"Укренерго" не прогнозує відключень світла 28 травня

НЕК "Укренерго" повідомило що не прогнозує застосування графіків відключень електроенергії на 28 травня.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу "Укренерго".

Так в компанії зазначають, що відключення не прогнозуються.

Однак при зміні ситуації в енергосистемі про застосування заходів обмеження споживання буде повідомлено додатково.

Читайте: Столичний фунікулер тимчасово зупинив роботу через відсутність напруги

Чому відключають світло

Як повідомлялося, з кінця березня Росія відновила масовані атаки на енергетичні об'єкти в Україні. Зокрема, руйнувань зазнали Бурштинська, Ладижинська, Зміївська, Трипільська ТЕС, а також гідроелектростанції. Загалом уряд оцінює втрату генеруючих потужностей на рівні 8 ГВт.

Через дефіцит потужності внаслідок обстрілів оператор енергосистеми НЕК "Укренерго" з початку травня почав обмежувати енергоживлення промисловості, а з 14 травня обмеження електропостачання поширили на побутових споживачів.

Голова правління НЕК "Укренерго" Володимир Кудрицький попереджав, що ситуація в енергосистемі може поліпшитись вже цього тижня, проте повністю уникнути відключень не вдасться ні влітку, ні восени.