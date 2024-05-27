"Укренерго" не прогнозує відключень світла 28 травня
НЕК "Укренерго" повідомило що не прогнозує застосування графіків відключень електроенергії на 28 травня.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу "Укренерго".
Так в компанії зазначають, що відключення не прогнозуються.
Однак при зміні ситуації в енергосистемі про застосування заходів обмеження споживання буде повідомлено додатково.
Чому відключають світло
Як повідомлялося, з кінця березня Росія відновила масовані атаки на енергетичні об'єкти в Україні. Зокрема, руйнувань зазнали Бурштинська, Ладижинська, Зміївська, Трипільська ТЕС, а також гідроелектростанції. Загалом уряд оцінює втрату генеруючих потужностей на рівні 8 ГВт.
Через дефіцит потужності внаслідок обстрілів оператор енергосистеми НЕК "Укренерго" з початку травня почав обмежувати енергоживлення промисловості, а з 14 травня обмеження електропостачання поширили на побутових споживачів.
Голова правління НЕК "Укренерго" Володимир Кудрицький попереджав, що ситуація в енергосистемі може поліпшитись вже цього тижня, проте повністю уникнути відключень не вдасться ні влітку, ні восени.
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І тарифи вже узгоджено.
Де сотні мільйонів допомоги на електроустаткування, де сотні і тисячі одиниць трансформаторів, кабелів ітд які нам передавали.
Що бл , ахмєтав і щєля меньше почали на карман отримувати, то потрібно людей добити?