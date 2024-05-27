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Новини Війна
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Пакет допомоги від США на 61 млрд доларів дозволить Україні оборонятися лише до кінця року, - BBC

зсу

Військової допомоги США вистачить лише для продовження оборонних операцій до кінця цього року.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це пише ВВС.

Для наступу та визволення окупованих територій наданої США допомоги не вистачить. Як заявив ВВС голова комітету Верховної Ради з питань зовнішньої політики Олександр Мережко, завдяки останньому пакету допомоги від США Україна "матиме більше шансів вижити та утримання лінії фронту". Він також наголосив, що Україні потрібна довгострокова та безперервна підтримка.

"Окрім нестачі озброєння, ситуація ускладнюється і через сумніви союзників України щодо того, яку саме зброю вони готові надавати ЗСУ", – додає BBC.

Як заявив виданню український генерал-лейтенант у відставці Ігор Романенко, що військово-повітряні сили України вже мали б бути посилені винищувачами F-16. Він називає затримку "боягузтвом".

А говорячи про затягування допомоги Україні у Конгресі, Романенко зауважив, що США "організували для росіян шестимісячне вікно можливостей".

Також Мережко зазначив, що такі затримки підкреслюють розбіжності у зовнішній політиці Заходу.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Україна мала отримати F-16 ще два роки тому, - американський генерал Дептул

"Мені здається, що дехто вже погодився на розділ України", – сказав він.

За його словами, Захід, схоже, намагається уникнути повної поразки України, не вступаючи при цьому в прямий конфлікт з Росією.

"Коли ви переслідуєте обидві ці цілі, це позбавляє вас рішучості", – додав нардеп.

Нагадаємо, президент України Володимир Зеленський закликав союзників пришвидшити постачання в Україну нових систем ППО та літаків F-16.

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Автор: 

допомога (8336) США (22737)


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Топ коментарі
+12
а давайте ще раз звільнимо весь геншатаб, а бубу оставимо?
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27.05.2024 07:14
+9
основне завдання для Заходу - то не допустити розширення і перекидання війни на територію НАТО, а Україна як поле бою цілком усіх влаштовує крім українців.
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27.05.2024 07:50
+9
Це пише Швецю ще один
"Россия сама на своих каналах показивает наши укрепления на Харьковском направлении, ето уже факт того, что укрепления есть. Кроме того, в Украине ДБР ведет уголовное производство касательно оборони Харьковского направления. Ето производство открито против военних!, которие отвечали за укрепления 1-2 линии. И ети работи должни били вестись еще при Залужном кстати. А гражданские власти отвечали и отвечают только за третью линию оборони. Но видимо вопрос сложний для Юрия и он привично сьезжает на обсуждение влади и Зеленского всегда."

Швець йому

открыть уголовные дела против военных- это верх цинизма и идиотизма. Бойцы на передовой должны воевать, а укрепления должны строить инженерные части. А по фирмам-однодневкам во главе с мутными персонажами ДБР не открыло расследование? Свалить коррупцию и головотяпство чиновников на военных- это верный путь напрочь убить мобилизацию.
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27.05.2024 07:55
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а давайте ще раз звільнимо весь геншатаб, а бубу оставимо?
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27.05.2024 07:14 Відповісти
А давайте читати тількі твої тупі висери. Краще мовчав би за розумного зійшов.
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27.05.2024 07:27 Відповісти
а давайте щє раз нікому не повіримо і пожремо мняса до зеленого запору по квартальскі так....
ідіоти зелені - вам смертей мало?
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27.05.2024 07:33 Відповісти
віну затягує саме той, хто нетряпкаякась, а ВИРОК УКРАЇНИ
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27.05.2024 07:39 Відповісти
всім допомогну,
але жодної даунбасятини в моєї хаті - на русню всі шагом марш!
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27.05.2024 08:04 Відповісти
А що далі? Знову відоси Найвєлічайшого і заяви, що "місто таке-то знищено, зберігаємо життя військових, відходимо на підготовлені позиції(яких звичайно немає), а потім все відвоюємо і помстимося...". До якого міста бідемо відходити, чи до якого кордону? Що тут тримає Володю, будинок? Ні його будинки по всьому світу. Батьки? Ні, вони вже давно в Ізраїлі чи Італії? Бізнес? Та ні, він його зареєстрував у Швеції(кіношний). А скільки має паспортів Володя? А хто в нього їх перевіряв? Закон принято, що можна мати не менше 3-х. Думаю, що вони в нього і його отчочення є. Я не помилився 73%?
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27.05.2024 08:59 Відповісти
З якою метод українські ЗМІ НАПОЛЕГЛИВО НАМ ******** ЦЕЙ ПИ@ЗДЕЖЬ ПРО 61 млрд

