БПЛА атаковали объекты вблизи "дворца Путина" в российском Геленджике
В ночь на 27 мая 2024 года беспилотники атаковали объекты в российском Геленджике, поблизости расположен "дворец" российского диктатора Путина.
Об этом сообщает российская служба "Радио свобода", передает Цензор.НЕТ.
"В селе Криница обломки одного из аппаратов повредили недостроенное здание. В хуторе Джанхот беспилотник упал на деревья, пожар потушен. По предварительной информации, пострадавших нет", - сказал губернатор края Вениамин Кондратьев. Он утверждает, что все дроны были подавлены силами ПВО.
Минобороны оккупантов сообщило, что в Краснодарском крае ночью было уничтожено 4 БПЛА.
Неподалеку хутора Джанхот на мысе Идокопас находятся имение и дворец, построенные, как утверждают расследования, для российского диктатора Путина. В селе Криница строили винный завод "Старый Прованс" для переработки выращенного в имении винограда.
В 2021 году Владимир Путин заявил, что "дворец" ему не принадлежит и он никогда там не был. Прямых доказательств того, что Путин действительно жил или бывал в этом доме, нет, однако из документов очевидно, что к нему имеет отношение ближайшее окружение Путина. Владельцем здания назвал себя друг Путина бизнесмен Аркадий Ротенберг. После 2021 года ни он, ни Путин не говорили о дворце и его судьбе.
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Колись в інституті ми називали такий стиль "поццо палаццо".
Чому ми власною зброєю не розбомбили той палац?
Щось це нагадує палац Ахметова в Донецьку- навколо влучали , а в палац - ні
Якісь домовленості?
навіть назву придумав : "Вільний Черкес"