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В бою против оккупантов погиб лейтенант ССО Константин Михальчук (Генерал)

27 мая в боях с российскими оккупантами на Харьковщине погиб лейтенант ССО Константин Михальчук (Генерал).

Об этом в Facebook сообщил глава рекрутинговой организации Lobby X Владислав Грезев, передает Цензор.НЕТ.

"Мы познакомились с Костей (справа на фото) в начале марта 2022 года в Ирпене. Я тогда помогал с эвакуацией гражданских, а Костя с его группой заходили в тыл врага работать.

Загинув лейтенант ССО Михальчук

С того момента мы начали дружить, я всячески начал помогать обеспечением группе, в которой был Костя. Позже после боев за Северодонецк Костя возглавил группу из-за ранения командира, об этой истории в частности Костя рассказал журналистам, ссылку дам в комментарий. Костя был очень светлым человеком. Веселым и с хорошим чувством юмора, армейского юмора. Всегда заботился о своем личном составе, это для него был приоритет №1. Был разнопрофильным специалистом военного дела от управления дронами до взрывотехники", - рассказал Грезев.

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Константин Михальчук стал на защиту Украины еще в 2014 году. Тогда в составе 95 ОШБр, а затем с 2015 уже в составе 8-го полка ССО.

"Костя прошел путь от разведчика до командира группы. Одним из первых прошел Q-курс спецназовца. Недавно занял должность инженера отряда и готовился после этой ротации возглавить роту. Костя вел за собой и ему доверяли. Он действительно был неравнодушным человеком и всегда искал выход как можно несмотря на все армейские сложности сделать то, что надо", - добавил он.

У Константина Михальчука остались жена и сын, который в этом году пойдет в 1 класс.

Помочь семье воина можно по ссылке.

С защитником попрощаются в четверг.

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Загинув лейтенант ССО Михальчук
Загинув лейтенант ССО Михальчук
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Топ комментарии
+48
Сонечко(((. Біль! Нестерпний біль.. Такі красиві наші хлопці гинуть.. На колінах. Спочивай у мирі, Герой. Генерал !!
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28.05.2024 15:48
+36
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28.05.2024 16:00
+19
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28.05.2024 15:51
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Сонечко(((. Біль! Нестерпний біль.. Такі красиві наші хлопці гинуть.. На колінах. Спочивай у мирі, Герой. Генерал !!
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28.05.2024 15:48 Ответить
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28.05.2024 15:51 Ответить
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28.05.2024 16:00 Ответить
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28.05.2024 16:28 Ответить
Царство Небесне.
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28.05.2024 16:30 Ответить
Слава герою!
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28.05.2024 16:52 Ответить
Так тут же вчора було відео як наші бійці ССО браво штурмують окопи пі*рів.... на харьківсьому напрямку. Вічна пам'ять.
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28.05.2024 17:05 Ответить
Світла памʼять Герою України 😪😪😪
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28.05.2024 18:03 Ответить
Співчуття рідним та близьким.
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28.05.2024 19:25 Ответить
в той час коли хлопці гинуть,падаль землю українську продає.думайте.
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28.05.2024 20:57 Ответить
Стає не по собі коли бачиш на фото обличчя воїна світла, світлу людину, що дякує за квадрокоптер, а не всі дякують йому за збережене життя, і таких випадків тисячі, дрон потрібен за великим рахунком не йому, а Світу, що наплював на все, починаючи від недопостачання засобів ППО, що не є наступальною зброєю, і закінчуючи корупціонерами, що підривають життя з середини.
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28.05.2024 21:15 Ответить
Вічна пам*ять загиблим героям.
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28.05.2024 22:01 Ответить
Є дві славні смерті оспівані в віках - одна з них - воїна ,що загинув за праве діло ...
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28.05.2024 22:55 Ответить
 
 