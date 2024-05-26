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ЄС пропонують розширити співпрацю з оборонною промисловістю України

єс,євросоюз

З ініціативи міністра оборони Данії Троельса Лунда Поульсена міністри оборони Швеції, Фінляндії, Естонії, Латвії, Литви, Нідерландів і Польщі направили спільного листа до ЄС із пропозицією розширити співпрацю з оборонною промисловістю України.

Як передає Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна, про це повідомляється на сайті відомства.

У листі пропонуються чотири конкретні напрями співпраці з ОПК України. Його надіслано до Європейської комісії, Єдиної дипломатичної служби ЄС, Європейського оборонного агентства і в оборонні відомства інших європейських країн напередодні зустрічі міністрів оборони ЄС.

"Разом із сімома іншими міністрами оборони ми плануємо якнайшвидше підготувати план дій ЄС щодо інтеграції України в європейську оборонну промисловість. Серед іншого, він має забезпечити доступ України до програм ЄС з оборонної промисловості та оборонних інновацій. Посилена українська оборонна промисловість має важливе значення для України та для нашої безпеки постачань до Європи", - заявив міністр оборони Данії.

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Згідно з даними Єврокомісії, майже 80% оборонної техніки, закупленої державами-членами ЄС від початку вторгнення Росії в Україну, було придбано за межами Європи. На думку міністрів, ця тенденція не буде стійкою, якщо в Європі буде побудована промисловість, здатна задовольняти потреби країн-членів ЄС.

"Зміцнення безпеки поставок до Європи є необхідною умовою для продовження військової підтримки України з боку ЄС і здатності ЄС узяти на себе більшу відповідальність за власну безпеку", - йдеться в спільному зверненні глав оборонних відомств.

Крім того, у листі наголошується на необхідності нарощування потенціалу технічного обслуговування на місцевому рівні в Україні за допомогою промислового партнерства і цілеспрямованих зусиль.

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"Щоб домогтися успіху, ми повинні створити хорошу основу ЄС для побудови довгострокового і стратегічного промислового партнерства між українськими та європейськими компаніями. Данія зробила перший крок і заявила, що ми будемо безпосередньо інвестувати в українську оборонну промисловість. Це беззастережно зміцнить Україну, якщо більше країн ЄС підтримають данські інвестиції і наслідуватимуть наш приклад", - заявив Поульсен.

Як повідомляють на сайті оборонного відомства Данії, крім зміцнення європейської оборонної промисловості, продовження військової підтримки України з боку ЄС буде одним із головних питань зустрічі міністрів оборони, запланованої на 26 травня у Брюсселі.

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Автор: 

Данія (769) Євросоюз (13388) ОПК (216)


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26.05.2024 19:45 Відповісти
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26.05.2024 19:46 Відповісти
агент "козирний" не дасть згоди
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26.05.2024 20:00 Відповісти
Ця влада не здатна навіть труси для солдат випускати. Добре що є волонтери,
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26.05.2024 20:03 Відповісти
Зелені відмовляться, 100% , скажуть що ми самі все вміємо, ви давайте гроші або готову зброю.
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26.05.2024 21:01 Відповісти
The EU provides too little aid to Ukraine, the EU refuses to pay too much for Ukraine. The EU is perfectly capable of expanding its production or supplying Ukraine with more shells by buying them. But it didn't happen.
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26.05.2024 22:18 Відповісти
 
 