Пакет допомоги від США на 61 млрд доларів дозволить Україні оборонятися лише до кінця року, - BBC
Військової допомоги США вистачить лише для продовження оборонних операцій до кінця цього року.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це пише ВВС.
Для наступу та визволення окупованих територій наданої США допомоги не вистачить. Як заявив ВВС голова комітету Верховної Ради з питань зовнішньої політики Олександр Мережко, завдяки останньому пакету допомоги від США Україна "матиме більше шансів вижити та утримання лінії фронту". Він також наголосив, що Україні потрібна довгострокова та безперервна підтримка.
"Окрім нестачі озброєння, ситуація ускладнюється і через сумніви союзників України щодо того, яку саме зброю вони готові надавати ЗСУ", – додає BBC.
Як заявив виданню український генерал-лейтенант у відставці Ігор Романенко, що військово-повітряні сили України вже мали б бути посилені винищувачами F-16. Він називає затримку "боягузтвом".
А говорячи про затягування допомоги Україні у Конгресі, Романенко зауважив, що США "організували для росіян шестимісячне вікно можливостей".
Також Мережко зазначив, що такі затримки підкреслюють розбіжності у зовнішній політиці Заходу.
"Мені здається, що дехто вже погодився на розділ України", – сказав він.
За його словами, Захід, схоже, намагається уникнути повної поразки України, не вступаючи при цьому в прямий конфлікт з Росією.
"Коли ви переслідуєте обидві ці цілі, це позбавляє вас рішучості", – додав нардеп.
Нагадаємо, президент України Володимир Зеленський закликав союзників пришвидшити постачання в Україну нових систем ППО та літаків F-16.
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ідіоти зелені - вам смертей мало?
але жодної даунбасятини в моєї хаті - на русню всі шагом марш!
Читайте правду тут:
Офіційно пакет допомоги Україні 60.8млрд
В деталях:
PDA 7.8млрд на України + Ізраїль + Тайвань
FMF 1.6млрд
USAI 13.8 млрд - років через 7+ поставки
Гуманітарна 8.2млрд
Загалом 31.6млрд для України з 60.8млрд
Це якщо врахувати, що з 7.8млрд всі віддадуть Україні
та врахувати USAI поставки десь в 2030 році
і я вже знаю імя теї корови...
Дуже цікава стаття The Economist про те, що Зеленський кричить на генералів, тому що вони там не повідомляють йому достовірну інформацію про положення на фронті. Це знов-таки піар, тому що замість чіткої постановки завдань і контролю у нас крики, сцени, акторська гра. На жаль, президент зараз обрав собі роль просто актора, який зачитує тексти, який готує апарат Єрмака, який проводить лінію, яку визначає в багатьох питаннях економіки, внутрішньої політики Єрмак. І вплив Єрмака зараз визначальний. В багатьох питаннях всі розуміють, що комунікація з Зеленським недієва. Важливо будувати стосунки з Єрмаком. Єрмакізація влади також не має прецедентів в історії України. Джерело:
https://www.youtube.com/watch?v=TzyEvRxNLH4&t=1612s- https://www.youtube.com/watch?v=TzyEvRxNLH4&t=1612s-
а це йому відповідь
Это зеркальное повторение февраля 2022: ни оборонительных сооружений, ни минных полей. Ничему не учатся. То ли клиническ идиоты, то ли супер кроты ФСБ во владе. Но Зеленский утверждает, что виноват Запад.
"Россия сама на своих каналах показивает наши укрепления на Харьковском направлении, ето уже факт того, что укрепления есть. Кроме того, в Украине ДБР ведет уголовное производство касательно оборони Харьковского направления. Ето производство открито против военних!, которие отвечали за укрепления 1-2 линии. И ети работи должни били вестись еще при Залужном кстати. А гражданские власти отвечали и отвечают только за третью линию оборони. Но видимо вопрос сложний для Юрия и он привично сьезжает на обсуждение влади и Зеленского всегда."
Швець йому
открыть уголовные дела против военных- это верх цинизма и идиотизма. Бойцы на передовой должны воевать, а укрепления должны строить инженерные части. А по фирмам-однодневкам во главе с мутными персонажами ДБР не открыло расследование? Свалить коррупцию и головотяпство чиновников на военных- это верный путь напрочь убить мобилизацию.
Вам не здається.
А це означає чи не пряму участь США у війні з пітьмою.
Інакше F-16 стануть "бачити" лише на дистанцію власної вбудованої РЛС, тобто втратять головну перевагу над рашистськими винищувачами, тому можуть збиватись, як СУшки і МіГи.
Україна через таке кволе постачання зброї , і лише для сякого такого - захисту ,а не для розгрому русні , фізично не зможе довго стримувати орду . Зброя ще з горем пополам надходить , але людський ресурс - ні . Коли він закінчиться - західна зброя вже стане непотрібною ..В такому випадку орда - залиже рани і полізе далі , тут - до гадалки не ходи . Тоді НАТО однаково прийдеться вступити у війну з мордором .
Зараз він робить найбільшу свою помилку , він своєю нерішучістю лише посилює рашку , ще більше - збуджує апетит у агресора .
я з нею дружу, влада ні... - хочеш автомата?
Нехай готуються прийняти десятки мільойонів українців.
В іншому випадку вони так і будуть жити «занепокоєні» і бездушні.
В деталях:
PDA 7.8млрд на України + Ізраїль + Тайвань
FMF 1.6млрд
USAI 13.8 млрд - років через 7+ поставки
Гуманітарна 8.2млрд
Загалом 31.6млрд для України з 60.8млрд
Це якщо врахувати, що з 7.8млрд всі віддадуть Україні
та врахувати USAI поставки десь в 2030 році
А якщо військова та до кінця року, це
PDA 7.8 (якщо весь віддадуть) + залишок PDA 2.2 (котрий не дали в 2022-2023 роках) + FMF 1.6
В кращому разі 11.6млрд до кінця року на зброю
т.е. на усмотрение прездиента кому давать, как минимум это Украина+Израиль+Тайвань
Всех убедили, что дают 61млрд
Но проблема не в деньгах, а кто может дать оружие за деньги
В Европе явно нет оружия на продажу в достаточном количестве
т.е. лучший вариант был лендлиз, который упорно администрация не хотела давать
Так его на год и принимали, как бабки закончатся надо будет новый пакет принимать. Или втягиваться в переговоры.
Хоча в цей раз дозволили використовувати кошти після 1 жовтня
проте з 61млрд, для України половина
на зброю на 2024-2025 роки тільки PDA 7.8млрд
котрий по закону на всі країни тобто ще + Ізраїль, Тайвань може ще кандидати будуть
FMF 1.6млрд тільки для України
та USAI 13млрд, тільки через 7+ років
А після 01.01.2025 (після 20 січня) - можливо буде інший президент в США