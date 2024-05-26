ЕС предлагает расширить сотрудничество с оборонной промышленностью Украины

По инициативе министра обороны Дании Троэльса Лунда Поульсена министры обороны Швеции, Финляндии, Эстонии, Латвии, Литвы, Нидерландов и Польши направили совместное письмо в ЕС с предложением расширить сотрудничество с оборонной промышленностью Украины.

Как передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Інтерфакс-Україна, об этом сообщается на сайте ведомства.

В письме предлагаются четыре конкретных направления сотрудничества с ОПК Украины. Оно направлено в Европейскую комиссию, Единую дипломатическую службу ЕС, Европейское оборонное агентство и в оборонные ведомства других европейских стран накануне встречи министров обороны ЕС.

"Вместе с семью другими министрами обороны, мы планируем как можно скорее подготовить план действий ЕС по интеграции Украины в европейскую оборонную промышленность. Среди прочего, он должен обеспечить доступ Украины к программам ЕС по оборонной промышленности и оборонных инноваций. Усиленная украинская оборонная промышленность имеет важное значение для Украины и для нашей безопасности поставок в Европу", - заявил министр обороны Дании.

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Согласно данным Еврокомиссии, почти 80% оборонной техники, закупленной государствами-членами ЕС с начала вторжения России в Украину, было приобретено за пределами Европы. По мнению министров, эта тенденция не будет устойчивой, если в Европе будет построена промышленность, способная удовлетворять потребности стран-членов ЕС.

"Укрепление безопасности поставок в Европу является необходимым условием для продолжения военной поддержки Украины со стороны ЕС и способности ЕС взять на себя большую ответственность за свою безопасность", - говорится в совместном обращении глав оборонных ведомств.

Кроме того, в письме отмечается необходимость наращивания потенциала технического обслуживания на местном уровне в Украине посредством промышленного партнерства и целенаправленных усилий.

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"Чтобы добиться успеха, мы должны создать хорошую основу ЕС для построения долгосрочного и стратегического промышленного партнерства между украинскими и европейскими компаниями. Дания сделала первый шаг и заявила, что мы будем напрямую инвестировать в украинскую оборонную промышленность. Это безоговорочно укрепит Украину, если больше стран ЕС поддержат датские инвестиции и последуют нашему примеру", - заявил Поульсен.

Как сообщается на сайте оборонного ведомства Дании, кроме укрепления европейской оборонной промышленности, продолжение военной поддержки Украины со стороны ЕС будет одним из главных вопросов встречи министров обороны, запланированной на 26 мая в Брюсселе.

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