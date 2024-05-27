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Новини
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БПЛА атакували об’єкти поблизу "палацу Путіна" у російському Геленджику

Дрони атакували об’єкти поблизу палацу Путіна

У ніч проти 27 травня 2024 року безпілотники атакували об’єкти у російському Геленджику, поблизу розташовано "палац" російського диктатора Путіна.

Про це повідомляє російська служба "Радио свобода", передає Цензор.НЕТ.

"У селі Криниця уламки одного з апаратів пошкодили недобудовану будівлю. У хуторі Джанхот безпілотник упав на дерева, пожежу загашено. За попередньою інформацією, постраждалих немає", - сказав губернатор краю Веніамін Кондратьєв. Він стверджує, що всі дрони було придушено силами ППО.

Міноборони окупантів повідомило, що в Краснодарському краї вночі було знищено 4 БПЛА.

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Неподалік хутора Джанхот на мисі Ідокопас знаходяться маєток і палац, збудовані, як стверджують розслідування, для російського диктатора Путіна. У селі Криниця будували винний завод "Старий Прованс" для переробки вирощеного у маєтку винограду.

2021 року Володимир Путін заявив, що "палац" йому не належить і він ніколи там не був. Прямих доказів того, що Путін справді жив чи бував у цьому будинку, немає, однак із документів очевидно, що до нього має відношення найближче оточення Путіна. Власником будівлі назвав себе друг Путіна бізнесмен Аркадій Ротенберг. Після 2021 року ні він, ні Путін не говорили про палац та його долю.

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Автор: 

путін володимир (23790) росія (65098)


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Топ коментарі
+10
Село Криниця. Орки хоч в курсі, що це українська назва села? І карта України за 1918 рік не міф, а правда ))
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27.05.2024 14:22
+3
Зе не даст ударить по дворцу, а то ответка от путлера будет по дворцам украинских олигархов
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27.05.2024 14:12
+3
а оце вже по серйозному ляпас, не якісь там НПЗ
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27.05.2024 14:13
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ПРийомна комісія попросила у Єрмака зробити тестування дварца. Він же тепер з Безуглою керують в ЗСУ?
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27.05.2024 13:59 Відповісти
Палац, пля...
Колись в інституті ми називали такий стиль "поццо палаццо".
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27.05.2024 14:02 Відповісти
А що з будівлею не так , хонка межигірська краща ? ((
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27.05.2024 14:37 Відповісти
Хонка з дерева, а тутА камЄнь
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27.05.2024 14:40 Відповісти
Ми хочемо , щоб нам дозволили західною зброєю бомбувати територію ворога.
Чому ми власною зброєю не розбомбили той палац?
Щось це нагадує палац Ахметова в Донецьку- навколо влучали , а в палац - ні
Якісь домовленості?
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27.05.2024 14:07 Відповісти
А ви сумніваєтесь?
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27.05.2024 14:41 Відповісти
літаючі "Бобри" потроху добираються до бункера криси.
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27.05.2024 14:10 Відповісти
Атака на палац наближає перемогу?!
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27.05.2024 14:10 Відповісти
Тренуються
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27.05.2024 14:14 Відповісти
А ти не задумувався над тим що в "господарських" будівлях навколо палацу можуть дислокуваться комплекси ППО? Нам зараз головне - "випалить" кацапам систему ППО - щоб нашим літакам було легше літать над Кацапією Спалять там - не буде чим "заткнуть дірку" на фронті!
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27.05.2024 15:03 Відповісти
знову гнилі понти
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28.05.2024 00:25 Відповісти
Зе не даст ударить по дворцу, а то ответка от путлера будет по дворцам украинских олигархов
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27.05.2024 14:12 Відповісти
а оце вже по серйозному ляпас, не якісь там НПЗ
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27.05.2024 14:13 Відповісти
Пристрілка?
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27.05.2024 14:14 Відповісти
Село Криниця. Орки хоч в курсі, що це українська назва села? І карта України за 1918 рік не міф, а правда ))
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27.05.2024 14:22 Відповісти
На жаль, назва села не відображає в 2024 році духу тих людей, які там живуть. Мапа 1918 відображала землі України за мовним принципом, але події громадянської війни (кубанські кАзаки підтримали червоносраких) та подальші події в СРСР та орді (кубанці самі відмовлялися від українства і писали себе руцькими) ситуацію змінили.
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27.05.2024 16:32 Відповісти
Які ізконно уzкіє назви мису, хутора)))
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27.05.2024 14:27 Відповісти
А што нам , дєрєвню вададиркай тіперь називать?
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27.05.2024 14:32 Відповісти
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27.05.2024 16:08 Відповісти
Почему за 3 года войны еще ниразу не прилетало по дворцу КаДырова? Чтобы оно обосралось там со своими козами.
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27.05.2024 16:24 Відповісти
ото был бы прикол когда КаДыркин потребовал бы от ***** отдать ему половину ПВО для защиты своей резиденции
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27.05.2024 16:26 Відповісти
ганий вийде 5-зірковий готель з цього палацу, після дерусифікації Кубані

навіть назву придумав : "Вільний Черкес"
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27.05.2024 17:29 Відповісти
Замечательный мужик дрон направил в Геленджик!
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27.05.2024 18:30 Відповісти
 
 