворив своїм безтолковим сидінням з 2019 року!!
Кров Українців не водиця, за неї ВІДПОВІДАТИ ГОДИТЬСЯ!
показать весь комментарий
25.05.2024 08:16 Ответить
Нелегетивний блазень сидить ручки зложив і бла бла бла.
показать весь комментарий
25.05.2024 08:42 Ответить
Дякує той,що зробив все,від нього залежне з 2019 року,щоб цієї допомоги НЕ БУЛО!
показать весь комментарий
25.05.2024 09:07 Ответить
Зеленський вже не повноцінний президент України, він прострочений, як прострочена банка консерви.
показать весь комментарий
25.05.2024 10:28 Ответить
що можна взяти з "обкуреного рашистським кадилом"??? -Цей пакет є критично важливим саме зараз, а на початку і весь час війни допомога не була критично важливою.без котрої, цей "зрадник" готовив здачу України на умовах куйла...???
показать весь комментарий
25.05.2024 10:53 Ответить
 
 