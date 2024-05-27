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энергетика (2466) Укрэнерго (640) отключение света (397)

"Укрэнерго" не прогнозирует отключения света 28 мая

28 травня не відключатимуть світло

НЭК "Укрэнерго" сообщило что не прогнозирует применение графиков отключений электроэнергии на 28 мая.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу "Укрэнерго".

В частности, в компании отмечают, что отключения не прогнозируются.

Однако при изменении ситуации в энергосистеме о применении мер ограничения потребления будет сообщено дополнительно.

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Почему отключают свет

Как сообщалось, с конца марта Россия возобновила массированные атаки на энергетические объекты в Украине. В частности, разрушениям подверглись Бурштынская, Ладыжинская, Змиевская, Трипольская ТЭС, а также гидроэлектростанции. В целом правительство оценивает потерю генерирующих мощностей на уровне 8 ГВт.

Из-за дефицита мощности в результате обстрелов оператор энергосистемы НЭК "Укрэнерго" с начала мая начал ограничивать энергопитание промышленности, а с 14 мая ограничения электроснабжения распространили на бытовых потребителей.

Председатель правления НЭК "Укрэнерго" Владимир Кудрицкий предупреждал, что ситуация в энергосистеме может улучшиться уже на этой неделе, однако полностью избежать отключений не удастся ни летом, ни осенью.
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Укренерго, краще допомагайте Україні перемагати ворога, ніж палки в колеса ставити.
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27.05.2024 19:13 Ответить
Що ж це так раптом ,то не вистачало електроенергії ,а це вже вистачає ,що вже кабмін затвердив нові тарифи і одразу стало вистачати електроенергії ?
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27.05.2024 21:33 Ответить
Один енергоблок вивели з ремонту. І тарифи вже узгоджено.
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27.05.2024 22:29 Ответить
То похолодало ,то потепліло ,то підключили сонячні батареї ,то вивели енергоблок з ремонту ,а завтра які казочки будуть розповідати ?
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27.05.2024 22:39 Ответить
Вони вже геть людей за дебілів тримають? А те що ціна в 6 грн(чи скільки вони там хочуть) допоможе бути всім з електроенергією,ну це взагалі маячня .
Де сотні мільйонів допомоги на електроустаткування, де сотні і тисячі одиниць трансформаторів, кабелів ітд які нам передавали.
Що бл , ахмєтав і щєля меньше почали на карман отримувати, то потрібно людей добити?
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27.05.2024 21:44 Ответить
Усі гарячі голови вже на фронті полягли, з решти можна тепер мотузки вити...
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27.05.2024 22:32 Ответить
А решта їх пошле на куй і взагалі не платитиме нічого.
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27.05.2024 22:37 Ответить
 
 