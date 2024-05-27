Пакет помощи от США на 61 млрд долларов позволит Украине обороняться только до конца года, - BBC

Военной помощи США хватит только для продолжения оборонительных операций до конца этого года.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом пишет ВВС.

Для наступления и освобождения оккупированных территорий предоставленной США помощи не хватит. Как заявил ВВС председатель комитета Верховной Рады по вопросам внешней политики Александр Мережко, благодаря последнему пакету помощи от США Украина "будет иметь больше шансов выжить и удерживать линии фронта". Он также отметил, что Украине нужна долгосрочная и непрерывная поддержка.

"Кроме нехватки вооружения, ситуация осложняется и из-за сомнений союзников Украины относительно того, какое именно оружие они готовы предоставлять ВСУ", - добавляет BBC.

Как заявил изданию украинский генерал-лейтенант в отставке Игорь Романенко, что военно-воздушные силы Украины уже должны были бы быть усилены истребителями F-16. Он называет задержку "трусостью".

А говоря о затягивании помощи Украине в Конгрессе, Романенко отметил, что США "организовали для россиян шестимесячное окно возможностей".

Также Мережко отметил, что такие задержки подчеркивают разногласия во внешней политике Запада.

Также читайте: Украина должна была получить F-16 еще два года назад, - американский генерал Дептул

"Мне кажется, что кое-кто уже согласился на раздел Украины", - сказал он.

По его словам, Запад, похоже, пытается избежать полного поражения Украины, не вступая при этом в прямой конфликт с Россией.

"Когда вы преследуете обе эти цели, это лишает вас решительности", - добавил нардеп.

Напомним, президент Украины Владимир Зеленский призвал союзников ускорить поставки в Украину новых систем ПВО и самолетов F-16.

Читайте: Зеленский о новой партии помощи от США: Этот пакет критически важен именно сейчас, когда враг усилил атаки