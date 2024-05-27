Упродовж доби Сили оборони півдня ліквідували 95 окупантів та 9 одиниць озброєння й військової техніки росіян
Сили оборони півдня надалі завдають вогневого ураження по місцях дислокації ворога, вогневих позиціях і тилах. За добу знищено 95 окупантів.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляють Сили оборони півдня.
Зазначається, що протягом доби отримано підтвердження про зменшення кількості особового складу противника на 95 осіб.
Також росіяни втратили 9 одиниць озброєння та військової техніки, зокрема:
- 1 реактивна система залпового вогню "Град";
- 1 танк;
- 2 гармати;
- 2 одиниці авто-бронетехніки;
- 2 станції радіоелектронної боротьби, з них 1 "Житель" та 1 "Гроза";
- 1 командно-штабна машина забезпечення зв’язку.
Крім того, українські захисники знищили 2 місця зберігання боєприпасів, 2 спостережні пункти, 1 вогневу позицію та 2 бліндажі.
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