Читайте правду тут:



Офіційно пакет допомоги Україні 60.8млрд
В деталях:
PDA 7.8млрд на України + Ізраїль + Тайвань
FMF 1.6млрд
USAI 13.8 млрд - років через 7+ поставки
Гуманітарна 8.2млрд

Загалом 31.6млрд для України з 60.8млрд
Це якщо врахувати, що з 7.8млрд всі віддадуть Україні
та врахувати USAI поставки десь в 2030 році
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27.05.2024 10:42 Відповісти
зелені - це тупе вимагалово грошей,
і я вже знаю імя теї корови...
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27.05.2024 07:17 Відповісти
Три-пятнадцять - це тупе базікання і пісулькі ні про що. Чудо в нас в країні війна, розкрий очі від американсьгого угару.
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27.05.2024 07:30 Відповісти
Юрій Бутусов-
Дуже цікава стаття The Economist про те, що Зеленський кричить на генералів, тому що вони там не повідомляють йому достовірну інформацію про положення на фронті. Це знов-таки піар, тому що замість чіткої постановки завдань і контролю у нас крики, сцени, акторська гра. На жаль, президент зараз обрав собі роль просто актора, який зачитує тексти, який готує апарат Єрмака, який проводить лінію, яку визначає в багатьох питаннях економіки, внутрішньої політики Єрмак. І вплив Єрмака зараз визначальний. В багатьох питаннях всі розуміють, що комунікація з Зеленським недієва. Важливо будувати стосунки з Єрмаком. Єрмакізація влади також не має прецедентів в історії України. Джерело:
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27.05.2024 07:46 Відповісти
"Прямая информация вам с с Липци : все строй материалы которые туда были завезены валяются в поле зубы дракона как привезли так и высыпали с краю дороги укриплений нет сами с нуля роем окопы"- це допис Швецю від бійця з фронту
https://www.youtube.com/watch?v=TzyEvRxNLH4&t=1612s- https://www.youtube.com/watch?v=TzyEvRxNLH4&t=1612s-
а це йому відповідь

Это зеркальное повторение февраля 2022: ни оборонительных сооружений, ни минных полей. Ничему не учатся. То ли клиническ идиоты, то ли супер кроты ФСБ во владе. Но Зеленский утверждает, что виноват Запад.
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27.05.2024 07:52 Відповісти
Це пише Швецю ще один
"Россия сама на своих каналах показивает наши укрепления на Харьковском направлении, ето уже факт того, что укрепления есть. Кроме того, в Украине ДБР ведет уголовное производство касательно оборони Харьковского направления. Ето производство открито против военних!, которие отвечали за укрепления 1-2 линии. И ети работи должни били вестись еще при Залужном кстати. А гражданские власти отвечали и отвечают только за третью линию оборони. Но видимо вопрос сложний для Юрия и он привично сьезжает на обсуждение влади и Зеленского всегда."

Швець йому

открыть уголовные дела против военных- это верх цинизма и идиотизма. Бойцы на передовой должны воевать, а укрепления должны строить инженерные части. А по фирмам-однодневкам во главе с мутными персонажами ДБР не открыло расследование? Свалить коррупцию и головотяпство чиновников на военных- это верный путь напрочь убить мобилизацию.
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27.05.2024 07:55 Відповісти
готова ло бану від ЦН - але неможливо вже терпіти виття на партнерів ... Вони повинні агентам рашки надавати свою зброю для чого? на БАНКОВІЙ АГЕНТИ КРЕМЛЯ! не можуть просто дебіли відрізати голову генералітету рятівнику України
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27.05.2024 07:58 Відповісти
жаб би робити з ціх тамадів - не було б зеленіших в світи жаб...
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27.05.2024 10:52 Відповісти
"Мені здається, що дехто вже погодився на розділ України" Джерело:

