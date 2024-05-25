Зеленский о новой партии помощи от США: Этот пакет критически важен именно сейчас, когда враг усилил атаки

Президент Украины Владимир Зеленский поблагодарил Соединенные Штаты Америки за новый пакет военной помощи, общая стоимость которого составляет 275 миллионов долларов.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на заявление президента Украины на платформе Х.

Украинский лидер поблагодарил президента США Джо Байдена, Конгресс США и американский народ за объявленный 24 мая очередной пакет помощи Украине.

"Я благодарен Президенту США Джо Байдену, Конгрессу США и обеим партиям, а также американскому народу за новый пакет военной помощи, объявленный сегодня. В него вошли крайне необходимые ракеты большой дальности, высокоточные артиллерийские боеприпасы, противотанковые средства и другие виды вооружений", - говорится в заявлении президента.

Зеленский отметил, что новый транш помощи от США является крайне важным для нашего государства именно сейчас, поскольку российские захватчики усилили атаки вдоль линии фронта.

"Этот пакет является критически важным именно сейчас, когда враг усилил атаки вдоль линии фронта. Сегодня в Харькове я воочию увидел, насколько важно укрепить наших воинов, чтобы защитить наших людей, наши города и громады", - сказал глава государства.

Он также добавил, что свобода является той ценностью, которой дорожат и США, и Украина. И чтобы защитить ее, по словам Зеленского, Украине необходима дальнейшая решительная поддержка со стороны США и других союзников.

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Новый пакет военной помощи США для Украины

Напомним, в пятницу, 24 мая, Министерство обороны США объявило о предоставлении Украине нового пакета военной помощи на 275 миллионов долларов. Среди прочего в очередной транш помощи от Вашингтона вошли боеприпасы для HIMARS, артиллерийские снаряды калибра 155 мм и 105 мм, минометные снаряды калибра 60 мм, противотанковые системы Javelin и AT-4, а также другое оружие и военное снаряжение.