Пакет помощи от США на 61 млрд долларов позволит Украине обороняться только до конца года, - BBC
Военной помощи США хватит только для продолжения оборонительных операций до конца этого года.
Как информирует Цензор.НЕТ, об этом пишет ВВС.
Для наступления и освобождения оккупированных территорий предоставленной США помощи не хватит. Как заявил ВВС председатель комитета Верховной Рады по вопросам внешней политики Александр Мережко, благодаря последнему пакету помощи от США Украина "будет иметь больше шансов выжить и удерживать линии фронта". Он также отметил, что Украине нужна долгосрочная и непрерывная поддержка.
"Кроме нехватки вооружения, ситуация осложняется и из-за сомнений союзников Украины относительно того, какое именно оружие они готовы предоставлять ВСУ", - добавляет BBC.
Как заявил изданию украинский генерал-лейтенант в отставке Игорь Романенко, что военно-воздушные силы Украины уже должны были бы быть усилены истребителями F-16. Он называет задержку "трусостью".
А говоря о затягивании помощи Украине в Конгрессе, Романенко отметил, что США "организовали для россиян шестимесячное окно возможностей".
Также Мережко отметил, что такие задержки подчеркивают разногласия во внешней политике Запада.
"Мне кажется, что кое-кто уже согласился на раздел Украины", - сказал он.
По его словам, Запад, похоже, пытается избежать полного поражения Украины, не вступая при этом в прямой конфликт с Россией.
"Когда вы преследуете обе эти цели, это лишает вас решительности", - добавил нардеп.
Напомним, президент Украины Владимир Зеленский призвал союзников ускорить поставки в Украину новых систем ПВО и самолетов F-16.
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ідіоти зелені - вам смертей мало?
але жодної даунбасятини в моєї хаті - на русню всі шагом марш!
Читайте правду тут:
Офіційно пакет допомоги Україні 60.8млрд
В деталях:
PDA 7.8млрд на України + Ізраїль + Тайвань
FMF 1.6млрд
USAI 13.8 млрд - років через 7+ поставки
Гуманітарна 8.2млрд
Загалом 31.6млрд для України з 60.8млрд
Це якщо врахувати, що з 7.8млрд всі віддадуть Україні
та врахувати USAI поставки десь в 2030 році
і я вже знаю імя теї корови...
Дуже цікава стаття The Economist про те, що Зеленський кричить на генералів, тому що вони там не повідомляють йому достовірну інформацію про положення на фронті. Це знов-таки піар, тому що замість чіткої постановки завдань і контролю у нас крики, сцени, акторська гра. На жаль, президент зараз обрав собі роль просто актора, який зачитує тексти, який готує апарат Єрмака, який проводить лінію, яку визначає в багатьох питаннях економіки, внутрішньої політики Єрмак. І вплив Єрмака зараз визначальний. В багатьох питаннях всі розуміють, що комунікація з Зеленським недієва. Важливо будувати стосунки з Єрмаком. Єрмакізація влади також не має прецедентів в історії України. Джерело:
https://www.youtube.com/watch?v=TzyEvRxNLH4&t=1612s- https://www.youtube.com/watch?v=TzyEvRxNLH4&t=1612s-
а це йому відповідь
Это зеркальное повторение февраля 2022: ни оборонительных сооружений, ни минных полей. Ничему не учатся. То ли клиническ идиоты, то ли супер кроты ФСБ во владе. Но Зеленский утверждает, что виноват Запад.
"Россия сама на своих каналах показивает наши укрепления на Харьковском направлении, ето уже факт того, что укрепления есть. Кроме того, в Украине ДБР ведет уголовное производство касательно оборони Харьковского направления. Ето производство открито против военних!, которие отвечали за укрепления 1-2 линии. И ети работи должни били вестись еще при Залужном кстати. А гражданские власти отвечали и отвечают только за третью линию оборони. Но видимо вопрос сложний для Юрия и он привично сьезжает на обсуждение влади и Зеленского всегда."
Швець йому
открыть уголовные дела против военных- это верх цинизма и идиотизма. Бойцы на передовой должны воевать, а укрепления должны строить инженерные части. А по фирмам-однодневкам во главе с мутными персонажами ДБР не открыло расследование? Свалить коррупцию и головотяпство чиновников на военных- это верный путь напрочь убить мобилизацию.
Вам не здається.
А це означає чи не пряму участь США у війні з пітьмою.
Інакше F-16 стануть "бачити" лише на дистанцію власної вбудованої РЛС, тобто втратять головну перевагу над рашистськими винищувачами, тому можуть збиватись, як СУшки і МіГи.
Україна через таке кволе постачання зброї , і лише для сякого такого - захисту ,а не для розгрому русні , фізично не зможе довго стримувати орду . Зброя ще з горем пополам надходить , але людський ресурс - ні . Коли він закінчиться - західна зброя вже стане непотрібною ..В такому випадку орда - залиже рани і полізе далі , тут - до гадалки не ходи . Тоді НАТО однаково прийдеться вступити у війну з мордором .
Зараз він робить найбільшу свою помилку , він своєю нерішучістю лише посилює рашку , ще більше - збуджує апетит у агресора .
я з нею дружу, влада ні... - хочеш автомата?
Нехай готуються прийняти десятки мільойонів українців.
В іншому випадку вони так і будуть жити «занепокоєні» і бездушні.
В деталях:
PDA 7.8млрд на України + Ізраїль + Тайвань
FMF 1.6млрд
USAI 13.8 млрд - років через 7+ поставки
Гуманітарна 8.2млрд
Загалом 31.6млрд для України з 60.8млрд
Це якщо врахувати, що з 7.8млрд всі віддадуть Україні
та врахувати USAI поставки десь в 2030 році
А якщо військова та до кінця року, це
PDA 7.8 (якщо весь віддадуть) + залишок PDA 2.2 (котрий не дали в 2022-2023 роках) + FMF 1.6
В кращому разі 11.6млрд до кінця року на зброю
т.е. на усмотрение прездиента кому давать, как минимум это Украина+Израиль+Тайвань
Всех убедили, что дают 61млрд
Но проблема не в деньгах, а кто может дать оружие за деньги
В Европе явно нет оружия на продажу в достаточном количестве
т.е. лучший вариант был лендлиз, который упорно администрация не хотела давать
Так его на год и принимали, как бабки закончатся надо будет новый пакет принимать. Или втягиваться в переговоры.
Хоча в цей раз дозволили використовувати кошти після 1 жовтня
проте з 61млрд, для України половина
на зброю на 2024-2025 роки тільки PDA 7.8млрд
котрий по закону на всі країни тобто ще + Ізраїль, Тайвань може ще кандидати будуть
FMF 1.6млрд тільки для України
та USAI 13млрд, тільки через 7+ років
А після 01.01.2025 (після 20 січня) - можливо буде інший президент в США