Вам не здається.
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27.05.2024 07:17 Відповісти
73 згодні..
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27.05.2024 07:24 Відповісти
Cитуація може змінитися, і важливо, щоб Україна продовжувала співпрацю зі своїми союзниками та партнерами.
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27.05.2024 07:20 Відповісти
У зелених блазнів в усьому винен Захід
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27.05.2024 07:21 Відповісти
Помагаите сильніше - бо Украіна проти рашки маленька
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27.05.2024 07:27 Відповісти
по перше зелені попереджували партнерів, шо кацапня нападе на Україну, але захід жував шашликі ...
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27.05.2024 07:29 Відповісти
Марʼяна з Козирем ще не усіх патріотів та професійних захиснікв України вижила , щоб F-16 вже почали надходити ?
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27.05.2024 07:42 Відповісти
Нічого. До кінця року асфальтні заводи України збільшать потужність.
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27.05.2024 07:30 Відповісти
Боягузство по F-16 стосується США, оскільки щоби використовувати ці літаки за призначенням, як літаючі платформи з обізнаністю повітряного простору та цілевказанням в радіусі до 300 км, потрібна підтримка американських засобів ДРЛВ.
А це означає чи не пряму участь США у війні з пітьмою.
Інакше F-16 стануть "бачити" лише на дистанцію власної вбудованої РЛС, тобто втратять головну перевагу над рашистськими винищувачами, тому можуть збиватись, як СУшки і МіГи.
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27.05.2024 07:36 Відповісти
під генарілітетом за списком від Безуглої?
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27.05.2024 07:40 Відповісти
На войне танки горят, самолеты сбиваются. А это удар по имиджу идеального и невероятного Запада. Вы еще не поняли? Для Запада имидж это все.
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27.05.2024 07:45 Відповісти
Україна нікому не потрібна крім українців, тому так воно і є. Україна дуже цікавила Захід, коли була озброєна до зубів після розвалу совка і складалася у своїй більшості з дружнього до росіян населення. А от путін зробить усе, щоб завоювати Україну, бо він хоче ввійти в історію як 'собіратєль зємель' і він реально ******** на цьому, так і zіганута бидло-маса кацапів не проти розширення їх 'вєлікой імпєріі' будь-яким способом.
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27.05.2024 07:45 Відповісти
основне завдання для Заходу - то не допустити розширення і перекидання війни на територію НАТО, а Україна як поле бою цілком усіх влаштовує крім українців.
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27.05.2024 07:50 Відповісти
Війна неминуче прийде на Захід , і це вже майже невідворотно ,, хоч він з усіх сил і опирається усвідомленню того факту що ***** веде війну проти нього , а не лише проти України .
Україна через таке кволе постачання зброї , і лише для сякого такого - захисту ,а не для розгрому русні , фізично не зможе довго стримувати орду . Зброя ще з горем пополам надходить , але людський ресурс - ні . Коли він закінчиться - західна зброя вже стане непотрібною ..В такому випадку орда - залиже рани і полізе далі , тут - до гадалки не ходи . Тоді НАТО однаково прийдеться вступити у війну з мордором .
Зараз він робить найбільшу свою помилку , він своєю нерішучістю лише посилює рашку , ще більше - збуджує апетит у агресора .
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27.05.2024 08:31 Відповісти
можливо так воно і станеться, але ці проблеми вже будуть вирішувати інші політики, а ті, що зараз є на Заході не дуже цим переймаються, вони думають, що роблять правильно, бо вимотують ворога на чужій території чужими руками, а собі забезпечують лише технічний прогрес і вирішують демографічні проблеми за рахунок біженців, так що вони зараз переконані, що роблять вигідно для себе, а отже правильно.
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27.05.2024 08:43 Відповісти
і бачить Боже, я до кінця намагався бути чемним...
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27.05.2024 08:13 Відповісти
ти б краще з головою подружився, а не з 'чемністю'
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27.05.2024 08:44 Відповісти
в цьому вся і проблема, *****,
я з нею дружу, влада ні... - хочеш автомата?
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27.05.2024 08:49 Відповісти
якщо людина намагаєтся 'вирішувати' державні проблеми, а ніяким боком до держави не залучена, то це вже є доказом, що вона не дружить з головою
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27.05.2024 08:52 Відповісти
Час попередити захід що заборону залишати теріторію України буде скасовано для всіх в Україні у випадку ненадання справжньої військової допомоги у великій кількості і відмови захистити небо на Україною, заради спасіння українців бо вони не мають бути незахищеними мішенями в цьому театрі співчуттів і занепокоєнь.
Нехай готуються прийняти десятки мільойонів українців.
В іншому випадку вони так і будуть жити «занепокоєні» і бездушні.
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27.05.2024 08:20 Відповісти
И что, украинцы оставят страну кацапам? Назло бабушке?
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27.05.2024 08:41 Відповісти
А не боїшся, що Захід попередить українців про те, що статус тимчасового захисту скасовується і всі мають повернутися в Україну, тобто, УРСР, де кацапи поставлять президентом яника чи мертвечука? В 1945 Захід видав сталіну всіх, кого той захотів. Тепер такого не буде, правда ж?)
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27.05.2024 08:57 Відповісти
На что тратится такое огромное количество денег. Ведь все оружие Украина получает от Запада.
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27.05.2024 08:36 Відповісти
Яке "агромноє"? Ви хоч розумієте ціну війни? Снаряд за 5 тис. євро. А ми вже нічого не виробляємо і не купуємо військового? А зарплати для ЗСУ? Це насправді копійки для війни.
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27.05.2024 09:00 Відповісти
Офіційно пакет допомоги Україні 60.8млрд
В деталях:
PDA 7.8млрд на України + Ізраїль + Тайвань
FMF 1.6млрд
USAI 13.8 млрд - років через 7+ поставки
Гуманітарна 8.2млрд

