ЄС пропонують розширити співпрацю з оборонною промисловістю України

З ініціативи міністра оборони Данії Троельса Лунда Поульсена міністри оборони Швеції, Фінляндії, Естонії, Латвії, Литви, Нідерландів і Польщі направили спільного листа до ЄС із пропозицією розширити співпрацю з оборонною промисловістю України.

Як передає Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна, про це повідомляється на сайті відомства.

У листі пропонуються чотири конкретні напрями співпраці з ОПК України. Його надіслано до Європейської комісії, Єдиної дипломатичної служби ЄС, Європейського оборонного агентства і в оборонні відомства інших європейських країн напередодні зустрічі міністрів оборони ЄС.

"Разом із сімома іншими міністрами оборони ми плануємо якнайшвидше підготувати план дій ЄС щодо інтеграції України в європейську оборонну промисловість. Серед іншого, він має забезпечити доступ України до програм ЄС з оборонної промисловості та оборонних інновацій. Посилена українська оборонна промисловість має важливе значення для України та для нашої безпеки постачань до Європи", - заявив міністр оборони Данії.

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Згідно з даними Єврокомісії, майже 80% оборонної техніки, закупленої державами-членами ЄС від початку вторгнення Росії в Україну, було придбано за межами Європи. На думку міністрів, ця тенденція не буде стійкою, якщо в Європі буде побудована промисловість, здатна задовольняти потреби країн-членів ЄС.

"Зміцнення безпеки поставок до Європи є необхідною умовою для продовження військової підтримки України з боку ЄС і здатності ЄС узяти на себе більшу відповідальність за власну безпеку", - йдеться в спільному зверненні глав оборонних відомств.

Крім того, у листі наголошується на необхідності нарощування потенціалу технічного обслуговування на місцевому рівні в Україні за допомогою промислового партнерства і цілеспрямованих зусиль.

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"Щоб домогтися успіху, ми повинні створити хорошу основу ЄС для побудови довгострокового і стратегічного промислового партнерства між українськими та європейськими компаніями. Данія зробила перший крок і заявила, що ми будемо безпосередньо інвестувати в українську оборонну промисловість. Це беззастережно зміцнить Україну, якщо більше країн ЄС підтримають данські інвестиції і наслідуватимуть наш приклад", - заявив Поульсен.

Як повідомляють на сайті оборонного відомства Данії, крім зміцнення європейської оборонної промисловості, продовження військової підтримки України з боку ЄС буде одним із головних питань зустрічі міністрів оборони, запланованої на 26 травня у Брюсселі.

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