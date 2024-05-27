Пакет допомоги від США на 61 млрд доларів дозволить Україні оборонятися лише до кінця року, - BBC

Військової допомоги США вистачить лише для продовження оборонних операцій до кінця цього року.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це пише ВВС.

Для наступу та визволення окупованих територій наданої США допомоги не вистачить. Як заявив ВВС голова комітету Верховної Ради з питань зовнішньої політики Олександр Мережко, завдяки останньому пакету допомоги від США Україна "матиме більше шансів вижити та утримання лінії фронту". Він також наголосив, що Україні потрібна довгострокова та безперервна підтримка.

"Окрім нестачі озброєння, ситуація ускладнюється і через сумніви союзників України щодо того, яку саме зброю вони готові надавати ЗСУ", – додає BBC.

Як заявив виданню український генерал-лейтенант у відставці Ігор Романенко, що військово-повітряні сили України вже мали б бути посилені винищувачами F-16. Він називає затримку "боягузтвом".

А говорячи про затягування допомоги Україні у Конгресі, Романенко зауважив, що США "організували для росіян шестимісячне вікно можливостей".

Також Мережко зазначив, що такі затримки підкреслюють розбіжності у зовнішній політиці Заходу.

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"Мені здається, що дехто вже погодився на розділ України", – сказав він.

За його словами, Захід, схоже, намагається уникнути повної поразки України, не вступаючи при цьому в прямий конфлікт з Росією.

"Коли ви переслідуєте обидві ці цілі, це позбавляє вас рішучості", – додав нардеп.

Нагадаємо, президент України Володимир Зеленський закликав союзників пришвидшити постачання в Україну нових систем ППО та літаків F-16.

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