Загалом 31.6млрд для України з 60.8млрд
Це якщо врахувати, що з 7.8млрд всі віддадуть Україні
та врахувати USAI поставки десь в 2030 році

А якщо військова та до кінця року, це
PDA 7.8 (якщо весь віддадуть) + залишок PDA 2.2 (котрий не дали в 2022-2023 роках) + FMF 1.6
В кращому разі 11.6млрд до кінця року на зброю
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27.05.2024 09:24 Відповісти
А зачем тогда нужно было полгода волать что все из-за Америки? Европа не могла дать эти 7.8 миллиардов? Politico недавно написал что Янукович с приспешниками за три года вывел на счета в европейских странах от 37 до 100 миллиардов долларов. Почему им не вернуть хотя бы часть?
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27.05.2024 09:37 Відповісти
7.8 это помощь для всех стран мира по закону,
т.е. на усмотрение прездиента кому давать, как минимум это Украина+Израиль+Тайвань

Всех убедили, что дают 61млрд

Но проблема не в деньгах, а кто может дать оружие за деньги
В Европе явно нет оружия на продажу в достаточном количестве

т.е. лучший вариант был лендлиз, который упорно администрация не хотела давать
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27.05.2024 11:02 Відповісти
Як показла історія війни в Україні, для Верховного головне відоси і телемрафон, щоб тримати в тонусі своє бидло, щоб рейтинг не спав, щоб він міг доїти Україну разом зі своїми 6-ма менеджерми дог того часу, поки нарід не опам'ятється. Зброя - то для лохів. Не виробляв, не виробляє і не збирається виробляти. У нього особисто все нормльно, він "никаму ничего не должен". А там далі втеча, обикновенна втеча. Перші прихвостні, такі як абдристович і шифір не дадуть збрехати. Вони вже виїхали і вивезли частину бабла Вовки, прикордонники і таможня мабуть особисто завантажували вантаж і ставили пломби.
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27.05.2024 09:14 Відповісти
Великое открытие Америки ))
Так его на год и принимали, как бабки закончатся надо будет новый пакет принимать. Или втягиваться в переговоры.
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27.05.2024 11:24 Відповісти
я боюсь запитати, а що буде після 01.01.25??
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28.05.2024 01:08 Відповісти
Рік мається завжди фіскальний - тобто до 1 жовтня
Хоча в цей раз дозволили використовувати кошти після 1 жовтня
проте з 61млрд, для України половина
на зброю на 2024-2025 роки тільки PDA 7.8млрд
котрий по закону на всі країни тобто ще + Ізраїль, Тайвань може ще кандидати будуть
FMF 1.6млрд тільки для України

та USAI 13млрд, тільки через 7+ років

А після 01.01.2025 (після 20 січня) - можливо буде інший президент в США
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28.05.2024 20:29 Відповісти
 
 