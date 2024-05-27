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Новости
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БПЛА атаковали объекты вблизи "дворца Путина" в российском Геленджике

Дрони атакували об’єкти поблизу палацу Путіна

В ночь на 27 мая 2024 года беспилотники атаковали объекты в российском Геленджике, поблизости расположен "дворец" российского диктатора Путина.

Об этом сообщает российская служба "Радио свобода", передает Цензор.НЕТ.

"В селе Криница обломки одного из аппаратов повредили недостроенное здание. В хуторе Джанхот беспилотник упал на деревья, пожар потушен. По предварительной информации, пострадавших нет", - сказал губернатор края Вениамин Кондратьев. Он утверждает, что все дроны были подавлены силами ПВО.

Минобороны оккупантов сообщило, что в Краснодарском крае ночью было уничтожено 4 БПЛА.

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Неподалеку хутора Джанхот на мысе Идокопас находятся имение и дворец, построенные, как утверждают расследования, для российского диктатора Путина. В селе Криница строили винный завод "Старый Прованс" для переработки выращенного в имении винограда.

В 2021 году Владимир Путин заявил, что "дворец" ему не принадлежит и он никогда там не был. Прямых доказательств того, что Путин действительно жил или бывал в этом доме, нет, однако из документов очевидно, что к нему имеет отношение ближайшее окружение Путина. Владельцем здания назвал себя друг Путина бизнесмен Аркадий Ротенберг. После 2021 года ни он, ни Путин не говорили о дворце и его судьбе.

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Автор: 

путин владимир (31239) россия (95481)


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Топ комментарии
+10
Село Криниця. Орки хоч в курсі, що це українська назва села? І карта України за 1918 рік не міф, а правда ))
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27.05.2024 14:22
+3
Зе не даст ударить по дворцу, а то ответка от путлера будет по дворцам украинских олигархов
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27.05.2024 14:12
+3
а оце вже по серйозному ляпас, не якісь там НПЗ
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27.05.2024 14:13
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ПРийомна комісія попросила у Єрмака зробити тестування дварца. Він же тепер з Безуглою керують в ЗСУ?
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27.05.2024 13:59 Ответить
Палац, пля...
Колись в інституті ми називали такий стиль "поццо палаццо".
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27.05.2024 14:02 Ответить
А що з будівлею не так , хонка межигірська краща ? ((
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27.05.2024 14:37 Ответить
Хонка з дерева, а тутА камЄнь
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27.05.2024 14:40 Ответить
Ми хочемо , щоб нам дозволили західною зброєю бомбувати територію ворога.
Чому ми власною зброєю не розбомбили той палац?
Щось це нагадує палац Ахметова в Донецьку- навколо влучали , а в палац - ні
Якісь домовленості?
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27.05.2024 14:07 Ответить
А ви сумніваєтесь?
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27.05.2024 14:41 Ответить
літаючі "Бобри" потроху добираються до бункера криси.
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27.05.2024 14:10 Ответить
Атака на палац наближає перемогу?!
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27.05.2024 14:10 Ответить
Тренуються
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27.05.2024 14:14 Ответить
А ти не задумувався над тим що в "господарських" будівлях навколо палацу можуть дислокуваться комплекси ППО? Нам зараз головне - "випалить" кацапам систему ППО - щоб нашим літакам було легше літать над Кацапією Спалять там - не буде чим "заткнуть дірку" на фронті!
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27.05.2024 15:03 Ответить
знову гнилі понти
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28.05.2024 00:25 Ответить
Зе не даст ударить по дворцу, а то ответка от путлера будет по дворцам украинских олигархов
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27.05.2024 14:12 Ответить
а оце вже по серйозному ляпас, не якісь там НПЗ
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27.05.2024 14:13 Ответить
Пристрілка?
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27.05.2024 14:14 Ответить
Село Криниця. Орки хоч в курсі, що це українська назва села? І карта України за 1918 рік не міф, а правда ))
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27.05.2024 14:22 Ответить
На жаль, назва села не відображає в 2024 році духу тих людей, які там живуть. Мапа 1918 відображала землі України за мовним принципом, але події громадянської війни (кубанські кАзаки підтримали червоносраких) та подальші події в СРСР та орді (кубанці самі відмовлялися від українства і писали себе руцькими) ситуацію змінили.
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27.05.2024 16:32 Ответить
Які ізконно уzкіє назви мису, хутора)))
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27.05.2024 14:27 Ответить
А што нам , дєрєвню вададиркай тіперь називать?
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27.05.2024 14:32 Ответить
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27.05.2024 16:08 Ответить
Почему за 3 года войны еще ниразу не прилетало по дворцу КаДырова? Чтобы оно обосралось там со своими козами.
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27.05.2024 16:24 Ответить
ото был бы прикол когда КаДыркин потребовал бы от ***** отдать ему половину ПВО для защиты своей резиденции
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27.05.2024 16:26 Ответить
ганий вийде 5-зірковий готель з цього палацу, після дерусифікації Кубані

навіть назву придумав : "Вільний Черкес"
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27.05.2024 17:29 Ответить
Замечательный мужик дрон направил в Геленджик!
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27.05.2024 18:30 Ответить
 
 