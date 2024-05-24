Зеленський про нову партію допомоги від США: Цей пакет є критично важливим саме зараз, коли ворог посилив атаки

Президент України Володимир Зеленський подякував Сполученим Штатам Америки за новий пакет військової допомоги, загальна вартість якого становить 275 мільйонів доларів.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ з посиланням на заяву президента України на платформі Х.

Український лідер подякував президенту США Джо Байдену, Конгресу США та американському народу за оголошений 24 травня черговий пакет допомоги Україні.

"Я вдячний Президенту США Джо Байдену, Конгресу США та обом партіям, а також американському народу за новий пакет військової допомоги, оголошений сьогодні. До нього увійшли вкрай необхідні ракети великої дальності, високоточні артилерійські боєприпаси, протитанкові засоби й інші види озброєнь", - йдеться у заяві президента.

Зеленський зазначив, що новий транш допомоги від США є вкрай важливим для нашої держави саме зараз, оскільки російські загарбники посилили атаки вздовж лінії фронту.

"Цей пакет є критично важливим саме зараз, коли ворог посилив атаки вздовж лінії фронту. Сьогодні в Харкові я на власні очі побачив, наскільки важливо зміцнити наших воїнів, щоб захистити наших людей, наші міста й громади", - сказав глава держави.

Він також додав, що свобода є тою цінністю, якою дорожать і США, і Україна. І щоб захистити її, за словами Зеленського, Україні необхідна подальша рішуча підтримка з боку США та інших союзників.

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Новий пакет військової допомоги США для України

Нагадаємо, у п'ятницю, 24 травня, Міністерство оборони США оголосило про надання Україні нового пакету військової допомога на 275 мільйонів доларів. Серед іншого до чергового траншу допомоги від Вашингтона увійшли боєприпаси для HIMARS, артилерійські снаряди калібру 155 мм і 105 мм, мінометні снаряди калібру 60 мм, протитанкові системи Javelin і AT-4, а також інша зброя та військове спорядження.