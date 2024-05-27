БПЛА атакували об’єкти поблизу "палацу Путіна" у російському Геленджику

У ніч проти 27 травня 2024 року безпілотники атакували об’єкти у російському Геленджику, поблизу розташовано "палац" російського диктатора Путіна.

Про це повідомляє російська служба "Радио свобода", передає Цензор.НЕТ.

"У селі Криниця уламки одного з апаратів пошкодили недобудовану будівлю. У хуторі Джанхот безпілотник упав на дерева, пожежу загашено. За попередньою інформацією, постраждалих немає", - сказав губернатор краю Веніамін Кондратьєв. Він стверджує, що всі дрони було придушено силами ППО.

Міноборони окупантів повідомило, що в Краснодарському краї вночі було знищено 4 БПЛА.

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Неподалік хутора Джанхот на мисі Ідокопас знаходяться маєток і палац, збудовані, як стверджують розслідування, для російського диктатора Путіна. У селі Криниця будували винний завод "Старий Прованс" для переробки вирощеного у маєтку винограду.

2021 року Володимир Путін заявив, що "палац" йому не належить і він ніколи там не був. Прямих доказів того, що Путін справді жив чи бував у цьому будинку, немає, однак із документів очевидно, що до нього має відношення найближче оточення Путіна. Власником будівлі назвав себе друг Путіна бізнесмен Аркадій Ротенберг. Після 2021 року ні він, ні Путін не говорили про палац та його долю.

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