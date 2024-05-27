В течение суток Силы обороны юга ликвидировали 95 оккупантов и 9 единиц вооружения и военной техники россиян

Силы обороны юга в дальнейшем наносят огневое поражение по местам дислокации врага, огневым позициям и тылам. За сутки уничтожено 95 оккупантов.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщают Силы обороны юга.

Отмечается, что в течение суток получено подтверждение об уменьшении количества личного состава противника на 95 человек.

Также россияне потеряли 9 единиц вооружения и военной техники, в частности:

1 реактивная система залпового огня "Град";

1 танк;

2 пушки;

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2 единицы авто-бронетехники;

2 станции радиоэлектронной борьбы, из них 1 "Житель" и 1 "Гроза";

1 командно-штабная машина обеспечения связи.

Кроме того, украинские защитники уничтожили 2 места хранения боеприпасов, 2 наблюдательных пункта, 1 огневую позицию и 2 блиндажа.

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