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"Укренерго" не прогнозує відключень світла 28 травня

28 травня не відключатимуть світло

НЕК "Укренерго" повідомило що не прогнозує застосування графіків відключень електроенергії на 28 травня.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу "Укренерго".

Так в компанії зазначають, що відключення не прогнозуються. 

Однак при зміні ситуації в енергосистемі про застосування заходів обмеження споживання буде повідомлено додатково.

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Чому відключають світло

Як повідомлялося, з кінця березня Росія відновила масовані атаки на енергетичні об'єкти в Україні. Зокрема, руйнувань зазнали Бурштинська, Ладижинська, Зміївська, Трипільська ТЕС, а також гідроелектростанції. Загалом уряд оцінює втрату генеруючих потужностей на рівні 8 ГВт.

Через дефіцит потужності внаслідок обстрілів оператор енергосистеми НЕК "Укренерго" з початку травня почав обмежувати енергоживлення промисловості, а з 14 травня обмеження електропостачання поширили на побутових споживачів.

Голова правління НЕК "Укренерго" Володимир Кудрицький попереджав, що ситуація в енергосистемі може поліпшитись вже цього тижня, проте повністю уникнути відключень не вдасться ні влітку, ні восени.

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енергетика (2592) Укренерго (2691) відключення світла (1087)


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Укренерго, краще допомагайте Україні перемагати ворога, ніж палки в колеса ставити.
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27.05.2024 19:13 Відповісти
Що ж це так раптом ,то не вистачало електроенергії ,а це вже вистачає ,що вже кабмін затвердив нові тарифи і одразу стало вистачати електроенергії ?
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27.05.2024 21:33 Відповісти
Один енергоблок вивели з ремонту. І тарифи вже узгоджено.
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27.05.2024 22:29 Відповісти
То похолодало ,то потепліло ,то підключили сонячні батареї ,то вивели енергоблок з ремонту ,а завтра які казочки будуть розповідати ?
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27.05.2024 22:39 Відповісти
Вони вже геть людей за дебілів тримають? А те що ціна в 6 грн(чи скільки вони там хочуть) допоможе бути всім з електроенергією,ну це взагалі маячня .
Де сотні мільйонів допомоги на електроустаткування, де сотні і тисячі одиниць трансформаторів, кабелів ітд які нам передавали.
Що бл , ахмєтав і щєля меньше почали на карман отримувати, то потрібно людей добити?
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27.05.2024 21:44 Відповісти
Усі гарячі голови вже на фронті полягли, з решти можна тепер мотузки вити...
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27.05.2024 22:32 Відповісти
А решта їх пошле на куй і взагалі не платитиме нічого.
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27.05.2024 22:37 Відповісти
 
 