"Укрэнерго" не прогнозирует отключения света 28 мая
НЭК "Укрэнерго" сообщило что не прогнозирует применение графиков отключений электроэнергии на 28 мая.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу "Укрэнерго".
В частности, в компании отмечают, что отключения не прогнозируются.
Однако при изменении ситуации в энергосистеме о применении мер ограничения потребления будет сообщено дополнительно.
Почему отключают свет
Как сообщалось, с конца марта Россия возобновила массированные атаки на энергетические объекты в Украине. В частности, разрушениям подверглись Бурштынская, Ладыжинская, Змиевская, Трипольская ТЭС, а также гидроэлектростанции. В целом правительство оценивает потерю генерирующих мощностей на уровне 8 ГВт.
Из-за дефицита мощности в результате обстрелов оператор энергосистемы НЭК "Укрэнерго" с начала мая начал ограничивать энергопитание промышленности, а с 14 мая ограничения электроснабжения распространили на бытовых потребителей.
Председатель правления НЭК "Укрэнерго" Владимир Кудрицкий предупреждал, что ситуация в энергосистеме может улучшиться уже на этой неделе, однако полностью избежать отключений не удастся ни летом, ни осенью.
Пожалуйста, подождите...
І тарифи вже узгоджено.
Де сотні мільйонів допомоги на електроустаткування, де сотні і тисячі одиниць трансформаторів, кабелів ітд які нам передавали.
Що бл , ахмєтав і щєля меньше почали на карман отримувати, то потрібно людей добити?