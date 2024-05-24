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Новини Війна
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Зеленський про нову партію допомоги від США: Цей пакет є критично важливим саме зараз, коли ворог посилив атаки

Зеленський подякував США за новий пакет допомоги

Президент України Володимир Зеленський подякував Сполученим Штатам Америки за новий пакет військової допомоги, загальна вартість якого становить 275 мільйонів доларів.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ з посиланням на заяву президента України на платформі Х.

Український лідер подякував президенту США Джо Байдену, Конгресу США та американському народу за оголошений 24 травня черговий пакет допомоги Україні.

"Я вдячний Президенту США Джо Байдену, Конгресу США та обом партіям, а також американському народу за новий пакет військової допомоги, оголошений сьогодні. До нього увійшли вкрай необхідні ракети великої дальності, високоточні артилерійські боєприпаси, протитанкові засоби й інші види озброєнь", - йдеться у заяві президента.

Зеленський зазначив, що новий транш допомоги від США є вкрай важливим для нашої держави саме зараз, оскільки російські загарбники посилили атаки вздовж лінії фронту.

"Цей пакет є критично важливим саме зараз, коли ворог посилив атаки вздовж лінії фронту. Сьогодні в Харкові я на власні очі побачив, наскільки важливо зміцнити наших воїнів, щоб захистити наших людей, наші міста й громади", - сказав глава держави.

Він також додав, що свобода є тою цінністю, якою дорожать і США, і Україна. І щоб захистити її, за словами Зеленського, Україні необхідна подальша рішуча підтримка з боку США та інших союзників.

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Новий пакет військової допомоги США для України 

Нагадаємо, у п'ятницю, 24 травня, Міністерство оборони США оголосило про надання Україні нового пакету військової допомога на 275 мільйонів доларів. Серед іншого до чергового траншу допомоги від Вашингтона увійшли боєприпаси для HIMARS, артилерійські снаряди калібру 155 мм і 105 мм, мінометні снаряди калібру 60 мм, протитанкові системи Javelin і AT-4, а також інша зброя та військове спорядження.

Автор: 

Зеленський Володимир (23764) допомога (8328) США (22685)


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Топ коментарі
+8
Прострочений збрехав черговий раз, заявивши що 5 років ще не минуло
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25.05.2024 00:39
+7
Скiльки ця гнiда буде ще ганьбити та знищувати украiнцiв?
Думае сидiти в креслi ще рокiв з ..........ть?
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25.05.2024 01:07
+6
Невже немає добродіїв, щоб навіки заткнути Віслюка Апокаліпсису, Хряка і Єрмака! Інші самі втечуть.
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25.05.2024 01:54
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Хто ще сумнівається https://www.youtube.com/watch?v=yS6SaCrHY7k
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25.05.2024 00:03 Відповісти
На жаль, це дійсно жах...
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25.05.2024 10:42 Відповісти
Прострочений збрехав черговий раз, заявивши що 5 років ще не минуло
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25.05.2024 00:39 Відповісти
Скiльки ця гнiда буде ще ганьбити та знищувати украiнцiв?
Думае сидiти в креслi ще рокiв з ..........ть?
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25.05.2024 01:07 Відповісти
Рішення КСУ однозначне! Зеля,- ФСЬО …. Разом із шоблою, БІГО до слідчих ГПУ ДБР СБУ ….

https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/v005p710-14#Text
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25.05.2024 08:19 Відповісти
Невже немає добродіїв, щоб навіки заткнути Віслюка Апокаліпсису, Хряка і Єрмака! Інші самі втечуть.
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25.05.2024 01:54 Відповісти
Под прокси? Юный подстрекатель.
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25.05.2024 05:53 Відповісти
Не можна! Він повинен "співати" в СБУ,ФБР краще Шаляпіна!
Коли підписався на співпрацю с ФСБ,які завданя ставилися,куди ховав вкрадені мільярди $?
Як оплачував кремль його послуги ми знаємо,і він сам казав.
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25.05.2024 09:05 Відповісти
Дякула-зебілякула
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25.05.2024 02:03 Відповісти
А що ж ти ФРАЄР своє виробництво за 3 роки не відновив, мабуть на своєму стільки не "навариш" ???
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25.05.2024 02:04 Відповісти
Йому б промовчати та покаятися перед УКРАЇНЦЯМИ, за те, що натворив своїм безтолковим сидінням з 2019 року!!
Кров Українців не водиця, за неї ВІДПОВІДАТИ ГОДИТЬСЯ!
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25.05.2024 08:16 Відповісти
Нелегетивний блазень сидить ручки зложив і бла бла бла.
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25.05.2024 08:42 Відповісти
Дякує той,що зробив все,від нього залежне з 2019 року,щоб цієї допомоги НЕ БУЛО!
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25.05.2024 09:07 Відповісти
Зеленський вже не повноцінний президент України, він прострочений, як прострочена банка консерви.
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25.05.2024 10:28 Відповісти
що можна взяти з "обкуреного рашистським кадилом"??? -Цей пакет є критично важливим саме зараз, а на початку і весь час війни допомога не була критично важливою.без котрої, цей "зрадник" готовив здачу України на умовах куйла...???
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25.05.2024 10:53 Відповісти
 
 