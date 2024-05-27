В течение суток Силы обороны юга ликвидировали 95 оккупантов и 9 единиц вооружения и военной техники россиян
Силы обороны юга в дальнейшем наносят огневое поражение по местам дислокации врага, огневым позициям и тылам. За сутки уничтожено 95 оккупантов.
Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщают Силы обороны юга.
Отмечается, что в течение суток получено подтверждение об уменьшении количества личного состава противника на 95 человек.
Также россияне потеряли 9 единиц вооружения и военной техники, в частности:
- 1 реактивная система залпового огня "Град";
- 1 танк;
- 2 пушки;
- 2 единицы авто-бронетехники;
- 2 станции радиоэлектронной борьбы, из них 1 "Житель" и 1 "Гроза";
- 1 командно-штабная машина обеспечения связи.
Кроме того, украинские защитники уничтожили 2 места хранения боеприпасов, 2 наблюдательных пункта, 1 огневую позицию и 2 блиндажа.
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